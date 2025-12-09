Укр
Вселенная будет на стороне пяти знаков зодиака: кого ждет всплеск успеха

Мария Николишин
9 декабря 2025, 03:30
Вторник дает сигнал от Вселенной, чтобы начать что-то новое.
Каким знакам зодиака повезет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака выйдет из тупика
  • Кто откроет настоящие приоритеты в жизни

Уже 9 декабря в жизнь пяти китайских знаков зодиака придет удача и процветание. Во вторник будет День установления под знаком Водяной Крысы, которая дает сигнал от Вселенной, чтобы начать что-то новое и важное, пишет YourTango.

По словам астрологов, энергия Водяной Крысы вдумчивая, рассудительная и удивительно хорошо определяет места, где жизнь может быть легче.

Что важно, процветание в этот день не стучится в дверь. Оно проявляется в облегчении от сделанных действий, которые были только в мыслях, передает Главред.

К каким знакам зодиака придет удача:

Крыса

Во вторник что-то снимет давление с вашего ума. Возможно, это счет, который вы наконец-то оплатили, план, который внезапно кажется очевидным, или разговор, в котором кто-то отвечает на вопрос, застрявший у вас в голове. Это ощущение, будто вы выходите из тупика. Вы также можете увидеть небольшие знаки от Вселенной, которые покажут, что вы сделали правильный шаг.

Обезьяна

9 декабря вы видите возможность, на которую никто другой не обращает внимания. Это может быть более дешевый вариант, более разумный график или ресурс, решающий проблему, которую вы носите в тайне. Вы ничего не объявляете, вы просто получаете победу и продолжаете двигаться.

Бык

В этот день работа с бумагами, составление бюджета, планирование, очистка финансов, создает ощущение контроля, которого вы не чувствовали в последнее время. Процветание для вас сегодня - это не всплеск восторга, а отсутствие стресса.

Дракон

Вы мотивированы справиться с тем, чего вы в последнее время избегали. Ваша удача заключается в восстановленной энергии. Вы двигаетесь по-другому, когда не тянете за собой старые задачи. Вторник создает тот тип импульса, который привлекает возможности.

Лошадь

Воспоминание, разговор или что-то незначительное напоминает вам о ваших истинных приоритетах в жизни. Это напоминание полностью меняет то, как вы тратите свои деньги и энергию. В то же время процветание приходит через согласованность.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

