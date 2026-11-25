Астрологи отмечают, что дни получения учат знаки зодиака доверять высшим силам.

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Каким знакам зодиака предстоит облегчение / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака сможет решить финансовые проблемы

Кто научится устанавливать личные границы

25 ноября четыре китайских знака зодиака почувствуют более глубокую интуитивную связь, которая принесет в их жизнь больше спокойствия. Среда - это День получения, которым управляет энергия Водяного Петуха, способствующая налаживанию связи со Вселенной.

Астрологи YourTango отмечают, что в китайском гороскопе стихия Воды символизирует душу и тихий внутренний голос. А энергия Петуха делает людей более внимательными и дисциплинированными. Благодаря этому удается меньше волноваться, даже когда возникают проблемы, пишет Главред.

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Какие знаки зодиака обретут покой

Кролик

25 ноября ситуация, вызывавшая беспокойство, наконец начнёт утихать. Не всё будет происходить идеально, но энергия Петуха наделит вас терпением. Вы поймёте, что на всё нужно время, поэтому не стоит заставлять себя делать больше, чем необходимо в данный момент.

Коза

В последнее время на вас обрушилось немало хлопот, а больше всего вас всегда беспокоили финансы. Но всё меняется, и жизнь становится спокойнее. Когда 25 ноября возникнут непредвиденные и совершенно неожиданные расходы, вы найдёте способ решить проблему. Ситуация станет более управляемой, а финансы - более предсказуемыми.

Собака

В отношениях вы берете на себя многое и прекрасно понимаете, что каждый может допустить финансовую ошибку. Поступки одного человека в вашей жизни создали проблемы, которые ударили и по кошельку, и по сердцу.

25 ноября вы решите: если в жизни должно воцариться спокойствие, то добиться этого - ваша задача. Вы наконец-то установите границы, которые помогут сохранять внутреннее равновесие.

Свинья

Душевное спокойствие невозможно без свободы. В последнее время вы отдавали слишком много себя другим. 25 ноября вы почувствуете некоторую усталость из-за того, что решения друзей неоднократно вас разочаровывали. В этот день вы вернёте себе часть своего сердца и своей жизни. Направьте усилия на то, что действительно важно: на работу, дружбу и на себя.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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