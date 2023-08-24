Узнают тайну отношений и получат работу: каким знакам зодиака повезет осенью

Звезды говорят, что в этом месяце у большинства знаков прибавится работы

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Чего не стоит делать знаком зодиака в сентябре, pexels

В сентябре знаки зодиака выходят из состояния вялости, а некоторые застопорившиеся ситуации начнут двигаться вперед. С астрологической точки зрения сентябрь полон возможностей.

Гороскоп на осень — Овен

Творческие проекты и интересные планы, которые были приостановлены, вновь начнут набирать обороты. Скорее всего, вы будете заняты работой, а если не ней, то общие жизненные обязанности не дадут оставаться на месте. Вы можете испытывать удручающее напряжение между работой и развлечениями. Постройте стратегию таким образом, чтобы иметь возможность ощущать и то, и другое с максимально возможной степенью осознанности.

Гороскоп на осень — Телец

Если вы слишком много себе позволяете, сейчас самое время снизить уровень потребления. Это может относиться к любому контексту - чрезмерное увлечение едой, много занимаетесь спортом и рискуете получить травму, чрезмерный пессимизм и недостаток надежды, трата денег и т.д. Найдите необходимую умеренность, ведь в центре внимания этого месяца - ваше здоровье.

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Гороскоп на осень — Близнецы

Настало время насладиться изменениями, которые случились за последние пару месяцев. Возможно, вам пришлось переехать, или в вашей повседневной жизни произошли изменения, которые требовали адаптации. Вы начнете пожинать то, что посеяли, и ощутите плоды своих усилий. Но при этом старайтесь помнить, что главное - это сам процесс появления, а не зацикливание на результатах.

Гороскоп на осень — Рак

Последние несколько месяцев были посвящены пересмотру ваших потребностей и управлению своими ресурсами. Возможно, речь шла о переоценке отношений с деньгами, но, возможно, и о выработке стратегии работы, чтобы не перенапрягаться сверх меры. В целом, это сигнал к тому, что необходимо расставить приоритеты в отношении того, что кажется здоровым с точки зрения поддержания средств к существованию. Одним словом, избавьтесь от комплекса мученика и не работайте без необходимости

Гороскоп на осень — Лев

Чувствуете ли вы более глубокую связь с собой или этот вопрос вызывает у вас большее чувство печали и разочарования? Дело в том, что сосредоточение на себе не всегда приносит удовлетворение. Частью приоритета своего развития является честное отношение к тому, что для вас больше не является истиной. Независимо от контекста, предстоящий месяц предполагает более глубокий самоанализ того, насколько Вы действительно поддерживаете себя. Самоотречение может быть настолько легким, что иногда трудно осознать, что оно вообще происходит.

Гороскоп на осень — Дева

Большая часть приятного отдыха подходит к концу. В какой-то степени приятно наконец-то начать двигаться, это касается ваших проектов. Если вы были не в духе, то почувствуете себя более энергичным. Простои последних дней лета должны помочь прояснить некоторые жизненные цели и мечты. Медленно, но верно возвращайтесь к тому, на чем остановились.

Гороскоп на осень — Весы

Осеннее равноденствие обычно является для Весов приятной перезагрузкой. Это прекрасное время для того, чтобы отступить, уделить время размышлениям и спокойно прожить свои дни с намерением и целью. Это не обязательно должно выглядеть как отсутствие активности - иногда совсем наоборот. В условиях суеты верните внимание к потребностям своего организма.

Гороскоп на осень — Скорпион

Весна и лето, несомненно, были насыщенными. Даже если вам кажется, что результаты не были очевидны сразу, скорее всего, последние несколько месяцев привели к необходимым изменениям, особенно в сфере работы и в целом на жизненном пути. Скорее всего, вы почувствовали потребность в восстановлении связей с близкими людьми, и, откровенно говоря, все общение, вероятно, уже настигло вас. Хорошая новость заключается в том, что осень обычно является сигналом для замедления темпа и ухода в себя. Если есть возможность, сократите круг своих обязанностей и проводите больше времени наедине.

Гороскоп на осень — Стрелец

Пришло время воплотить в жизнь идеи, которые вы вынашивали в течение последних нескольких месяцев. Независимо от того, связаны ли они с личной жизнью или работой, пришло время действовать, даже если условия не самые лучшие. Скорее всего, вы узнаете больше по ходу дела, а не в ожидании "идеального момента". Лучшее время - это время, когда вы что-то делаете. Больше доверяйте себе и погружайтесь в атмосферу игры и творчества, которая доступна вам прямо сейчас.

Гороскоп на осень — Козерог

В предстоящем месяце вы ощутите атмосферу возвращения в школу. Независимо от того, начнете вы учиться или, возможно, пройдете курсы повышения квалификации, вам будет приятно взяться за работу, особенно если раньше в этом были задержки. Возможно, вам повезет, и это время станет началом отпуска или новых путешествий. Чем бы вы ни занимались, осень - это время, когда можно с надеждой смотреть в будущее.

Гороскоп на осень — Водолей

С течением месяца начнут раскрываться и проясняться некоторые тайны ваших взаимоотношений. По мере продвижения вперед, вопросы вашей жизни, требующие решения, будут требовать более целенаправленного подхода. Не все они будут выглядеть как внешние действия или события. В некоторых случаях речь может идти просто о перестройке мышления и мировоззрения. Осенью предстоит пересмотреть и переоценить свои связи с родными.

Гороскоп на осень — Рыбы

Рыбы, скорее всего, будут ощущать эту ретроградность Меркурия очень сильно. Постарайтесь быть искренними в общении с другими людьми, даже если вы не знаете ответов. Не стесняйтесь также просить людей повторить или уточнить то, что они вам сообщили. Ретроградный Меркурий в Деве - это возможность получить больше подробностей, чтобы понять практический смысл происходящего.

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