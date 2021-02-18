Рыбы: совместимость, сильные стороны и ключевые недостатки

Астролог раскрыла главные особенности знака Зодиака Рыбы / flickr.com/Dianne Kristine Olaires

Рыбы – знак Зодиака, который является 12-м – последним в зодиакальном круге. Стихия этого знака – вода. Рыбами считают людей, которые родились с 19 февраля по 20 марта. В 2021 году Солнце перешло в Рыбы 18 февраля.

Астролог Юлия Погорельченко в интервью Главреду дала подробную характеристику знака Рыбы, в частности раскрыла сильные стороны и ключевые недостатки.

Эксперт также назвала других зодиакальных представителей, с которыми Рыбы совместимы.

Знак Зодиака Рыбы – характеристика от астролога

Наиболее позитивные черты характера:

Сильное воображение;

Глубина;

Чувствительность.

Наиболее негативные черты характера:

Нерешительность;

Жертвенность;

Хаотичность.

Сильные стороны Рыб:

Наделены творческими способностями;

Сильная интуиция;

Толерантность;

Эмпатия;

Умение раскрывать тайны;

Мудрость.

Слабые стороны Рыб:

Склонность жалеть себя;

Размытость сознания;

Склонность к зависимостям (любым);

Лживость;

Часто депрессивные настроения;

Фанатизм;

Иллюзии.

Особенности Рыб

Рыбы терпеть не могут рамок и ограничений, когда обижают и поступают нечестно, строго.

Рыбы-мужчины – в чем заключается особенность

Мужчины больше любят заниматься тем, что им нравится, погружаясь в иллюзии по поводу результата. Ведут двойную жизнь – у кого-то две семьи, у кого-то – две работы, многогранные личности.

Рыбы-женщины – в чем заключается особенность

Женщины более чувствительны и эмпатичны, лучше сосредоточены на результате, если им нравится деятельность или человек.

Карьерная сфера знака Зодиака Рыбы

Чем лучше всего заниматься Рыбам

Представителям этого знака лучше всего заниматься всем, что приближает к высшим силам, смыслам и отрывает от земли, например, творчеством.

Какие сферы деятельности лучшие для Рыб:

Музыка;

Фото;

Кино;

Поэзия;

Живопись;

Религия;

Благотворительность;

Психология;

Эзотерика.

Худшая сфера деятельности для Рыб – точные науки.

Ключевые деловые плюсы Рыб:

Креативность;

Высокая интуиция;

Вовлеченность в деятельность;

Многогранность.

Ключевые деловые минусы Рыб:

Неорганизованность;

Двоякость;

Уход в депрессии и зависимости;

Нелогичное поведение.

При должной организации и целеустремленности могут достичь хороших результатов в выбранной по призванию профессии.

Личная жизнь Рыб

Особенности дружбы с Рыбами – на что можно рассчитывать и чего опасаться

Рыбы способны на понимание, сочувствие и поддержку.

Из минусов – человек может уйти в свои страдания или перейти в описание своей ситуации (по типу, "а у меня было так..."), что отдаляет от ситуации обратившегося.

Люди, рожденные под этим знаком, также склонны к двойной деятельности и тайнам.

Как Рыбы ведут себя в семейных отношениях

Рыбы часто не приспособлены к быту, им легче, чтобы домашними делами занимался кто-то, готовить могут под вдохновение.

Другая часть Рыб будет стараться создать уют и комфорт в доме, чтобы сделать приятно партнеру, пока есть желание делать приятно.

Плюсы и минусы Рыб в быту и отношение к детям

Плюсы Рыб в быту:

Желание слиться с партнером;

Желание сделать приятно;

Желание создать комфорт.

Минусы Рыб в быту:

Неприспособленность к жизни;

Хаотичность;

Неумение держать порядок;

Могут иметь несколько семей.

Детей, как правило, любят, хорошо чувствуют, но они часто сами, как дети, поэтому важно, чтобы не было конкуренции. Могут найти достаточно творческий подход к воспитанию.

Рыбы – совместимость с другими знаками Зодиака

Лучшая совместимость со знаками воды – Рак и Скорпион.

Средняя совместимость со знаками земли – Телец, Дева и Козерог.

Плохая совместимость со знаками огня – Лев, Овен, Стрелец, а также воздуха – Близнецы, Весы, Водолей.

Интимная жизнь Рыб – что любят, а что – нет

Любят, чтобы партнер чувствовал и считывал их желания, романтичные отношения, обстановку, игры, фантазии.

Не любят грубость, смелые эксперименты.

Сфера здоровья Рыб

Какие болезни грозят:

Инфекционные заболевания;

Зависимости;

Отравления;

Аллергии;

Загрязнение крови;

Опухоли;

Отечность;

Варикоз;

Ревматизм;

Нарывы;

Экзема;

Псориаз;

Частые простуды.

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