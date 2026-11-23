Вы узнаете:
- Что принесет полнолуние 24 ноября каждому знаку зодиака
- Кому карты Таро сулят удачу, а кому - препятствия
- Почему Ракам и Девам придется работать больше других
Полнолуние в Близнецах 24 ноября принесет всем знакам зодиака мощные перемены и прояснение ситуаций. Детальный прогноз по картам Таро обнародовала известная таролог Анжела Перл на своем YouTube-канале.
По ее словам, энергия этого полнолуния будет действовать в течение двух недель - вплоть до следующего новолуния, которое наступит 9 декабря. Наиболее остро его влияние ощутят те, у кого Солнце, Луна или асцендент находятся в первых градусах Близнецов.
Гороскоп Таро на полнолуние - Овен
Карты: Королева жезлов и 9 кубков
Овнам выпала карта Королева жезлов - символ огненной стихии, творчества и самореализации (прогноз актуален не только для женщин, но и для мужчин этого знака). Таролог призывает не просто "заказывать музыку", а самим исполнять ее: творить, заниматься тем, что по душе, и смело проявлять себя.
Девятка кубков обещает радость, удовольствие, сильные эмоции, любовь и ощущение счастья. Возможны яркая встреча с подругами, поездка, концерт, хорошие новости или приятный результат прошлых усилий - в том числе финансовый, комплимент или подарок.
Гороскоп Таро на полнолуние - Телец
Карта: Рыцарь кубков
Для Тельцов ключевой картой стал Рыцарь кубков. Это карта движения, романтики и эмоциональной вовлеченности.
В период полнолуния возможен приезд гостей, путешествие или покупка транспорта (например, мотоцикла или автомобиля). Также хорошо будут развиваться отношения или творческие проекты, в которые вы вкладываете душу.
Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы
Карта: Колесо фортуны
Близнецам выпало Колесо фортуны - карта удачи, везения и покровительства Юпитера, который сейчас идет по третьему дому гороскопа знака.
Ожидаются неожиданные повороты к лучшему, новые знакомства, коммерческие сделки, поездки, яркий досуг или даже новости о пополнении в семье и беременности. Кроме того, полнолуние может высветить нужную информацию и помочь завершить начатое на более выгодных условиях, чем предполагалось.
Гороскоп Таро на полнолуние - Рак
Карта: 7 жезлов
Ракам досталась Семерка жезлов, указывающая на рабочие задачи, необходимость действовать и преодолевать препятствия.
Могут возникнуть задержки - например, в поездках или рейсах - либо накопившиеся дела и необходимость прояснить ситуацию в разговоре. В бизнесе, повседневных задачах или личной жизни важно не стоять на месте, а последовательно разбираться с текущими вызовами.
Гороскоп Таро на полнолуние - Лев
Карта: Умеренность
Львам выпала карта Умеренность. Все идет своим чередом, поэтому торопить события и пытаться ускорить рост процессов не стоит.
Главная рекомендация - беречь себя, ставить личные границы, говорить "нет" тому, что вредит или не приносит радости, не перегружать себя работой и находить время для отдыха и восстановления. Это карта любви к себе и внутреннего равновесия.
Гороскоп Таро на полнолуние - Дева
Карта: 10 жезлов
Для Дев ключевой картой стала Десятка жезлов - символ высокой нагрузки, ответственности и усталости, когда человек берет на себя слишком многое.
Полнолуние может подсветить эту перегрузку и подтолкнуть к делегированию, просьбе о помощи, перераспределению обязанностей или даже отказу от лишней работы. При этом карта также говорит о близости цели: несмотря на тяжесть пути, вы способны добиться задуманного.
Гороскоп Таро на полнолуние - Весы
Карта: Туз кубков
Весам выпал Туз кубков - карта чувств, любви к себе, душевного спокойствия и нового старта.
Это время открытых дверей, новых знакомств, отношений, поездок или ретритов, а также сочетания активного общения и тихого отдыха для себя. Состояние и внутренний настрой в этот период могут заметно обновиться.
Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион
Карта: 8 кубков
Скорпионам досталась Восьмерка кубков - знак решения уйти от того, что больше не наполняет, не радует и исчерпало себя.
Речь может идти о смене работы, завершении отношений, поездке для восстановления или переезде. Главная особенность в том, что уход будет осознанным и направленным вперед - без сожалений и оглядки назад, с четким пониманием своей цели.
Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец
Карты: 5 мечей и Шут
Стрельцам выпала Пятерка мечей - карта перемен, кризисных точек и сложных переговоров в работе, бизнесе, отношениях или бытовых ситуациях. Она призывает четко проговаривать правила, условия и ожидания, пересматривать привычные подходы и искать новые решения.
Вторая карта - Шут (Дурак) - открывает возможность начать с чистого листа: привлечь нового человека в команду, сменить работу или реализовать совершенно новую идею.
Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог
Карта: 6 мечей
Для Козерогов ключевой картой стала Шестерка мечей - символ движения вперед, смены курса и выхода к лучшим берегам.
Полоса сложностей постепенно сменяется более спокойным и продуктивным этапом. Возможны поездка, переезд или переход на другую работу либо в новый формат отношений.
Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей
Карты: Луна и 4 кубков
Водолеям выпала Луна, которая в период полнолуния усиливает чувствительность и интуицию. Она способна высветить скрытое, прояснить тревожные или непонятные моменты, но иногда приносит сомнения, ожидание или паузу из-за нехватки информации.
Дополнительная карта - Четверка кубков - говорит о раздумьях, паузе для отдыха (например, за городом или в оздоровительном формате) и возможном предложении, от которого захочется отказаться. Важно прислушиваться к себе и быть честными в своих желаниях.
Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы
Карта: Колесница
Рыбам досталась Колесница - карта активного движения вперед, поездок, путешествий, успехов и контроля над собственной судьбой.
Период благоприятствует продвижению дел, переезду или покупке средств передвижения - от велосипеда и мотоцикла до автомобиля. Главное - уверенно держать курс и двигаться только вперед.
Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние 24 ноября 2026 от Анжелы Перл:
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Что стоит учитывать читателю
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