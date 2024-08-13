Узнайте, какие знаки зодиака считаются самыми невезучими в плане денег и кому стоит быть особенно осторожным, чтобы избежать серьезных потерь.

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4 самые невезучие знаки зодиака, которым грозят денежные потери / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Некоторым знакам зодиака судьба может подбрасывать не самые приятные испытания, особенно когда дело касается финансов. Узнайте, какие знаки зодиака считаются самыми невезучими в плане денег и кому стоит быть особенно осторожным, чтобы избежать серьезных потерь.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбами управляет планета мечтаний и желаний Нептун. Хотя они миролюбивы, спокойны и очень сопереживательны, им бывает трудно придерживаться практических реалий жизни. Рыб чаще всего называют мечтателями, которые находят удовлетворение в простых радостях жизни. Представители этого знака не стремятся к материальным благам и предпочитают жить в собственном маленьком альтруистическом мире, поэтому их относят к самым неудачливым знакам зодиака.

Рыбы обозначаются двумя одинаковыми рыбами, плывущими в противоположных направлениях, что говорит нам об их порой противоречивом и погруженном в саморефлексию сознании. Причина, по которой этот водный знак может быть иногда финансово неуспешным, заключается в том, что он руководствуется высшей целью в жизни.

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Рак (21 июня - 22 июля)

Снова водный знак, Рак имеет кардинальную модальность, обозначаемую крабом. Этот ракообразный знак глубоко эмоционален и очень чувствителен к мнению других зодиаков. Он также постоянно нуждается в подтверждении. Раком управляет Луна, которая управляет эмоциями и отображает внутренний мир человека. Обладая высокой интуицией, они проявляют бескорыстные и чувствительные качества, которые могут мешать им быть безжалостными в своей сфере деятельности, требующей всегда ставить себя на первое место.

Их черты характера говорят о том, что они не очень стремятся к накоплению богатства и не имеют горячих амбиций для достижения профессиональных высот. Этот солнечный знак больше сосредоточен на домашнем хозяйстве и семейной жизни. Они очень увлечены домашним хозяйством и трепетно относятся к своим близким.

Поскольку их энергия в основном уходит на дом и жизнь, которую они создали для себя, Раки довольствуются тем, что у них есть, пока их эмоциональные потребности не удовлетворены.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолей - это фиксированный воздушный знак, обозначаемый носителем воды. Они революционны и прогрессивны и всегда стремятся к высшему благу. Этот знак не хочет ассоциироваться с общепринятыми определениями успеха, которые вращаются вокруг богатства и собственности. Их считают социальными реформаторами зодиака. Управляемые планетой Уран, они предпочитают думать об обществе и социальном развитии, а не о своей выгоде.

Хотя они являются прекрасными лидерами, в основном они активны в сфере социальной работы, образования, науки и здравоохранения и редко проявляют стремление к накоплению богатства в своей жизни.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Последним из земных знаков управляет планета Сатурн, которая считается одной из самых серьезных и жестких планет в астрологической терминологии. Она требует дисциплины и сосредоточенности на поставленной задаче. Несомненно, этот солнечный знак, обозначаемый небесным морским козлом, стремится к успеху. Но еще одна особенность Сатурна заключается в том, что он также требует покаяния и наказания, поскольку является повелителем кармы. Если Сатурн находится в неблагоприятном положении, это может привести к денежным потерям для этого кардинального знака.

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