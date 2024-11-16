Таро-прогноз на полнолуние в ноябре 2024: Тельцам - перемены, Скорпионам - вещий сон

Таролог Анжела Перл рассказала, как полная Луна повлияет на все 12 знаков зодиака.

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Полнолуние 15 ноября и его влияние на 12 знаков зодиака - прогноз от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто из знаков зодиака получит прибыль

Кому "светит" повышение по службе и переезд

Полнолуние 15 ноября 2024 года произошло в знаке Близнецы. Это знак общения, коммуникаций, получения информации. Влияние полной Луны можно будет ощущать в течение ближайшей недели - до 22 ноября. Ключевой темой будут финансы. Полнолуние прояснит ситуацию и даст ответы на вопросы.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков зодиака озвучила таролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Если вам интересны прогнозы по картам Таро на декабрь, читайте материалы:

Гороскоп Таро Овен

Карта 6 мечей

Вы отправитесь в путь. Вас ждет отпуск, путешествие, движение вперед, переезд. В делах ожидается прогресс.

Если у вас была черная полоса, то теперь она завершится и начнется белая. В жизни произойдут перемены к лучшему, пишет Главред.

Гороскоп Таро Телец

Карта 4 пентаклей, 9 пентаклей

Тельцов ждут финансовые перемены, которые будут вас тревожить или страшить. Возможно вы опасаетесь, что вам не хватит денег. Будут дополнительные финансовые расходы.

Но ситуация разрешится в вашу пользу и самым наилучшим образом - в результате прибыль будет.

Гороскоп Таро Близнецы

Карта 8 мечей

Близнецы - герои этого полнолуния. Перемены могут произойти в любой сфере жизни.

8 мечей говорит о каких-то обстоятельствах, которые вас ограничивают. Например, у вас настолько много работы, что нет времени ни на что другое.

Вы привязаны к какому-то месту и боитесь действовать из-за мнения окружающих. На самом деле все страхи только у вас в голове, сказала таролог.

Гороскоп Таро Рак

Карта Луна

Вы получите ответы на свои вопросы. Откроются тайны. Если вы волновались из-за чего-то, то ситуация прояснится. Вы сможете понять что-то о себе.

Возможно вам понадобится совет специалиста - врача, юриста, бухгалтера, учителя.

Гороскоп Таро Лев

Карта 7 жезлов

Это карта роста. Вы можете идти против течения. Ваше мнение не совпадает с тем, что думают окружающие.

Львы будут принимать решение и отстаивать свои позиции, что даст им духовный рост.

Гороскоп Таро Дева

Карта 6 мечей

Вы движетесь вперед, к лучшим берегам, к светлому будущему. Может быть, вы и оглянетесь назад, но уже не будете скучать по тому, что было. Вы смотрите в будущее.

Если вы получите перспективное приглашение, то стоит на него согласиться.

Гороскоп Таро Весы

Карта 2 жезлов

Перед Весами откроются новые горизонты. Вам мало того, что у вас есть. Вы хотите большего.

Вас ждет поездка за границу, расширение бизнеса, партнерство, изучение другого языка, общение с людьми издалека.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро Скорпион

Карта Иерофант

Прислушивайтесь к интуиции. Вам может присниться вещий сон. Следите за знаками Вселенной.

Возможно, вы обратитесь за советом к мудрому человеку.

Гороскоп Таро Стрелец

Карта Император

Вы будете строить планы и принимать решение. Стрельцы будут выступать в роли руководителя. Возможно в вашей жизни появится уверенный в себе человек.

Стрельцы спокойны, уверены в себе и завтрашнем дне.

Гороскоп Таро Козерог

Карта Иерофант

Козероги могут заняться йогой, медитацией.

Вы встретите своего учителя. Можете поехать в санаторий, ретрит, на отдых.

Представители этого знака зодиака спокойны и уверены в себе. По словам таролога, им удастся найти умиротворение.

Гороскоп Таро Водолей

Карта 3 жезлов

Карта движения, активности, действий. Вы будете обмениваться информацией, строить планы на будущее. Возможно состоится поездка в компании друзей.

Водолеи будут получать новые навыки, которы помогут вам вырасти и обрести уверенность в себе.

Гороскоп Таро Рыбы

Карта 5 пентаклей

Рыбы переживают из-за финансовой ситуации и нехватки денег. Возможно вы боитесь потерять работу.

По словам таролога, не стоит волноваться из-за перемен. Если что-то ушло, то это к лучшему, ведь в вашей жизни появится что-то новое.

Смотрите видео - Прогноз Анжелы Перл на полнолуние 15 ноября 2024 для всех знаков зодиака:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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