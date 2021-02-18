Рыбы: совместимость, сильные стороны и ключевые недостатки

Собрано все, что нужно знать о знаке Зодиака Рыбы – дата рождения и главные особенности.
Рыбы – знак Зодиака, который является 12-м – последним в зодиакальном круге. Стихия этого знака – вода. Рыбами считают людей, которые родились с 19 февраля по 20 марта. В 2021 году Солнце перешло в Рыбы 18 февраля.
Астролог Юлия Погорельченко в интервью Главреду дала подробную характеристику знака Рыбы, в частности раскрыла сильные стороны и ключевые недостатки.
Эксперт также назвала других зодиакальных представителей, с которыми Рыбы совместимы.
Знак Зодиака Рыбы – характеристика от астролога
Наиболее позитивные черты характера:
- Сильное воображение;
- Глубина;
- Чувствительность.
Наиболее негативные черты характера:
- Нерешительность;
- Жертвенность;
- Хаотичность.
Сильные стороны Рыб:
- Наделены творческими способностями;
- Сильная интуиция;
- Толерантность;
- Эмпатия;
- Умение раскрывать тайны;
- Мудрость.
Слабые стороны Рыб:
- Склонность жалеть себя;
- Размытость сознания;
- Склонность к зависимостям (любым);
- Лживость;
- Часто депрессивные настроения;
- Фанатизм;
- Иллюзии.
Особенности Рыб
Рыбы терпеть не могут рамок и ограничений, когда обижают и поступают нечестно, строго.
Рыбы-мужчины – в чем заключается особенность
Мужчины больше любят заниматься тем, что им нравится, погружаясь в иллюзии по поводу результата. Ведут двойную жизнь – у кого-то две семьи, у кого-то – две работы, многогранные личности.
Рыбы-женщины – в чем заключается особенность
Женщины более чувствительны и эмпатичны, лучше сосредоточены на результате, если им нравится деятельность или человек.
Карьерная сфера знака Зодиака Рыбы
Чем лучше всего заниматься Рыбам
Представителям этого знака лучше всего заниматься всем, что приближает к высшим силам, смыслам и отрывает от земли, например, творчеством.
Какие сферы деятельности лучшие для Рыб:
- Музыка;
- Фото;
- Кино;
- Поэзия;
- Живопись;
- Религия;
- Благотворительность;
- Психология;
- Эзотерика.
Худшая сфера деятельности для Рыб – точные науки.
Ключевые деловые плюсы Рыб:
- Креативность;
- Высокая интуиция;
- Вовлеченность в деятельность;
- Многогранность.
Ключевые деловые минусы Рыб:
- Неорганизованность;
- Двоякость;
- Уход в депрессии и зависимости;
- Нелогичное поведение.
При должной организации и целеустремленности могут достичь хороших результатов в выбранной по призванию профессии.
Личная жизнь Рыб
Особенности дружбы с Рыбами – на что можно рассчитывать и чего опасаться
Рыбы способны на понимание, сочувствие и поддержку.
Из минусов – человек может уйти в свои страдания или перейти в описание своей ситуации (по типу, "а у меня было так..."), что отдаляет от ситуации обратившегося.
Люди, рожденные под этим знаком, также склонны к двойной деятельности и тайнам.
Как Рыбы ведут себя в семейных отношениях
Рыбы часто не приспособлены к быту, им легче, чтобы домашними делами занимался кто-то, готовить могут под вдохновение.
Другая часть Рыб будет стараться создать уют и комфорт в доме, чтобы сделать приятно партнеру, пока есть желание делать приятно.
Плюсы и минусы Рыб в быту и отношение к детям
Плюсы Рыб в быту:
- Желание слиться с партнером;
- Желание сделать приятно;
- Желание создать комфорт.
Минусы Рыб в быту:
- Неприспособленность к жизни;
- Хаотичность;
- Неумение держать порядок;
- Могут иметь несколько семей.
Детей, как правило, любят, хорошо чувствуют, но они часто сами, как дети, поэтому важно, чтобы не было конкуренции. Могут найти достаточно творческий подход к воспитанию.
Рыбы – совместимость с другими знаками Зодиака
Лучшая совместимость со знаками воды – Рак и Скорпион.
Средняя совместимость со знаками земли – Телец, Дева и Козерог.
Плохая совместимость со знаками огня – Лев, Овен, Стрелец, а также воздуха – Близнецы, Весы, Водолей.
Интимная жизнь Рыб – что любят, а что – нет
Любят, чтобы партнер чувствовал и считывал их желания, романтичные отношения, обстановку, игры, фантазии.
Не любят грубость, смелые эксперименты.
Сфера здоровья Рыб
Какие болезни грозят:
- Инфекционные заболевания;
- Зависимости;
- Отравления;
- Аллергии;
- Загрязнение крови;
- Опухоли;
- Отечность;
- Варикоз;
- Ревматизм;
- Нарывы;
- Экзема;
- Псориаз;
- Частые простуды.
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