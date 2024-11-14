Самое мощное Полнолуние 2024 года: кому из знаков зодиака ждать невероятного успеха

В ночь на 16 ноября нас ждет самое мощное Полнолуние 2024 года. Как рассказала астролог и таролог Анжелика Витренко для Главреда, это полнолуние будет в Тельце.
"Ось Телец - Скорпион - это противостояние между привычным и комфортным, и необходимостью изменений. Это время незапланированных ситуаций, форс-мажоров, резкой смены обстоятельств", - говорит астролог.
Гороскоп для каждого знака зодиака на Полнолуние
Овен
Вопросы финансов будут значимыми. Время для улучшения материального положения и гармоничных отношений с семьей.
Телец
Особое внимание стоит уделить самовыражению и личным достижениям. Полезно работать над своим образом укреплять уверенность.
Близнецы
Период для уединения, духовных практик и работы над освобождением от старых привязанностей. Возможны непредвиденные расходы.
Рак
Социальные связи и цели выходят на первый план. Хорошее время для коллективной работы и реализации желаний.
Лев
Фокус на карьере и профессиональных амбициях. Возможно смена статуса.
Дева
Время благоприятно для обучения, духовного роста и путешествий. Заручитесь поддержкой наставников и старших.
Весы
Время трансформации, скрытые процессы и глубинные переживания. Хорошее время для внутренней работы и понимания своих истинных целей.
Скорпион
Может обостриться тема партнерских отношений и брака. Полезно установить баланс в общении.
Стрелец
Здоровье и работа потребуют внимания. Важно избегать конфликтов и поддерживать дисциплину.
Кто такая Анжелика Витренко
Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.
Козерог
Благоприятное время для творчества, любви и взаимоотношений с детьми. Вдохновение и романтические встречи принесут радость.
Водолеи
Время уделить домашним делам. Важными будут эмоциональная стабильность, улучшения атмосферы в семье.
Рыбы
Время общения, коротких поездок, развитие навыков, встречи с друзьями.
"Это Полнолуние несёт энергию стабильности и укрепления, особенно в тех сферах, где Луна будет находиться для каждого знака", - говорит астролог.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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