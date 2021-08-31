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Шок и провал: что сулит Льву гороскоп на сентябрь-2021

Влад Росс

Астролог

31 августа 2021, 14:00

В сентябре обычно могучий Лев будет выглядеть беззащитным и растерянным, как маленький котенок.

Астролог составил гороскоп для Льва на сентябрь 2021 года
Астролог рассказал, что в сентябре 2021-го шокирует Льва / Анастасия Олейникова для Главреда

Льва в сентябре 2021 года ждет полный провал, что будет особо ощутимо после успеха в августе. Месяц пройдет под знаком жирного минуса. Перемены, которые принесет данный период, окажутся для Льва полной неожиданностью: его могут лишить власти или свергнуть с поста.

События месяца локализируются совсем не в той области, которая отвечает личностным характеристикам представителей этого знака Зодиака. В то время как обитатели всех остальных зодиакальных домов обеспокоены последствиями мирового финансового кризиса, который может разразиться осенью, и своими личными делами в связи с этим, такой трудоголик и радетель за материальные блага, как Лев, будет обеспокоен вопросами более тонких и возвышенных сфер. Он может отвлечься от материальных забот и заняться йогой, медитацией – в общем, уйти в астрал. Стремление Льва к материальному комфорту и материальным удовольствиям заменят стремление к душевному комфорту и потребность в любви высшего порядка.

Потому Лев может заниматься благотворительностью, уйти в ашрам либо отправиться на острова.

Целых две декады сентября царственная Венера будет распоряжаться Львом по своему усмотрению и устраивать ситуации характерным для богини любви образом – капризным и чувственным.

Для представителей огненной стихии, коим является Лев, обычным является состояние открытости и нацеленности на решительные и последовательные действия. Но на этот раз все будет наоборот: обычно могучий Лев будет выглядеть беззащитным и растерянным, как маленький котенок. Это будет настолько необычно, что будет бросаться в глаза, и близкое окружение Льва немедленно отреагирует на это усилением заботы, теплоты и участия.

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Скорее всего, сам Лев будет шокирован как ощущением собственной слабости, так и внезапно открывшимися сильными сторонами друзей и любимых. Новые ощущения понравятся Льву.

Правда, если Лев погрузится в экстаз, он может увлечься алкоголем, а это может погубить его профессиональную жизнь. Сентябрь – лучшее время для Льва, чтобы бросить пить и курить, иначе ничего хорошего этот месяц не принесет, ведь Лев может уйти в запой.

В сфере деловых интересов в сентябре Льва ждет сложная ситуация. В первой половине месяца обстоятельства, скорее, будут носить традиционный и умеренный характер, а к концу второй декады произойдет нечто, что начисто изменит профессиональные приоритеты Льва. Эти события окажутся для Льва, как снег на голову – очень неожиданными. Со всей определенностью можно утверждать, что ранее ни с чем подобным Лев в жизни не сталкивался.

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Область материальных интересов, пусть и задвинутая на событийные задворки месяца, даст о себе знать – она потребует усиления внимания к себе. Случится это, скорее всего, в начале второй половины месяца.

Заниматься финансами в сентябре Льву будет тягостно из-за активного желания постигать высшие сферы, но чувство долга сработает безотказно. И представители знака в конце сентября могут весьма неплохо вложиться или найти способ получения прибыли с долгосрочными перспективами с человеком или людьми из далекого прошлого. Потому Льву стоит восстанавливать связи в конце месяца.

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