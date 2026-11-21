Таро-прогноз на 23–29 ноября для всех знаков зодиака. Ольга Назарук рассказала, кому на этой неделе представится шанс на любовь, финансовую удачу и решения.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-tizhden-23-29-listopada-ovnam-zmini-ribam-shchastya-10814063.html Ссылка скопирована

/ Коллаж Главред, фото Pixabay

Вы узнаете:

Кому карты Таро сулят финансовый успех

Какие знаки зодиака ждут любовь и новые знакомства

Кому предстоит принимать важные решения

Карты Таро предвещают некоторым знакам зодиака финансовый успех, романтические знакомства и новые возможности. В то же время другим придется принимать непростые решения, пересматривать свои приоритеты и прислушиваться к интуиции. Главред расскажет подробнее.

Прогноз Таро на неделю с 23 по 29 ноября составила Ольга Назарук. Она рассказала, какая карта выпала каждому знаку Зодиака и на что стоит обратить особое внимание в ближайшие дни.

видео дня

Гороскоп Таро на неделю - Овен - Паж Жезлов

Для Овнов начинается период активности и важных перемен. Некоторые представители этого знака захотят начать новый проект, сменить работу или попробовать себя в незнакомой сфере.

Одиноким Овнам карты обещают шанс на романтическое знакомство. Кроме того, на этой неделе вы сможете восстановить жизненную энергию и уверенность в собственных силах.

Главное послание карты - ваш успех сейчас зависит прежде всего от ваших действий.

Гороскоп Таро на неделю - Телец - Семерка Кубков

Тельцы могут оказаться перед непростым выбором. Существует риск запутаться в собственных желаниях, сомнениях и иллюзиях, из-за чего будет сложно принять правильное решение.

Карты советуют прислушиваться к интуиции, ориентироваться на духовные ценности и трезво оценивать ситуацию.

На этой неделе важно снять розовые очки, не поддаваться фантазиям и избегать чрезмерного употребления алкоголя.

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы - Король Мечей

Близнецам придётся руководствоваться логикой, а не эмоциями. В ближайшие дни могут возникнуть вопросы, связанные с документами, юридическими делами или защитой собственных интересов.

В сложных ситуациях лучше обратиться за помощью к компетентному специалисту.

Карты также советуют смело отстаивать свои права, но при этом оставаться честными и справедливыми в отношении других людей.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на неделю - Рак - Десятка Пентаклей

Для Раков неделя может оказаться особенно благоприятной в финансовой сфере. Карта символизирует материальное благополучие, достаток и стабильность.

В семейной жизни ожидаются мир, гармония и взаимопонимание. Это хороший период, чтобы провести время с близкими и порадовать их приятными подарками.

Также карты указывают на благоприятное время для покупок и возможного увеличения доходов.

Гороскоп Таро на неделю - Лев - Влюбленные

Львов могут ждать романтические приключения, интересные знакомства и приятные моменты с любимым человеком. Одинокие представители знака получат шанс встретить потенциального партнера.

Однако карта "Влюбленные" касается не только личной жизни. Она также может указывать на перспективное деловое предложение или новое бизнес-партнерство.

В то же время на этой неделе Львам, вероятно, придётся сделать важный выбор, который повлияет на дальнейшие события.

Гороскоп Таро на неделю - Дева - Король Пентаклей

Девам карты сулят финансовую удачу и материальное благополучие. Не исключена поддержка со стороны влиятельных или высокопоставленных мужчин.

Для одиноких женщин карта может означать знакомство с состоятельным и престижным мужчиной.

Мужчинам-Девам прогноз предвещает возможность получить премию, бонус, материальное вознаграждение или повышение на работе.

Гороскоп Таро на неделю - Весы - Восьмерка Жезлов

Весов ждёт динамичная неделя, полная неожиданных событий. Возможны важные сообщения, письма, новости или внезапные поездки.

Не исключено, что к вам придут гости или возникнет необходимость срочно отправиться в путь.

Главный совет карты - не медлить. Сейчас важно быстро реагировать на обстоятельства, проявлять инициативу и не откладывать дела на потом.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион - Четвёрка Кубков

Скорпионы могут получить интересное предложение, связанное с работой, финансами или личной жизнью. Однако не все представители знака будут готовы сразу его принять.

Причиной могут стать эмоциональная усталость, равнодушие или ощущение перенасыщения определенной ситуацией.

Карты советуют не торопиться с решением, дать себе время на размышления и прислушаться к внутреннему голосу. В то же время важно не упустить перспективную возможность.

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец - Колесница

Стрельцов ждет активная неделя, когда придется проявить решительность, самостоятельность и настойчивость.

Это подходящее время, чтобы взять на себя ответственность за собственную жизнь и начать двигаться к поставленным целям.

Некоторые Стрельцы смогут проявить лидерские качества, мотивировать других и повести людей за собой.

Кроме того, карта предвещает возможные поездки, путешествия, встречи с родственниками или приезд близких людей.

Гороскоп Таро на неделю - Козерог - Суд

Для Козерогов эта неделя может стать важной и даже судьбоносной. Не исключено, что придется принять решение, которое окажет значительное влияние на будущее.

Особое внимание карты советуют уделить семейным вопросам. Родственники и близкие люди могут нуждаться в вашей поддержке, заботе и участии.

Это время, когда стоит вспомнить о семейных традициях, переосмыслить жизненные ценности и уделить больше внимания самым дорогим людям.

Гороскоп Таро на неделю - Водолей - Повешенный

Водолеям карты советуют сбавить темп и сделать небольшую паузу. Сейчас полезно посмотреть на привычные ситуации под другим углом и переосмыслить некоторые жизненные обстоятельства.

Благоприятными будут занятия творчеством, духовное развитие и практики, которые помогают лучше понимать собственные чувства.

Также на этой неделе может возникнуть необходимость чем-то пожертвовать ради других людей. Это может быть благотворительность или бескорыстная помощь тем, кто в ней нуждается.

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы - Десятка Кубков

Рыбам эта карта предвещает семейное счастье, гармонию, спокойствие и душевное удовлетворение. Для многих представителей знака неделя может принести приятные эмоции, хорошее настроение и творческое вдохновение.

Однако у этой карты есть и другое значение. Иногда внешнее благополучие скрывает внутреннюю неудовлетворённость, а за красивой картиной семейной жизни могут скрываться нерешённые проблемы.

Поэтому на этой неделе Рыбам стоит честно ответить себе на вопрос: насколько они счастливы здесь и сейчас?

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред