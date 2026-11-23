До 29 ноября жизнь Близнецов, Дев и Рыб может измениться к лучшему. Астрологи рассказали, кому удастся преодолеть трудности и почувствовать долгожданное облегчение.

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Кому повезет в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким знакам Зодиака повезет до 29 ноября

Кому придется преодолеть трудности

Кого ждут положительные изменения

До 29 ноября 2026 года жизнь 3 знаков Зодиака может заметно улучшиться. Хотя ближайшие дни обещают быть напряжёнными, в конце недели ситуация начнёт меняться. Некоторые трудности останутся позади, а на смену переживаниям придут спокойствие и новые возможности. Главред расскажет подробнее.

Как пишет издание YourTango, особенно благоприятные изменения ожидаются у Близнецов, Дев и Рыб. Астрологи связывают это с полнолунием в Близнецах, переходом Марса в Деву и благоприятным взаимодействием Венеры и Юпитера в конце недели.

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Что принесет полнолуние 24 ноября - главные астрологические изменения

24 ноября, согласно прогнозу, состоится полнолуние в Близнецах. В астрологии этот период связывают с сильными эмоциями и неожиданными событиями.

Полнолуние также образует соединение с Ураном - планетой, которую астрологи ассоциируют с внезапными изменениями.

Поэтому первая половина недели может принести неожиданные повороты, конфликты и необходимость быстро принимать решения.

25 ноября Марс перейдет в знак Девы. Это может усилить напряжение в общении, но в то же время добавит мотивации для достижения целей.

Астрологи советуют не торопиться. Лучше действовать обдуманно, избегать споров и не принимать важных решений под влиянием эмоций.

В конце недели ситуация начнёт улучшаться. Благоприятное взаимодействие Венеры и Юпитера обещает больше приятных моментов, отдыха и положительных эмоций.

Особенно заметные изменения прогнозируют трем знакам Зодиака.

Близнецы - трудности останутся позади

Близнецов ждет насыщенный период. Полнолуние в вашем знаке может принести неожиданные события и эмоциональное напряжение.

Особого внимания потребуют домашние и семейные дела. Возможны споры с близкими или внезапные изменения планов.

Астрологи советуют не поддаваться эмоциям. Лучше избегать конфликтов и не принимать важных решений в спешке.

В первой половине недели не стоит брать на себя слишком много обязательств. Обстоятельства могут меняться, поэтому важно оставаться гибкими.

Также следует быть осторожными в общении. Не отправляйте сообщения, о которых впоследствии можете пожалеть.

Больше времени уделяйте отдыху. Прогулки на природе и спокойные занятия помогут восстановить силы.

Уже с четверга, 26 ноября, ситуация начнёт улучшаться. Напряжение постепенно ослабнет, и вы сможете спокойнее реагировать на события.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева - напряжение сменится успехом

Для Дев ближайшие дни могут начаться с неожиданных трудностей на работе.

Возможны задержки, изменения планов или дополнительные задачи. Однако не стоит воспринимать каждое препятствие как личную неудачу.

Астрологи советуют сохранять спокойствие и быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам.

В то же время переход Марса в ваш знак придаст энергии и мотивации. Вы сможете активнее работать над целями и постепенно достигать желаемого.

Главное - не требовать от себя невозможного. Попытки сделать всё идеально могут привести к переутомлению.

Лучше сосредоточиться на самых важных задачах. Не нужно пытаться завершить все дела одновременно.

Также найдите время для отдыха. Физическая активность и спокойные занятия помогут снизить напряжение.

Во второй половине недели Девы почувствуют заметное облегчение. Дела постепенно наладятся, а уверенности в собственных силах станет больше.

Рыбы - гармония вернется в жизнь

Рыбам в ближайшие дни придётся искать баланс между работой и личной жизнью.

Возможно, партнеру потребуется больше внимания. В то же время профессиональные обязанности потребуют сосредоточенности.

Из-за этого может возникнуть эмоциональное напряжение. Особенно если вы будете пытаться угодить всем одновременно.

Астрологи советуют установить личные границы. Не стоит брать на себя больше, чем вы можете выполнить.

Также возможны неожиданные события в отношениях. Если возникнет конфликт, лучше обсудить проблему спокойно.

Избегайте обвинений и резких высказываний. Откровенный разговор поможет быстрее найти взаимопонимание.

Не забывайте о собственных потребностях. Старайтесь оставлять время для отдыха и приятных занятий.

До 29 ноября жизнь Рыб может заметно улучшиться. Напряжение уменьшится, а в личных делах появится больше гармонии.

В конце недели вы сможете почувствовать облегчение и с новыми силами вернуться к важным планам.

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