Заговор или самоубийство: астролог спрогнозировала конец жизни Путина

Владимир Путин / Reuters

Истинная дата и время рождения Владимира Путина тщательно скрываются, поэтому трудно составить точный прогноз его смерти, рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

В интервью Фактам она отметила, что наиболее подходящая к психотипу Путина дата рождения — 7 октября 1950 года, 11:36. Это на два года раньше, чем общеизвестная.

Астролог пояснила, что по ее версии хозяин Кремля родился в деревне Терехино в Тверской области в 1950 году.

По ее словам, согласно гороскопу, у Путина превалирует хитрость, сложный характер, а под конец жизни — опасность заключения в тюрьму или больницу.

"Человек стремится ко всему таинственному, упорно добивается высокого положения и может стать фашистом", - отметила эксперт.

Она напомнила, что Путин явно тяготеет к оккультным наукам. Вместе с тем Юпитер в его гороскопе говорит о возможном сумасшествии и возвышении во многих делах: "Северный лунный узел в доме Водолея указывает на то, что конец жизни путина будет гораздо хуже начала, может быть полный крах и даже самоубийство. Хотя лично я в последнем сильно сомневаюсь".

Астролог уточнила, что в гороскопе Путина звезды указывают на стремление окружать себя роскошью и желание повелевать.

"То, что мы видим сейчас, — это возможность насильственной смерти, кончина в психиатрической больнице или от смертельной болезни", - добавила Виттрок.

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