Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Три знака зодиака с головой окунутся в любовь: кого ждут перемены в октябре

Виталий Кирсанов
3 октября 2026, 22:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
На пути к настоящим чувствам им предстоит преодолеть внутренние сомнения.
Три знака зодиака с головой окунутся в любовь
Три знака зодиака с головой окунутся в любовь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Овнов
  • Гороскоп для Скорпионов
  • Гороскоп для Водолеев

С 2 октября 2026 года для трех знаков зодиака может начаться новый период в личной жизни. На пути к настоящим чувствам им предстоит преодолеть внутренние сомнения, пересмотреть собственные ожидания и разобраться в отношении к человеку, который уже находится рядом или вскоре появится. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Предстоящие перемены заставят их задуматься, действительно ли рядом тот, с кем хочется разделить будущее. Несмотря на непростой эмоциональный этап, поиски ответов приведут к важному осознанию: настоящая любовь может оказаться гораздо ближе, чем они предполагали.

видео дня

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

Овен

Овны могут неожиданно обнаружить, что их нынешний избранник не совсем соответствует образу идеального партнера, который они когда-то создали в своем воображении. Однако вскоре привычный взгляд на отношения начнет меняться.

Представители знака поймут, что идеальных людей не существует, а настоящая близость не зависит от соответствия заранее установленным требованиям. Возможно, человек, которого вы искали, уже находится рядом, просто раньше вы обращали слишком много внимания на его недостатки.

Постепенно Овны начнут замечать достоинства партнера и ценить то, что действительно важно для крепких отношений. Когда завышенные ожидания отойдут на второй план, станет очевидно: рядом человек, с которым можно построить глубокую эмоциональную связь.

Скорпион

Скорпионам предстоит честно ответить себе на вопрос, насколько серьезны их чувства к человеку, который уже занимает особое место в жизни. Желание быть рядом с ним есть, но внутренние сомнения пока не позволяют полностью открыться.

Представители знака не привыкли принимать решения под влиянием эмоций. Особенно осторожными они становятся, когда дело касается любви и собственных переживаний. Поэтому партнер может даже почувствовать, что Скорпион словно проверяет его на прочность.

Однако период размышлений поможет разобраться в истинных намерениях и убедиться в надежности отношений. Постепенно тревоги начнут исчезать, а на их место придет уверенность.

В итоге Скорпионы осознают, что человек рядом действительно заслуживает доверия и способен подарить им ту искреннюю любовь, к которой они стремятся.

Водолей

Водолеи склонны анализировать собственные эмоции, прежде чем признать их настоящими. Даже встретив человека, который вызывает сильную привязанность, они могут долго сомневаться в своих чувствах и пытаться найти рациональное объяснение происходящему.

Но в этот период многое наконец прояснится. Представители знака увидят, что постоянный поиск подвоха и бесконечный анализ только мешают им строить отношения.

Вместо того чтобы отдаляться от человека из страха снова стать уязвимыми, Водолеи смогут позволить себе довериться чувствам. Они поймут, что не каждую эмоцию нужно подвергать сомнению, а искренняя привязанность не обязательно заканчивается разочарованием.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
астролог астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Баллистика достанет до Москвы: Зеленский раскрыл сроки применения новых ракет

Баллистика достанет до Москвы: Зеленский раскрыл сроки применения новых ракет

21:25Украина
ВСУ продвинулись на востоке и зачистили новые территории: детали операции

ВСУ продвинулись на востоке и зачистили новые территории: детали операции

20:29Украина
Украина усилит атаки на российские НПЗ – Зеленский

Украина усилит атаки на российские НПЗ – Зеленский

20:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

Денежное дерево в доме: где разместить растение для финансового успеха

Денежное дерево в доме: где разместить растение для финансового успеха

Прошлое больше не будет держать: четырем знакам зодиака вот-вот станет легче

Прошлое больше не будет держать: четырем знакам зодиака вот-вот станет легче

Как сохранить калину до весны без потери витаминов: лучшие способы заготовки

Как сохранить калину до весны без потери витаминов: лучшие способы заготовки

Осенняя посадка чеснока: идеальная глубина для получения крупных головок весной

Осенняя посадка чеснока: идеальная глубина для получения крупных головок весной

Последние новости

22:38

Японский трюк для заедающего замка: понадобится только один карандаш

22:23

Соседские кошки облюбовали чужой сад: садовод назвал способы отвадить животных

22:00

Три знака зодиака с головой окунутся в любовь: кого ждут перемены в октябре

21:25

Баллистика достанет до Москвы: Зеленский раскрыл сроки применения новых ракет

21:22

Хит 1977 года спустя 16 лет возродился и снова покорил музыкальные чартыВидео

РФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицейРФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицей
21:13

Серия неудач закончится: 3 знака зодиака, которым повезет до 11 октября

20:47

Как снизить счета за свет и газ осенью: 7 вещей, которые стоит почистить

20:29

ВСУ продвинулись на востоке и зачистили новые территории: детали операции

20:11

Стирка и чистка вещей в октябре: как правильно подготовить свой гардероб

Реклама
20:09

Украина усилит атаки на российские НПЗ – Зеленский

19:46

Твёрдое или жидкое мыло: какое на самом деле более гигиенично и безопасно для рук

19:29

О стиральном порошке можно забыть: простой способ стирки удивит результатомВидео

19:26

Россия изменила фокус ударов по энергетике: какой опасный сценарий готовит враг

19:10

Путин пошел ва-банк: почему Кремль вдруг поверил в победу — Денисенкомнение

18:56

ВСУ поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области – Зеленский

18:24

В РФ взорвали оккупанта-садиста из списка "Миротворца", пытавшего пленных

18:17

В Киеве начнут строить новые переправы через Днепр: названы сроки

18:03

Зачем умные хозяева насыпают морскую соль на коврик у двери

17:52

Без дорогой химии: какие бабушкины методы уборки снова набирают популярностьВидео

17:39

Беременная Тышкевич перед родами уехала из Киева с мужем - где она сейчас

Реклама
17:39

Россия взялась за мосты Киева: в NYT объяснили, чем это грозит столице

17:32

Экономия на отоплении или скрытые потери: стоит ли закрывать межкомнатные двериВидео

17:21

Отельная хитрость: что положить в холодильник, чтобы избавиться от неприятного запахаВидео

16:49

Какие 5 деревьев нельзя сажать возле дома: виды, опасные для фундамента

16:48

Мадяр призвал украинцев не верить в скорый конец войны: что задумал Путин

16:44

Как сэкономить на осеннем гардеробе: 5 правил умного шопингаВидео

16:27

"Это плохие новости": раскрыта новая тактика ударов РФ по мостам в Киеве

16:05

Как сохранить калину до весны без потери витаминов: лучшие способы заготовки

16:00

"Королевский подход": Уильям и Кейт приняли решение по поводу Гарри и Меган

15:58

Пограничники отбили у россиян более 10 кв. км в Харьковской области - деталиВидео

15:53

Бабье лето уже на пороге: когда Украину накроет новая волна тепла

15:52

В РФ сделали важное заявление об ударах по Украине и обратились к иностранцам

15:20

США и РФ обсуждают масштабную нефтяную сделку в рамках переговоров по Украине – NYT

15:12

Одна привычка медленно "убивает" автомат: что не стоит делать водителямВидео

15:01

Мосты не восстановить быстро: как Киев сможет обеспечить сообщение между берегами Днепра

14:48

Не парализовать, а вытеснить: эксперт назвал цели атак РФ на мосты в Киеве

14:29

Не только Киев: эксперт сказал, какие города могут остаться без отопления зимой

14:29

Мосты Киева меняют режим работы: где перекроют движение во время тревоги

14:20

"Какой вес": Alyona Alyona резко ответила на самый популярный вопрос

14:15

Удары по мостам: чем власти могут заменить переправы через Днепр, названы сценарии

Реклама
13:41

Таро-прогноз на октябрь 2026: каким знакам зодиака Таро сулят крупную прибыльВидео

13:37

Новая волна подорожания дизеля: когда цены могут достичь 120 гривен

13:35

Зачем кладут каштаны в стиральную машину: альтернатива стиральному порошку

13:10

"Не с первого взгляда": Шоптенко откровенно рассказала о третьем муже

12:56

Весной вредители не вернутся: как правильно подготовить теплицу к зимеВидео

12:50

Как вырезать тыкву на Хэллоуин без лишних хлопот: лучшие лайфхакиВидео

12:08

Внезапно умер Анатолий Кашпировский — что произошло

12:07

В РФ зафиксировали смерть от чумы: сотни людей на карантине, что известно

12:03

Дроны РФ могут наводиться прямо из Киева: "Флэш" предупредил о новой угрозе

11:46

Миф из интернета: почему не смысла обрывать отцветшие хризантемы осенью

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости Харькова
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять