Таро-прогноз на полнолуние в ноябре 2024: Тельцам - перемены, Скорпионам - вещий сон

Вы узнаете:
- Кто из знаков зодиака получит прибыль
- Кому "светит" повышение по службе и переезд
Полнолуние 15 ноября 2024 года произошло в знаке Близнецы. Это знак общения, коммуникаций, получения информации. Влияние полной Луны можно будет ощущать в течение ближайшей недели - до 22 ноября. Ключевой темой будут финансы. Полнолуние прояснит ситуацию и даст ответы на вопросы.
Детальный Таро-прогноз для всех знаков зодиака озвучила таролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.
Если вам интересны прогнозы по картам Таро на декабрь, читайте материалы:
- Гороскоп Таро на декабрь 2024: Овнам - деньги, Тельцам - завистники, Близнецам - подарок
- Гороскоп Таро на декабрь 2024: Ракам - конфликт, Львам - деньги, Девам - радость
Гороскоп Таро Овен
Карта 6 мечей
Вы отправитесь в путь. Вас ждет отпуск, путешествие, движение вперед, переезд. В делах ожидается прогресс.
Если у вас была черная полоса, то теперь она завершится и начнется белая. В жизни произойдут перемены к лучшему, пишет Главред.
Гороскоп Таро Телец
Карта 4 пентаклей, 9 пентаклей
Тельцов ждут финансовые перемены, которые будут вас тревожить или страшить. Возможно вы опасаетесь, что вам не хватит денег. Будут дополнительные финансовые расходы.
Но ситуация разрешится в вашу пользу и самым наилучшим образом - в результате прибыль будет.
Гороскоп Таро Близнецы
Карта 8 мечей
Близнецы - герои этого полнолуния. Перемены могут произойти в любой сфере жизни.
8 мечей говорит о каких-то обстоятельствах, которые вас ограничивают. Например, у вас настолько много работы, что нет времени ни на что другое.
Вы привязаны к какому-то месту и боитесь действовать из-за мнения окружающих. На самом деле все страхи только у вас в голове, сказала таролог.
Гороскоп Таро Рак
Карта Луна
Вы получите ответы на свои вопросы. Откроются тайны. Если вы волновались из-за чего-то, то ситуация прояснится. Вы сможете понять что-то о себе.
Возможно вам понадобится совет специалиста - врача, юриста, бухгалтера, учителя.
Гороскоп Таро Лев
Карта 7 жезлов
Это карта роста. Вы можете идти против течения. Ваше мнение не совпадает с тем, что думают окружающие.
Львы будут принимать решение и отстаивать свои позиции, что даст им духовный рост.
Гороскоп Таро Дева
Карта 6 мечей
Вы движетесь вперед, к лучшим берегам, к светлому будущему. Может быть, вы и оглянетесь назад, но уже не будете скучать по тому, что было. Вы смотрите в будущее.
Если вы получите перспективное приглашение, то стоит на него согласиться.
Гороскоп Таро Весы
Карта 2 жезлов
Перед Весами откроются новые горизонты. Вам мало того, что у вас есть. Вы хотите большего.
Вас ждет поездка за границу, расширение бизнеса, партнерство, изучение другого языка, общение с людьми издалека.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро Скорпион
Карта Иерофант
Прислушивайтесь к интуиции. Вам может присниться вещий сон. Следите за знаками Вселенной.
Возможно, вы обратитесь за советом к мудрому человеку.
Гороскоп Таро Стрелец
Карта Император
Вы будете строить планы и принимать решение. Стрельцы будут выступать в роли руководителя. Возможно в вашей жизни появится уверенный в себе человек.
Стрельцы спокойны, уверены в себе и завтрашнем дне.
Гороскоп Таро Козерог
Карта Иерофант
Козероги могут заняться йогой, медитацией.
Вы встретите своего учителя. Можете поехать в санаторий, ретрит, на отдых.
Представители этого знака зодиака спокойны и уверены в себе. По словам таролога, им удастся найти умиротворение.
Гороскоп Таро Водолей
Карта 3 жезлов
Карта движения, активности, действий. Вы будете обмениваться информацией, строить планы на будущее. Возможно состоится поездка в компании друзей.
Водолеи будут получать новые навыки, которы помогут вам вырасти и обрести уверенность в себе.
Гороскоп Таро Рыбы
Карта 5 пентаклей
Рыбы переживают из-за финансовой ситуации и нехватки денег. Возможно вы боитесь потерять работу.
По словам таролога, не стоит волноваться из-за перемен. Если что-то ушло, то это к лучшему, ведь в вашей жизни появится что-то новое.
Смотрите видео - Прогноз Анжелы Перл на полнолуние 15 ноября 2024 для всех знаков зодиака:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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