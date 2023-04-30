"Устроят массовый замес": астролог назвала самые опасные города с 1 по 9 мая - гороскоп для Украины

Гороскоп на май для всех городов Украины. Астролог назвала, где первые 2 недели мая будут тяжелыми.

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Гороскоп для Украины на май / фото Генштаб ВСУ, pixabay, коллаж Главред

С 1 мая в Украине будет очень неспокойно. Как говорит астролог Ангелина Вакулина, агрессор планирует раскачать панику среди украинцев.

"Будут прилеты с жертвами. По возможности спускайтесь в укрытия, хотя бы следующие 2 недели", - сказала Вакулина, передает Главред.

Астролог предупреждает, что следующие 14 дней для Украины напряженные, и оккупанты не будут упускать возможности устроить замес.

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"Эти 2 недели усиливают угрозу с воздуха и воды. Также возможны повреждения инфраструктуры. Не оставайтесь без связи. Заряжайте телефоны, фонарики, держите деньги и документы в одном доступном месте", - предупредила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Вакулина добавляет, что наступает период давления, которое легко преобразуется в крупные конфликты.

"Это касается социума, стран и каждого человека в частности. Сейчас многие процессы и ситуации начнут ужесточаться, быть более сложными по структуре, а в каких-то моментах - опасными", - говорит она.

Гороскоп по городам Украины на май - что ждет

Астролог отмечает, "по всей Украине повышенная опасность обстрелов первые 2 недели мая".

Харьков, Луганская и Донецкая области - с 1.05 по 9.05 - очень опасный период. Астролог говорит, что могут наноситься неожиданные удары.

- с 1.05 по 9.05 - очень опасный период. Астролог говорит, что могут наноситься неожиданные удары. Днепр . "Карты очень тревожные. Нужно быть особо внимательным в ближайшие дни к тревогам".

. "Карты очень тревожные. Нужно быть особо внимательным в ближайшие дни к тревогам". Сумы . "Потрясет очень. Будет громко, частично отобьют. Большая вероятность массовых прилетов".

. "Потрясет очень. Будет громко, частично отобьют. Большая вероятность массовых прилетов". Умань . "Будут громкие две недели по всей стране".

. "Будут громкие две недели по всей стране". Николаев . "Несколько недель есть опасность обстрелов с моря с жертвами в мирном населении".

. "Несколько недель есть опасность обстрелов с моря с жертвами в мирном населении". Одесса . "Угроза со стороны воды. Но ПВО на готове. Враг готовит мощную провокацию, с целью запугивания населения. Целый план разработали".

. "Угроза со стороны воды. Но ПВО на готове. Враг готовит мощную провокацию, с целью запугивания населения. Целый план разработали". Запорожье . "Будут обстрелы. Угроза вновь с воздуха. В городе есть засланные казачки, сдают позиции. Ни наступления, ни оккупации не вижу. Город в обороне".

. "Будут обстрелы. Угроза вновь с воздуха. В городе есть засланные казачки, сдают позиции. Ни наступления, ни оккупации не вижу. Город в обороне". Киев . "Будет много пугающих вбросов перед 9 мая. Но это больше манипуляция и угрозы со стороны РФ. Угроза есть, но не критическая. ПВО справится".

Смотрите видео о том, чего ожидать в мае 2023 каждому. Гороскоп от Влада Росса.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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