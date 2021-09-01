Синяя птица удачи сядет на плечо: что сулит Стрельцу гороскоп на сентябрь-2021

Астролог Влад Росс составил гороскоп для Стрельца на сентябрь 2021 года / sobakidendy-news.ru

Стрельцу в сентябре 2021-го будет ни горячо, ни холодно, его ждет нормальный ровный месяц. Сентябрь для Стрельца станет временем решительного наступления. Весь предыдущий период он разрабатывал стратегию и тактику, готовясь к решающему броску, и вот теперь пришло время действовать. Все колебания будут отброшены, и Стрелец смело может двинуться в битву.

В начале сентября самой актуальной чертой характера представителей этого знака Зодиака станет верность долгу перед собой и людьми. Хотя чувство долга для Стрельца вторично, ведь он – самый лучший политик, то есть много обещает, но мало делает. Однако именно в этом месяце Стрелец будет вынужден быть верным долгу перед собой и людьми, что и привлечет под его знамена сильную и компетентную команду.

При этом члены команды будут отличаться завидной преданностью, полностью осознав всю силу личности Стрельца, познакомившись с его деловыми качествами и навыками толкового менеджера. Такое отношение людей добавит Стрельцу ответственности за их судьбу, поскольку они вручат ему свои жизни, поверив в его компетентность и счастливую звезду.

Главные перемены сентября произойдут в области деловых интересов. Причем это будут не столько перемены, сколько победное шествие Стрельца от одного намеченного ориентира к другому. Даже самые неверующие из друзей и даже самые отъявленные недоброжелатели убедятся в успехе начинаний Стрельца в бизнесе.

Синяя птица удачи, сделав круг, плавно приземлится на плечо Стрельца и довольно продолжительное время станет осенять все его действия, даруя упорство, грамотность, талант, а также жезл вершителя судеб.

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Как раз в этот момент произойдут некоторые пертурбации, которые на порядок изменят положение Стрельца в профессиональной сфере. Если же этого не случится, то Стрелец может самостоятельно взять то, что ему причитается. Возражать при этом никто не посмеет, поскольку достижения Стрельца будут неоспоримы.

Единственное, что можно посоветовать Стрельцу при таком раскладе, так это проявлять осмотрительность, чтобы не выступить раньше, чем этого потребует ситуация, или же чтобы не засидеться на старте, тем самым упустив великолепные возможности.

Следует иметь в виду, что главное испытание "медными трубами" у Стрельца впереди – иногда славу и успех перенести сложнее, нежели поражение.

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В материальной сфере произойдут благоприятные изменения: Стрельцу удастся организовать новые источники денежных поступлений. Более того, на фоне удачно проведенных операций будут реанимированы некоторые старые способы заработка, которые, казалось бы, уже утратили свою актуальность. Особенно это вероятно в последней декаде месяца. Инвесторы сами будут проситься в проекты к Стрельцу.

А вот личная жизнь Стрельца среди всей этой победной деятельности в бизнесе может оказаться под угрозой. Семья остро почувствует свою заброшенность, в результате чего вероятны конфликты между супругами и представителями разных поколений. Хуже всего в этом отношении Стрельцу придется в конце первой рабочей недели сентября, когда ссоры и недовольство придется гасить по мере их возникновения. Спрятаться или отмолчаться не получится, поскольку неприятности в сфере личных отношений могут привести к срыву профессиональных планов.

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