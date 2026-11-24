Карты обещают земному знаку зодиака стабильные финансы, несколько поездок и честный разговор с собой.

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Таро-прогноз для Дев на декабрь 2026: таролог назвала главные события месяца / скриншот

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В декабре 2026 года Девы будут жить между двумя противоположными сценариями. Карты показывают поездки, переговоры и переезды, но одновременно требуют остановиться и восстановить силы. Такой таро-прогноз на последний месяц года обнародовала известная таролог Анжела Перл на своем YouTube-канале.

Таро-прогноз для Дев на декабрь 2026

Первой выпала карта Рыцарь пентаклей, которая касается денежного вопроса. Она указывает на ровный и предсказуемый месяц без резких просадок.

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"С финансами стабильно. Значит, там работа будет, зарплата будет, деньги будут приходить, все есть, все продвигается, все движется", - отмечает Анжела Перл.

При этом Четверка кубков показывает, что сил у знака уже не хватает. Таролог прогнозирует, что Девам могут предлагать новых клиентов, дополнительную работу или другие проекты. Однако им захочется побыть в одиночестве, остаться дома или просто выспаться.

"Похоже, вам нужен отдых. Остановиться, никуда не торопиться. Вы даже будете отказываться от чего-то", - предупреждает таролог.

Королева пентаклей в раскладе указывает на женщину земной стихии. Это может быть подруга, мама, сестра или руководительница, рожденная под знаком Тельца, Девы или Козерога. По словам Перл, она может дать дельный финансовый совет или помочь приготовить новогодний стол.

Еще одна сильная карта первого расклада – Десятка кубков. Она обещает теплую встречу всей семьей, вечер с любимым человеком или путешествие в чудесное место.

"Десятка кубков – это достижение, это уровень эмоций и чувств. Когда получилось, сбылось какое-то желание", - подчеркивает эксперт.

Карта Смерти предупреждает, что вместе с годом подойдет к концу еще один этап. Речь идет о внутренней трансформации. Девы настроятся на решительные перемены: худеть, бегать или заниматься спортом с 1 января либо отключать телефон в 20:00.

"Знаете, как будто отомрет. То есть вы на чем-то поставите крест в вашей жизни или точку", - объясняет Анжела Перл.

Таро-прогноз для Дев на декабрь 2026: поездки и отдых

Во второй колоде снова появляется Четверка кубков. Таролог советует отправиться в санаторий или оздоровительную клинику либо поехать туда, где можно просто позагорать.

"Если карта повторяется, то нужно обязательно взять эти дни для себя, для отдыха. Чтобы восстановиться", - советует Перл.

Колесница указывает на дорогу и возможную покупку транспорта. Это может быть не только автомобиль, но и снегоход, лодка или мотоцикл.

"Либо вы просто куда-то поедете, полетите. Путешествие, дорога. Даже если это ненадолго, даже если это недалеко, обязательно поезжайте", - убеждена таролог.

Двойка жезлов прогнозирует насыщенное общение: много звонков, сообщений и переговоров, в том числе о купле-продаже. Карта также указывает на желание расширить бизнес и строить планы. Возможен даже переезд в другую квартиру, город или страну. Шестерка мечей усиливает этот сценарий: Девы могут перейти в другой отдел или сменить работу.

Впрочем, по словам Перл, движение и пауза в этом раскладе противоречат друг другу. Четверка мечей снова призывает к тишине: ванна, свечи, музыка, медитация, уютный ретрит, поездка к маме или бабушке.

"У вас четыре карты, которые показывают движение, но при этом у вас три четверки, которые показывают, что где-то нужно остановиться и восстановить свои силы. Так что подумайте о себе в первую очередь", - акцентирует Анжела Перл.

Денежных тревог расклад не показывает. Финансы будут в балансе: средства будут поступать и тратиться равномерно, так что Девам хватит на все.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро для Дев на декабрь 2026: манипуляции, ограничения и любовь

Самая тревожная карта месяца – Дьявол. Она может означать вечеринки и алкоголь, а также дела с полицией, налоговой или банками из-за кредитов. Еще один вариант связан с давлением на работе.

"Контроль вашего босса, например, оставить вас работать до 31-го числа на работе или нагрузить вас. Другие ушли в отпуск, вы работаете. Вот здесь очень-очень осторожно, не поддавайтесь на манипуляции", - предостерегает таролог.

Рядом легла Восьмерка мечей – карта ограничений. Перл считает, что главная ловушка в этой ситуации – внутреннее согласие терпеть невыгодные условия.

"Поэтому разговаривайте с собой, спросите себя: я согласна на этот лимит, я согласна на эту зарплату, на эти условия работы, на эти отношения", - советует эксперт.

По прогнозу, все закончится серьезным разговором или решением, что такое положение дел Деву больше не устраивает. Паж мечей подсказывает, что знак будет обдумывать следующий шаг: обучение, документы или переговоры. Карта также касается детей, например планирования их каникул.

Карта Суд может означать подписание юридических документов. Однако таролог связывает ее прежде всего с честным взглядом на собственные желания.

"Снимаем с себя вообще все наносное и оставляем только чистую душу. И какие мы на самом деле, чего мы хотим. И вот это у вас будет как будто момент пробуждения", - отмечает Перл.

На личную жизнь указывает карта Влюбленные. Она обещает приятно провести время с кем-то.

"Боже, какая хорошая карта! Встреча, свидание, знакомство, романтический ужин, совместная поездка куда-то", - говорит Анжела Перл.

В последней колоде появляются Король и Королева мечей. Это может быть пара родителей или друзей. Король – логичный, умный и общительный мужчина, с которым Девы будут общаться или встречаться. Королева – легкая и коммуникабельная подруга, которая может прилететь в гости. Оба, по прогнозу, родились под знаком Близнецов, Весов или Водолея.

Завершающая Тройка кубков обещает девичник, празднование Нового года и Рождества в хорошей компании.

"Контакты, сообщения, звонки и какая-то хорошая новость – это когда вас поздравляют, когда вы делитесь хорошими новостями", - добавляет таролог.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Дев на декабрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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