Сюрприз от судьбы: трех знаков зодиака ждет разрыв связей 1 сентября

Понедельник - это День освобождения, который пройдет под знаком Водяного Петуха.

https://horoscope.glavred.info/syurpriz-ot-sudby-treh-znakov-zodiaka-zhdet-razryv-svyazey-1-sentyabrya-10694228.html Ссылка скопирована

Для каких знаков зодиака судьба подготовила сюрприз / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

У какого знака зодиака начнется эра достатка

Кого ждет ценная возможность

Астрологи предсказывают, что в понедельник, 1 сентября, трех китайских знаков зодиака ждет разрыв связей и всплеск удачи.

YourTango отмечает, что понедельник - это День освобождения, который пройдет под знаком Водяного Петуха. В китайской астрологии такие дни символизируют разрыв старых связей, которые дадут толчок для чего-то нового. Обычно в этот день больше всего ощущается свобода и удача, передает Главред.

видео дня

Каких китайских знаков зодиака ждет всплеск удачи 1 сентября

Петух

В понедельник вас ждет удача, которая придет благодаря точности. Вы можете сказать что-то в нужный момент и понять, что слова имеют больший вес, чем вы представляли. Все, от чего вы избавитесь в этот день, предоставит вам новый импульс для достижений.

Тигр

Этот день притянет к вам магнитный поток. Сначала все может показаться случайностью, что вы в нужном месте, встречаете нужного человека или чувствуете внезапное желание пойти куда-то в другое место. Но это вовсе не случайность. Кто-то покажет вам путь, который кажется неоспоримым.

Собака

1 сентября несет для вас справедливость. Вы можете стать свидетелем того, как кто-то наконец столкнется с последствиями, или вы можете увидеть, как динамика, которая тяготила вас годами, наконец растворится. Это не месть, это решение. Вы также можете почувствовать облегчение от восстановления баланса. Понедельник начинает вашу эру изобилия.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред