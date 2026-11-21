Уже 21 ноября у знаков зодиака появится чёткое представление о будущем.

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Какие знаки зодиака почувствуют прилив благосостояния / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

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Какой знак зодиака увидит, как все планы приносят деньги

21 ноября трех знаков зодиака ждут денежные поступления. В субботу Вселенная действительно будет действовать загадочными путями, поэтому даже конфликты или трудности принесут пользу.

Астрологи YourTango подчеркивают, что в этот день станет ясно: если проявить строгую дисциплину в финансовых привычках, можно буквально притянуть к себе деньги, пишет Главред.

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В субботу вы осознаете реалии заработка и поймёте, чего именно следует избегать, чтобы денежный поток не прекращался. Это прекрасный день, чтобы сделать шаг назад и трезво оценить своё финансовое положение.

Не переживайте, если сумма на вашем банковском счете пока не такая, какой вам хотелось бы. Сам факт того, что вы осознаете свои действия, - это уже отличное начало. Это служит своеобразным сигналом для Вселенной, который показывает, что вы прилагаете усилия.

Козерог

21 ноября деньги сами будут идти к вам в руки. Это не случайность и не просто везение. Это результат того, что вы ни разу не отступили от выбранного вами курса.

Вам нужно помнить, что для того, чтобы произошло что-то действительно хорошее, нужно время. Деньги, которые вы притягиваете сейчас, - это результат труда, вложенного вами ранее. Это ваша магическая формула.

Скорпион

Вы знаете, что способны притягивать богатство и достаток. Однако каждый раз это становится для вас неожиданностью. В субботу вы почувствуете благодарность за то, что ваш грандиозный план сработал. Деньги идут к вам - и всё это благодаря вам.

Теперь вы создаете ориентир для своего будущего "я", показывая, каким должен быть правильный путь. Ведь вы уже на нём.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

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