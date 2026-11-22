Последняя неделя ноября станет периодом, когда удача будет тесно связана с личными решениями.

https://horoscope.glavred.info/udacha-nakonec-ulybnetsya-trem-znakam-kitayskogo-zodiaka-komu-povezet-do-29-noyabrya-10814369.html Ссылка скопирована

Удача наконец улыбнется трем знакам китайского зодиака / Колаж: Главред, фото: magnific.com

Читайте в материале:

Каким трем знакам китайского зодиака повезет до 29 ноября

Кто сможет избавиться от проблем и начать новую жизнь

Кому конец ноября принесет неожиданные возможности

Последняя неделя ноября 2026 года может стать особенно удачной для представителей трех знаков китайского зодиака. Согласно астрологическому прогнозу, Змея, Петух и Лошадь получат возможность изменить свою жизнь к лучшему, избавиться от накопившихся проблем и открыть двери к новым перспективам. Однако для этого им придется пересмотреть собственные приоритеты и освободить место для позитивных перемен.

Как пишет YourTango, период с 23 по 29 ноября окажется благоприятным для новых начинаний. Астролог Ария Гмиттер советует в понедельник определить основные цели, до среды составить план действий, а 26 ноября попробовать что-то новое и пойти на обдуманный риск. Уже к воскресенью представители трех знаков смогут увидеть первые результаты своих решений.

видео дня

Змея

Для Змеи последняя неделя ноября станет временем долгожданного освобождения от лишних обязательств. Представители этого знака настолько привыкли заботиться о других и выполнять многочисленные задачи, что практически перестали находить время для собственных желаний.

Однако 23 ноября ситуация начнет меняться. Змея решит пересмотреть свое расписание и отказаться от некоторых запланированных дел. Часть встреч отменится сама собой, а от других представители знака сознательно откажутся, понимая, что больше не хотят жертвовать личным временем.

Уже к среде, 25 ноября, результаты такого решения станут заметными. В расписании появится больше свободного времени, а постоянное ощущение спешки постепенно исчезнет.

Змея может даже пожалеть, что не решилась на подобные изменения раньше. Ведь многие обязанности, которые казались чрезвычайно важными, на самом деле не требовали столько внимания.

Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

В последнее время представители знака могли настолько сильно сосредоточиться на работе и выполнении чужих просьб, что собственные мечты постоянно откладывались на потом. Теперь появится возможность изменить эту ситуацию.

Особенно важно не позволять окружающим снова заполнять освободившееся время дополнительными задачами. Змее стоит научиться отказывать без чувства вины и уделять больше внимания тому, что действительно приносит удовлетворение.

До 29 ноября представители знака смогут почувствовать значительное облегчение. Снижение стресса и появление свободного времени создадут условия для новых возможностей, которые раньше оставались незамеченными.

Петух

Петухам удача улыбнется благодаря важному решению, которое способно изменить направление их жизни. Представители этого знака долго и упорно работали, пытаясь понять, как преодолеть существующие ограничения и выйти на новый уровень.

Однако до сих пор им могло казаться, что возможностей слишком мало, а дальнейшее продвижение зависит от решений других людей.

Ситуация начнет меняться уже во вторник, 24 ноября. Неожиданный разговор или возникшая проблема заставят Петуха пересмотреть свои приоритеты и по-новому взглянуть на привычные обстоятельства.

Представители знака могут осознать, что слишком долго ожидали подходящего момента или чужого одобрения, хотя необходимые возможности уже находились рядом.

Особенно важной датой станет 26 ноября. Именно в четверг Петух сможет увидеть, насколько много перспективных направлений перед ним открывается.

Окажется, что предыдущие усилия не были напрасными. Работа, знакомства и решения, которые раньше не приносили заметного результата, постепенно создали основу для новых возможностей.

Теперь остается сделать следующий шаг.

Петух решит больше не ждать, пока кто-то предложит ему желаемое. Вместо этого представители знака начнут самостоятельно добиваться своих целей, проявлять инициативу и использовать появившиеся перспективы.

Такой подход способен изменить не только ближайшие планы, но и отношение Петуха к собственным возможностям.

До 29 ноября представители знака могут почувствовать, что наконец вышли из периода застоя. Главным источником удачи станет готовность взять инициативу в свои руки.

Лошадь

Для Лошади неделя с 23 по 29 ноября станет периодом постепенного улучшения обстоятельств. Представители знака смогут завершить важное дело, избавиться от лишних переживаний и освободить время для новых возможностей.

С самого начала недели Лошади будут сосредоточены на будущем. Они начнут активнее работать над проектом или задачей, которую необходимо закончить до воскресенья.

Однако главным препятствием может оказаться привычка откладывать неприятные дела. Некоторые вопросы слишком долго оставались без внимания, поскольку представители знака не хотели сталкиваться с возможными трудностями.

В субботу, 28 ноября, Лошадь поймет, что больше не стоит тратить время на промедление. Наступит подходящий момент, чтобы разобраться с накопившимися задачами и перестать беспокоиться об обстоятельствах, которые невозможно контролировать.

Такое решение позволит значительно снизить внутреннее напряжение.

Одновременно представители знака начнут внимательнее относиться к своему окружению. Вместо поверхностного общения они захотят проводить больше времени с людьми, с которыми можно обсуждать действительно важные вопросы.

К воскресенью, 29 ноября, основная работа может быть завершена. Лошадь наконец почувствует, что заслужила возможность отдохнуть и посвятить время собственным интересам.

Именно в этот момент удача способна проявиться неожиданным образом.

Представители знака могут получить приглашение на встречу или мероприятие, даже если оно поступит в последний момент. Поскольку основные дела уже будут закончены, Лошадь сможет согласиться.

Во время такого общения могут появиться интересные предложения или информация о будущих возможностях.

Таким образом, главным секретом успеха Лошади станет своевременное завершение старых дел. Освободив время и внимание, представители знака смогут воспользоваться перспективами, которые раньше просто не помещались в их расписание.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред