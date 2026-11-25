Названы знаки-фавориты года, а также те, для кого 2027-й год станет серьёзным испытанием.

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Кому 2027-й год принесет удачу, а кому - испытания / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем год Огненной Козы будет отличаться от года Лошади

Для каких знаков зодиака 2027-й станет удачным

По восточному календарю в 2027 году наступит год Огненной Козы. Он не будет похож на год Лошади и будет нести свои особые ценности.

Главред решил разобраться, что известно о символе 2027 года.

видео дня

Когда начнется год Огненной Козы

Год Огненной Козы по китайскому календарю начнётся 6 февраля 2027 года и принесёт совершенно иное настроение, чем бурный год Лошади, говорят авторы видео на канале Asia Traditions.

Предыдущий год Огненной Козы пришелся на 1967-й. В китайском зодиаке двенадцать животных сочетаются с пятью стихиями (деревом, огнем, землёй, металлом и водой), поэтому каждая такая комбинация повторяется раз в 60 лет.

Коза занимает восьмое место в зодиакальном круге. Рожденных под этим знаком считают добрыми, творческими и сострадательными людьми, которые ценят красоту и семью, но часто колеблются с решениями и склонны к тревогам.

Однако стихия следующего года заметно скорректирует этот образ.

"Огонь придаёт Козе уверенности и решительности. Это придаёт 2027 году увлекательную противоречивость: это нежное животное, несущее в себе мощную искру", - отмечают авторы видео.

Какое влияние окажет год Огненной Козы

Традиционно знак Козы связывают с семьей, творчеством и сотрудничеством, поэтому год может настроить людей на компромиссы.

Огонь придает смелости и решимости, однако он также может вызывать более бурные эмоции и более острые разногласия. Поэтому, возможно, главный посыл 2027 года заключается не просто в том, чтобы сохранять мир, а в том, чтобы активно работать ради него.

На личном уровне 2027-й может дать толчок новым идеям, укрепить связи с близкими и принести положительные сдвиги дома и в карьере. Главная угроза - поспешные поступки под влиянием чувств.

"Задача 2027 года может быть довольно простой: сохранить огонь, но научиться управлять пламенем", - говорится в видео.

Для кого 2027 год станет благоприятным

Наиболее комфортно в 2027 году будут чувствовать себя Кролики. У них такой же мягкий и гармоничный характер, как и у Козы, поэтому личная жизнь, творческие замыслы и новые возможности будут иметь все условия для развития.

Благоприятным этот период может стать и для Свиней: помощь друзей и партнеров откроет им перспективы в карьере и финансах.

Хорошо ладят с Козой также Лошади. После стремительного темпа 2026 года они могут осознать, что сотрудничество приносит лучшие результаты, чем попытки действовать в одиночку, стремительно бросаясь вперед.

Тем, чей знак станет хозяином 2027 года, прогноз сулит не лёгкий период, а время испытаний. Для тех, кто родился в год Козы, 2027-й может открыть новые пути и поставить перед необходимостью сделать важный выбор. Стихия огня придаст Козам уверенности, однако для решительных шагов им следует тщательно выбирать подходящий момент.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Кому будет тяжелее всего в год Огненной Козы

Двум знакам 2027-й год дастся сложнее, чем другим. Тигры ценят активность, независимость и смелые шаги, тогда как Коза живет в другом ритме. Если события будут развиваться слишком медленно, Тиграм не стоит их торопить, а новые предложения следует выбирать с особой осторожностью.

Самое серьёзное испытание предсказывают Быкам: в зодиакальном круге этот знак расположен напротив Козы, поэтому характеры двух животных могут вступать в конфликт.

"Быки любят структуру и четкий путь впереди. Козы - более гибкие; они руководствуются чувствами и отношениями. Но сложный год - это еще не обязательно плохой год", - отмечают авторы видео.

Чего ждать от года Огненной Козы - видео:

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