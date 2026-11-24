Последний месяц года принесет огненному знаку дорогу, деловые договоренности, новые знакомства и романтическую историю.

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Анжела Перл сделала расклад Таро для Львов на декабрь 2026 / скриншот

Читайте в материале:

Львов ждут поездка, сделка и желание масштабироваться

Туз кубков открывает дверь к новым отношениям и кругу людей

Рыцарь кубков указывает на свидание или роман

Декабрь 2026 года станет для Львов месяцем действий: в раскладе на последний месяц года выпали карты дороги, сделок и расширения. Прогноз Таро для знака обнародовала известная таролог Анжела Перл на своем YouTube-канале.

Таро-прогноз для Львов на декабрь 2026

Месяц открывает Король жезлов. По словам таролога, эта карта может указывать как на самого Льва-мужчину, так и на мужчину огненного знака (Льва, Стрельца или Овна), с которым представители знака будут встречаться или познакомятся. Кроме того, король жезлов говорит о желании не просто строить планы, а действовать.

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Рядом с ним лежит Двойка жезлов. Это карта партнерства, переписки и совместных путешествий, а также деловых контактов вплоть до заключения договора купли-продажи. Не исключена даже покупка автомобиля.

"Но, в общем-то, это карта, которая говорит о расширении, о желании масштабировать, расшириться или в бизнесе, или в жизни. Может быть, вы планируете вообще переехать куда-то?" - рассуждает Перл.

Туз кубков таролог трактует как новую ступень и открывшуюся дверь. Кроме того, эта карта может обернуться подарком от Вселенной или от близких друзей.

"Это эмоционально, это связано с чувствами и с романтическими. Может быть, начало новых отношений или ваши отношения на новый уровень перейдут, а также вы можете войти в новый круг людей или в какое-то новое сообщество", - отмечает эксперт.

Выпала Львам и Десятка мечей. Это может касаться долгого проекта, работы, места жительства или отношений.

"Закончится какая-то болезненная ситуация, что-то или вы на чем-то точку поставите, или крест, но что-то завершится", - предупреждает таролог.

Еще одна карта первой колоды - Маг. Он означает, что Лев готов выйти на сцену жизни и показать себя. Перл советует внимательно следить за внутренними установками.

"Поэтому думайте очень аккуратно, потому что ваши мысли будут сбываться и в декабре", - подчеркивает Перл.

Таро прогноз для Львов на декабрь 2026: работа, деньги и помощники

Вторая колода обращает внимание на коллективные дела. Тройка пентаклей, по словам Перл, может означать подготовку праздника, фотосессию, ремонт с привлечением мастеров или обучение у мастера.

"Это творческая работа. Это такое, знаете, брейн шторм, когда вы обсуждаете: а давайте вот так сделаем, а вот так", - описывает карту таролог.

Королева пентаклей указывает на женщину земного знака: Тельца, Деву или Козерога. Это человек практичный и надежный, который ценит качество и умеет распоряжаться бюджетом.

"Может быть, это, конечно, ваша бухгалтер или финансист, а может быть, это ваша подруга, с которой вы будете встречаться или проводить вместе время? Может быть, это ваша мама, которая вам финансовую поддержку оказывает, а может быть, ваша босс", - перечисляет Перл.

Шестерка в этой колоде сулит обмен подарками и энергией, а также поступление денег. Динамику месяцу придаст Рыцарь мечей.

"Рыцарь мечей - это у нас тоже дорога. И быстро, когда нужно что-то сделать, и неожиданно собрались, куда-то поехали, приехали, организовали, что-то сделали", - говорит таролог.

Эта же карта, по ее словам, может указывать на то, что Львы будут кого-то нанимать или поручать задачи другим людям, а также на неожиданных гостей в последний момент.

Еще один мужчина в раскладе - Король мечей, представитель Близнецов, Весов или Водолея. Он хорошо информирован, разговорчив и может оказаться юристом или нотариусом, который поможет с бумагами по сделке, либо просто приятелем.

"Может быть, вы будете обращаться к врачу. Но я не вижу здесь никаких серьезных заболеваний или чего-то такого", - успокаивает эксперт.

Не обойдется и без хлопот. Семерка жезлов, по мнению Перл, предвещает предпраздничную суматоху: нужно будет многое успеть, к чему-то подготовиться, что-то закончить и навести порядок.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро для Львов на декабрь: любовь, отдых и поездки

Приятные эмоции Львам обещает Паж кубков. Таролог связывает его с детьми, школой, подарками для племянников, а также с зарождением романтических чувств. В раскладе эта карта выпала дважды. Перл объясняет это милыми письмами, звонками, цветами и сообщениями с комплиментами.

"Может быть, кто-то вспомнит о вас. То есть что-то связано с душой и сердцем", - уточняет таролог.

Отшельник указывает на потребность в уединении. Возможны ретрит, поездка в ашрам, монастырь или на остров, а также оздоровительные процедуры либо обследование в клинике.

"Вам захочется побыть где-то, может, уехать на дачу, может быть, куда-то даже в другую страну уехать отдыхать. Может быть, вы просто захотите остаться дома, почитать книгу, посмотреть фильм", - рассказывает Перл.

Король жезлов появляется в раскладе повторно: и в начале, и в конце месяца. По словам таролога, это может быть муж или, например, певец либо мотивационный спикер, на чье выступление пойдут Львы.

"Ну и для вас, конечно же, эта карта говорит, что вы будете в центре внимания. Не бойтесь, показывайте себя, особенно если это есть в вашей природе", - призывает эксперт.

Последняя колода сулит знаку отдых. Девятка кубков означает время, когда наконец можно позволить себе все, о чем мечталось, и ни о чем не думать.

Рыцарь кубков может принести послание, посылку, подарок, приглашение в ресторан или совместный творческий проект.

"Но очень похоже, очень похоже на свидание или на роман. И рыцари всегда у нас показывают движение. То есть это продвижение, развитие, развитие в отношениях", - уверена Перл.

Шестерка мечей указывает на путешествие, круиз, смену работы или отдела, переезд в другую квартиру, а также на чью-то поддержку.

"То есть что-то к лучшему. Эта карта всегда показывает движение к лучшему", - подчеркивает таролог.

Завершает расклад Восьмерка жезлов. Она подтверждает, что в декабре Львы куда-то полетят или поедут, пусть даже недалеко. Возможно и обратное: кто-то приедет к самим Львам.

"Много сообщений каких-то к вам будет приходить, много поздравлений с Новым годом", - добавляет Перл.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Львов на декабрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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