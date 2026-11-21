Новая неделя принесет некоторым знакам китайского зодиака приятные перемены, неожиданные возможности и успех в личной жизни.

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Китайский гороскоп/ коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Кому неделя принесет финансовые возможности

Какие знаки зодиака ждут перемены в любви

Для кого конец ноября будет особенно удачным

Неделя с 23 по 29 ноября 2026 года обещает представителям китайского зодиака новые возможности, важные разговоры и перемены в личной жизни. Для одних этот период станет временем финансового планирования и карьерных достижений, а для других - возможностью укрепить отношения, завершить старые дела или раскрыть скрытые таланты. Главред расскажет подробнее.

Как пишет YourTango, особенно благоприятной будет среда, 25 ноября, когда энергия стабильности поможет восстановить внутреннее равновесие. Четверг откроет возможности для новых начинаний, тогда как в пятницу и субботу стоит быть более осторожными в словах и решениях. Воскресенье, 29 ноября, станет Днём успеха, который поможет многим знакам завершить неделю на позитивной ноте.

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Китайский гороскоп на неделю - Крыса

Для Крыс главной темой недели станут финансы и домашние дела. Самым благоприятным днём будет понедельник, 23 ноября, когда практичность и целеустремлённость помогут достичь желаемого результата.

Этот период также станет подготовкой к декабрю, когда расходы на праздники могут существенно возрасти. В пятницу и субботу стоит пересмотреть свой бюджет и проанализировать покупки.

Возможно, вы найдёте новый способ эффективнее распоряжаться деньгами или даже получите идею для дополнительного заработка. Главное - не торопиться с финансовыми решениями.

Китайский гороскоп на неделю - Бык

Быков в конце ноября могут ждать положительные изменения дома. Однако для достижения желаемого придется проявить терпение и не реагировать слишком эмоционально на мелкие трудности.

Лучшим днём станет среда, 25 ноября. Она принесёт внутреннее спокойствие, стабильность и возможность отдохнуть от стресса.

В пятницу и субботу могут возникнуть напряжённые ситуации, поэтому важно избегать конфликтов и сосредоточиться на долгосрочных целях.

Воскресенье подарит ощущение гармонии и уверенности в будущем.

Китайский гороскоп на неделю - Тигр

Тиграм на этой неделе стоит вернуться к делам, которые они давно откладывали. Неожиданный разговор или какое-то событие может напомнить о незавершённом проекте или важной личной цели.

Особенно благоприятным для новых начинаний станет четверг, 26 ноября. Вы почувствуете решимость и желание довести начатое до конца.

Даже если раньше не хватало мотивации, сейчас появится шанс изменить ситуацию. К воскресенью можно добиться заметного прогресса.

Главное - не упустить возможность воплотить в жизнь замысел, о котором вы давно думали.

Китайский гороскоп на неделю - Кролик

Для Кроликов эта неделя станет периодом эмоционального восстановления и улучшения отношений.

Если в последнее время вы сомневались в себе из-за поведения другого человека, ситуация может постепенно измениться к лучшему.

В среду вы станете более открытыми к чувствам и потребностям близких. А уже в четверг может состояться важный разговор, который поможет решить давнюю проблему.

В пятницу стоит избегать старых ошибок и негативных моделей поведения.

К воскресенью тревоги постепенно отступят, а в отношениях появится больше доверия и спокойствия.

Китайский гороскоп на неделю - Дракон

Драконам предстоит пережить насыщенную и продуктивную неделю. Уже в понедельник появится возможность высказать собственные идеи и получить поддержку окружающих.

Особенно интересные события могут произойти на работе в среду. Изменения, которые поначалу покажутся неожиданными, на самом деле могут открыть перспективы для развития.

Новый план или проект вызовет у вас энтузиазм и желание активно участвовать в его реализации.

Даже если будущее пока кажется неопределённым, вы почувствуете, что движетесь в правильном направлении.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на неделю - Змея

Змеи начнут неделю с высокой продуктивности и решимости. Уже в понедельник вы будете четко понимать, какие задачи нужно выполнить и как достичь результата.

Целеустремленность поможет быстро справиться даже со сложными делами.

В среду темп жизни немного замедлится, что позволит переосмыслить достижения и составить новые планы.

Также появится время для личных дел или общения с человеком, которому вы давно обещали помочь.

К концу недели удастся завершить немало задач, благодаря чему декабрь начнётся без лишних забот.

Китайский гороскоп на неделю - Лошадь

Для Лошадей неделя будет особенно благоприятной в романтической сфере. В отношениях появится больше тепла, доверия и взаимопонимания.

Если раньше между вами и партнером возникали трудности, сейчас ситуация может улучшиться.

Вы почувствуете желание проводить больше времени вместе, делиться чувствами и строить общие планы.

Одинокие представители этого знака могут обратить внимание на человека, с которым легко общаться и находить общий язык.

Особенно благоприятным для любви станет воскресенье, 29 ноября. Этот день обещает укрепление романтических связей и положительные изменения в личной жизни.

Китайский гороскоп на неделю - Коза

Для Коз главной темой недели станут семья и забота о близких.

Возможно, придется помочь родителям или старшим родственникам, а также завершить важное семейное дело.

В понедельник вы сможете организовать своё время так, чтобы совместить личные цели с потребностями родных.

В пятницу и субботу могут возникнуть недоразумения из-за общения. Старайтесь не реагировать импульсивно и избегать лишних споров.

Лучшим днём станет воскресенье, когда вы почувствуете удовлетворение от сделанного и сможете насладиться результатами своих усилий.

Китайский гороскоп на неделю - Обезьяна

Обезьяны могут неожиданно открыть в себе талант, о котором раньше даже не догадывались.

Особенно интересным станет четверг, 26 ноября. Во время встречи с друзьями или семьёй может возникнуть ситуация, которая поможет по-новому оценить собственные способности.

Это хорошее время для развития навыков, творческих экспериментов и поиска новых направлений в жизни.

Однако в пятницу стоит избегать необдуманных решений, особенно касающихся работы. Если вы недовольны своей профессиональной деятельностью, не спешите все резко менять.

К воскресенью появится больше ясности относительно будущих планов и способов реализации своего потенциала.

Китайский гороскоп на неделю - Петух

Петухи начнут неделю с напряжённой работы, однако смогут довольно быстро справиться со сложными задачами.

Самым продуктивным днём станет среда, 25 ноября. Вы почувствуете удовлетворение от результатов своего труда и поймёте, что не нужно постоянно стремиться к идеалу.

Во второй половине недели стоит уделить больше внимания друзьям и знакомым. Восстановление старых контактов может принести приятные эмоции и новые возможности.

В пятницу и субботу важно правильно реагировать на обстоятельства, ведь от этого будет зависеть развитие событий в воскресенье.

В конце недели некоторые отношения могут заметно улучшиться, что станет приятным завершением ноября.

Китайский гороскоп на неделю - Собака

Для Собак неделя начнётся с интересных новостей и перспективных возможностей. Уже в понедельник вы можете получить информацию, которая поможет принять важное решение.

Особенно успешной будет сфера общения. Ваша доброжелательность и умение находить общий язык с людьми помогут укрепить социальные связи.

В пятницу возможно сближение с человеком, который обычно чувствует себя неуверенно в большой компании.

Вы сможете поддержать его, помочь почувствовать себя комфортнее и завязать крепкую дружбу.

Эта неделя напомнит, насколько важны могут быть искренние отношения и взаимная поддержка.

Китайский гороскоп на неделю - Свинья

Свиньям на этой неделе захочется замедлить темп жизни и уделить больше времени себе.

Самым благоприятным днём станет вторник, 24 ноября. Вы сможете найти баланс между рабочими обязанностями, помощью другим и собственными потребностями.

В то же время хватит настойчивости, чтобы завершить начатые дела и не отказаться от важных целей.

В пятницу и субботу стоит помнить, что даже самые срочные задачи не должны постоянно отодвигать личное счастье на второй план.

К воскресенью вы сможете по-новому взглянуть на будущее и заложить основу для успешного декабря.

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