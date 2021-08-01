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Супер-фарт і супер-удача: астролог Влад Росс склав детальний гороскоп для Лева на серпень 2021

Влад Росс

Астролог

1 серпня 2021, 14:45

Лев стане головним щасливчиком серпня.

Гороскоп на серпень 2021 від Влада Росса точно порадує Лева
Астролог Влад Росс передрік Леву в серпні 2021 небувалий успіх / Анастасія Олейникова для Главреда

У серпні 2021-го Лев буде на висоті, і на нього чекає удача в будь-якому починанні. Представники цього знака Зодіаку в названий період будуть сповнені сил, чарівності і цілком впевнені в собі.

Успіх цього місяця ймовірний у найрізноманітніших життєвих сферах Лева, проте концентрація уваги на якомусь певному напрямку здатна суттєво посилити можливий сприятливий результат.

При цьому слід мати на увазі, що вміння подати себе і свої ідеї в серпні 2021-го для Лева стане дуже важливим і матиме величезне значення. Чим більш привабливим і переконливим буде Лев, тим більшою підтримкою керівництва, партнерів і оточуючих людей він користуватиметься.

Тому Леву вкрай важливо буде визначитися зі своїм іміджем цього місяця. Так, наприклад, жінки можуть змінити колір волосся, чоловіки – відростити борідку, тобто різко змінити свій зовнішній вигляд. Сприятливим буде початок занять у спортзалі і скидання зайвої ваги.

В останньому місяці літа в області ділових інтересів у Лева буде спостерігатися посилення активності. Йому доведеться вирішувати низку цілком конкретних завдань. Причому виконанням тільки керівної функції відбутися вже не вдасться – доведеться продемонструвати всі свої можливості незвичайного інтелекту і практичні навички "мисливця".

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В середині місяця відчуватиметься нестача матеріальних засобів. Найімовірніше, Лева турбуватиме область фінансових надходжень, оскільки можливі затримки і перешкоди. Не виключені також і незаплановані витрати. Серпень навіть може стати місяцем банкрутства для Лева, якщо він занадто зануриться в шопоголізм. Це захоплення буде дуже небезпечним для Лева цього місяця.

У будь-якому випадку, відновити сприятливий стан справ Лев зможе наприкінці місяця, коли на нього чекатиме супер-удача і супер-фарт. Завдяки змінам планетарних аспектів прийде вплив енергій, що сприяють стягуванню додаткових ресурсів.

Крім того, в цей час Лев отримає доступ до інформації, яка зробить безперечним його фінансовий успіх.

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Особисте життя Лева в цей період буде носити нестійкий і вибуховий характер. Вірогідні напади зневіри як наслідок якихось втрачених у минулому можливостей. Заради своїх романтичних захоплень у цей період Лев може піти на деякі обмеження особистої свободи, що особливої користі представникам цього знака Зодіаку не принесе. Втім, уникнути труднощів, мук і необдуманих вчинків Леву не вдасться. Кращою лінією поведінки в цей час буде прийняття всього в такому вигляді, в якому його посилає доля.

Можливий курортний роман, але в підсумку виявиться, що це була лише перевірка почуттів. Лев сам зрозуміє, що нестійкість серпневого емоційного фону тільки загартувала його, зробила мудрішим і витривалішим. В кінцевому підсумку і тут Лев виявиться переможцем, здобуде безцінний досвід і переживе незабутні миті життя.

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Зараз ви переглядаєте новину «Супер-фарт і супер-удача: астролог Влад Росс склав детальний гороскоп для Лева на серпень 2021». Гороскоп на сьогодні, на завтра, на місяць для всіх знаків Зодіаку можна прочитати в розділі «Гороскоп». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
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