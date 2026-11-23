Полнолуние состоится в знаке Близнецов, а его влияние продлится две недели - вплоть до новолуния 9 декабря.

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Гороскоп Таро на полнолуние 24 ноября 2026 для всех знаков зодиака / скриншот

Вы узнаете:

Что принесет полнолуние 24 ноября каждому знаку зодиака

Кому карты Таро сулят удачу, а кому - препятствия

Почему Ракам и Девам придется работать больше других

Полнолуние в Близнецах 24 ноября принесет всем знакам зодиака мощные перемены и прояснение ситуаций. Детальный прогноз по картам Таро обнародовала известная таролог Анжела Перл на своем YouTube-канале.

По ее словам, энергия этого полнолуния будет действовать в течение двух недель - вплоть до следующего новолуния, которое наступит 9 декабря. Наиболее остро его влияние ощутят те, у кого Солнце, Луна или асцендент находятся в первых градусах Близнецов.

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Гороскоп Таро на полнолуние - Овен

Карты: Королева жезлов и 9 кубков

Овнам выпала карта Королева жезлов - символ огненной стихии, творчества и самореализации (прогноз актуален не только для женщин, но и для мужчин этого знака). Таролог призывает не просто "заказывать музыку", а самим исполнять ее: творить, заниматься тем, что по душе, и смело проявлять себя.

Девятка кубков обещает радость, удовольствие, сильные эмоции, любовь и ощущение счастья. Возможны яркая встреча с подругами, поездка, концерт, хорошие новости или приятный результат прошлых усилий - в том числе финансовый, комплимент или подарок.

Гороскоп Таро на полнолуние - Телец

Карта: Рыцарь кубков

Для Тельцов ключевой картой стал Рыцарь кубков. Это карта движения, романтики и эмоциональной вовлеченности.

В период полнолуния возможен приезд гостей, путешествие или покупка транспорта (например, мотоцикла или автомобиля). Также хорошо будут развиваться отношения или творческие проекты, в которые вы вкладываете душу.

Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы

Карта: Колесо фортуны

Близнецам выпало Колесо фортуны - карта удачи, везения и покровительства Юпитера, который сейчас идет по третьему дому гороскопа знака.

Ожидаются неожиданные повороты к лучшему, новые знакомства, коммерческие сделки, поездки, яркий досуг или даже новости о пополнении в семье и беременности. Кроме того, полнолуние может высветить нужную информацию и помочь завершить начатое на более выгодных условиях, чем предполагалось.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рак

Карта: 7 жезлов

Ракам досталась Семерка жезлов, указывающая на рабочие задачи, необходимость действовать и преодолевать препятствия.

Могут возникнуть задержки - например, в поездках или рейсах - либо накопившиеся дела и необходимость прояснить ситуацию в разговоре. В бизнесе, повседневных задачах или личной жизни важно не стоять на месте, а последовательно разбираться с текущими вызовами.

Гороскоп Таро на полнолуние - Лев

Карта: Умеренность

Львам выпала карта Умеренность. Все идет своим чередом, поэтому торопить события и пытаться ускорить рост процессов не стоит.

Главная рекомендация - беречь себя, ставить личные границы, говорить "нет" тому, что вредит или не приносит радости, не перегружать себя работой и находить время для отдыха и восстановления. Это карта любви к себе и внутреннего равновесия.

Гороскоп Таро на полнолуние - Дева

Карта: 10 жезлов

Для Дев ключевой картой стала Десятка жезлов - символ высокой нагрузки, ответственности и усталости, когда человек берет на себя слишком многое.

Полнолуние может подсветить эту перегрузку и подтолкнуть к делегированию, просьбе о помощи, перераспределению обязанностей или даже отказу от лишней работы. При этом карта также говорит о близости цели: несмотря на тяжесть пути, вы способны добиться задуманного.

Гороскоп Таро на полнолуние - Весы

Карта: Туз кубков

Весам выпал Туз кубков - карта чувств, любви к себе, душевного спокойствия и нового старта.

Это время открытых дверей, новых знакомств, отношений, поездок или ретритов, а также сочетания активного общения и тихого отдыха для себя. Состояние и внутренний настрой в этот период могут заметно обновиться.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион

Карта: 8 кубков

Скорпионам досталась Восьмерка кубков - знак решения уйти от того, что больше не наполняет, не радует и исчерпало себя.

Речь может идти о смене работы, завершении отношений, поездке для восстановления или переезде. Главная особенность в том, что уход будет осознанным и направленным вперед - без сожалений и оглядки назад, с четким пониманием своей цели.

Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец

Карты: 5 мечей и Шут

Стрельцам выпала Пятерка мечей - карта перемен, кризисных точек и сложных переговоров в работе, бизнесе, отношениях или бытовых ситуациях. Она призывает четко проговаривать правила, условия и ожидания, пересматривать привычные подходы и искать новые решения.

Вторая карта - Шут (Дурак) - открывает возможность начать с чистого листа: привлечь нового человека в команду, сменить работу или реализовать совершенно новую идею.

Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог

Карта: 6 мечей

Для Козерогов ключевой картой стала Шестерка мечей - символ движения вперед, смены курса и выхода к лучшим берегам.

Полоса сложностей постепенно сменяется более спокойным и продуктивным этапом. Возможны поездка, переезд или переход на другую работу либо в новый формат отношений.

Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей

Карты: Луна и 4 кубков

Водолеям выпала Луна, которая в период полнолуния усиливает чувствительность и интуицию. Она способна высветить скрытое, прояснить тревожные или непонятные моменты, но иногда приносит сомнения, ожидание или паузу из-за нехватки информации.

Дополнительная карта - Четверка кубков - говорит о раздумьях, паузе для отдыха (например, за городом или в оздоровительном формате) и возможном предложении, от которого захочется отказаться. Важно прислушиваться к себе и быть честными в своих желаниях.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы

Карта: Колесница

Рыбам досталась Колесница - карта активного движения вперед, поездок, путешествий, успехов и контроля над собственной судьбой.

Период благоприятствует продвижению дел, переезду или покупке средств передвижения - от велосипеда и мотоцикла до автомобиля. Главное - уверенно держать курс и двигаться только вперед.

Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние 24 ноября 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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