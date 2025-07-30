Жизнь повернется на 180 градусов: 4 знаков зодиака ждут крутые перемены 30 июля

Некоторым китайским знакам зодиака стоит сделать первый шаг в среду.

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Какие знаки зодиака ждут перемены / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака может ждать счастливый случай

Кого ждет интересная возможность 30 июля

Согласно китайскому гороскопу, среда, 30 июля - день посвящения, который осчастливит 4 китайских знаков зодиака.

YourTango сообщает, что этот день идеально подходит для того, чтобы запустить дела, особенно когда вы ждали подходящего момента, чтобы сделать шаг, передает Главред.

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Какие знаки зодиака ждут перемены 30 июля

Крыса

В среду вы будете полностью заряжены силой начать все сначала, но это начало не потребует огромных усилий. В то же время, удача придет в жизнь благодаря вашему собственному решению. Что-то, что вы выберете, разблокирует именно тот результат, на который вы надеялись.

Тигр

30 июля вы окажетесь в редкой позиции и сможете воспользоваться возможностью, прежде чем кто-то другой ее увидит. Вы точно будете знать, что делать, ведь сработает ваша интуиция. Вам нужно действовать, не сбившись с дороги. Достаток придет благодаря быстрому ходу, за который вы поблагодарите себя позже.

Обезьяна

Этот день подтолкнет вас начать что-то, что вы откладывали. Это может быть покупка, разговор или заявка. Вам не нужно больше готовиться. Вам просто нужно действовать. Вас также может ждать счастливый случай или неожиданная помощь.

Бык

Вы сможете наконец увидеть простую истину. Что-то, что было запутанным или затянутым, снова станет простым. Кроме того, решение, которое вы примете сейчас, сэкономит вам деньги позже.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

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