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Самое мощное Полнолуние 2024 года: кому из знаков зодиака ждать невероятного успеха

Мария Тупик
14 ноября 2024, 18:32
229
Что нельзя делать в Суперлуние в ноябре, и как Полнолуние отразится на знаках зодиака.
Полнолуние в ноябре 2024 чего ожидать
Полнолуние в ноябре 2024, чего ожидать / Коллаж Главред, фото pixabay, Анжелика Витренко

В ночь на 16 ноября нас ждет самое мощное Полнолуние 2024 года. Как рассказала астролог и таролог Анжелика Витренко для Главреда, это полнолуние будет в Тельце.

"Ось Телец - Скорпион - это противостояние между привычным и комфортным, и необходимостью изменений. Это время незапланированных ситуаций, форс-мажоров, резкой смены обстоятельств", - говорит астролог.

Гороскоп для каждого знака зодиака на Полнолуние

Овен

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Вопросы финансов будут значимыми. Время для улучшения материального положения и гармоничных отношений с семьей.

Телец

Особое внимание стоит уделить самовыражению и личным достижениям. Полезно работать над своим образом укреплять уверенность.

Близнецы

Период для уединения, духовных практик и работы над освобождением от старых привязанностей. Возможны непредвиденные расходы.

Рак

Социальные связи и цели выходят на первый план. Хорошее время для коллективной работы и реализации желаний.

Лев

Фокус на карьере и профессиональных амбициях. Возможно смена статуса.

Дева

Время благоприятно для обучения, духовного роста и путешествий. Заручитесь поддержкой наставников и старших.

Весы

Время трансформации, скрытые процессы и глубинные переживания. Хорошее время для внутренней работы и понимания своих истинных целей.

Скорпион

Может обостриться тема партнерских отношений и брака. Полезно установить баланс в общении.

Стрелец

Здоровье и работа потребуют внимания. Важно избегать конфликтов и поддерживать дисциплину.

Кто такая Анжелика Витренко

Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Козерог

Благоприятное время для творчества, любви и взаимоотношений с детьми. Вдохновение и романтические встречи принесут радость.

Водолеи

Время уделить домашним делам. Важными будут эмоциональная стабильность, улучшения атмосферы в семье.

Рыбы

Время общения, коротких поездок, развитие навыков, встречи с друзьями.

"Это Полнолуние несёт энергию стабильности и укрепления, особенно в тех сферах, где Луна будет находиться для каждого знака", - говорит астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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