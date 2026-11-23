Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 24 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на вторник для Овна: Шестерка Жезлов

В последнее время вы проявляли невероятное терпение по отношению к окружающим, и - надо же! - ваша сдержанность приносит плоды в любви.

Наконец-то вы услышите приятные слова, которых так ждали от близкого человека. Возможно, последуют извинения, или кто-то по достоинству оценит вашу личность и открыто заявит об этом.

Во вторник Шестерка Жезлов указывает на признание или высокую оценку ваших слов и поступков. Вы искренне надеялись на это - и сегодня ваше желание исполнится. Особенно приятно, что это произойдет без всяких напоминаний с вашей стороны о том, какой вклад вы внесли в отношения.

Телец

Карта Таро на вторник для Тельца: Десятка Кубков

Бывают моменты, когда хочется, чтобы семья была идеальной, но если это не так - не принимайте это на свой счет.

Десятка Кубков связана с эмоциями и поиском опоры. Возможно, истина, которую вы ищете, откроется не совсем так, как вы ожидали - или же вы услышите совсем другую версию событий. Главное - верьте тому, что считаете правдой, и доверяйте своей интуиции, если что-то кажется неладным.

Близнецы

Карта Таро на вторник для Близнецов: Солнце

Во вторник вам захочется внести ясность в отношения. Солнце - радостная и очень позитивная карта Таро.

В этот день вы обретете понимание в ситуации, которая раньше вызывала у вас лишь замешательство. Состоится важный разговор, или вы наконец сможете задать вопрос, который давно назрел. Вы перестанете гадать и перейдете к точному знанию.

Рак

Карта Таро на вторник для Рака: Четверка Жезлов

Четверка Жезлов символизирует гармонию - именно к ней вы стремитесь в своем доме.

Вам хочется стабильности и чувства безопасности. Возможно, вас что-то тревожит, не давая обрести душевный покой. Во вторник ситуация может измениться. Отпустите то, что невозможно решить прямо сегодня.

Лев

Карта Таро на вторник для Льва: Королева Жезлов

Вы можете быть собой - даже если это означает быть чуть более яркой и заметной, чем обычно. Вы не собираетесь меняться ради кого бы то ни было. Вы находитесь именно там, где хотите быть, и прекрасно это осознаете. Во вторник, если кто-то выскажет своё мнение о том, как вы распоряжаетесь своей жизнью, - не бойтесь оставаться собой. Вы всегда можете выслушать чужую точку зрения, но лучше не позволять другим решать за вас, что для вас будет лучше.

Дева

Карта Таро на вторник для Девы: Звезда

Вторник - день, когда для вас и ваших отношений наконец начинается эмоциональное исцеление. Вы прошли через очень непростой период, но это вовсе не означает, что трудности будут длиться вечно.

Ваша карта, Звезда, символизирует восстановление доверия. Кто-то пытается наладить с вами отношения заново. Вы замечаете небольшие перемены в общении этого человека и обращаете внимание не на слова, а на поступки.

Весы

Карта Таро на вторник для Весов: Двойка Кубков

Если вы находитесь в поиске отношений или просто надеетесь на улучшение уже существующих, Двойка Кубков - очень благоприятный знак. Она предвещает гармонию между двумя людьми, которым по-настоящему приятно проводить время вместе.

В этот вторник вы ловите себя на том, что получаете удовольствие от общения с кем-то. Ваше сердце чувствует тепло, исходящее от человека, с которым возможны отношения. Вы замечаете, что дружба становится глубже, или видите признаки того, что всё может перерасти в нечто гораздо большее, чем вы предполагали.

Скорпион

Карта Таро на вторник для Скорпиона: Король Пентаклей

Король Пентаклей напоминает: вдумчивый и добрый подход - лучшее решение, когда речь заходит о финансовых вопросах.

Вы стремитесь докопаться до сути проблемы, но при этом не хотите оттолкнуть окружающих. Сегодня попробуйте сначала выслушать, а уже потом действовать, опираясь на полученную информацию.

Стрелец

Карта Таро на вторник для Стрельца: Шут

Аркан Шут говорит о готовности рискнуть в новой, незнакомой ситуации или начать что-то совершенно иное.

Вы готовы дать человеку, который вам дорог, второй (или даже третий) шанс, но на этот раз действуете осмотрительно.

Чтобы избежать разочарований в будущем, вы не торопите события, а предпочитаете узнать человека получше.

Козерог

Карта Таро на вторник для Козерога: Девятка Пентаклей

Наконец-то карта, которая по-настоящему отражает вашу сущность! Козерог, Девятка Пентаклей напоминает: вы вполне способны быть самодостаточными. Правда, для этого, возможно, придется разочаровать тех, кто хочет проводить с вами больше времени.

Если сейчас у вас нет лишнего времени, скажите об этом прямо. Тот, кто вам действительно подходит, всё поймет.

Водолей

Карта Таро на вторник для Водолея: "Тройка кубков"

Дружеские связи - основа всего, что вы делаете. У вас появится возможность пообщаться с человеком, который вам дорог.

"Тройка кубков" - гармоничная карта, символизирующая дружбу. Если вам захочется кому-то позвонить или написать сообщение, не удивляйтесь, если окажется, что этот человек в тот же момент думал о вас.

Рыбы

Карта Таро на вторник для Рыб: "Мир"

Ваша карта Таро на вторник - "Мир". Пришло время оставить прошлое позади, чтобы вы могли насладиться будущим, построенным на новых начинаниях.

Вам не нужно ждать чьего-то разрешения, чтобы следовать за своими мечтами. Сегодня - только ваше решение.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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