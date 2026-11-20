Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября для всех знаков Зодиака. Астролог рассказала, кому повезет в любви, а кому грозят ссоры и разочарования.

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Любовный гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Каким знакам Зодиака повезет в любви с 23 по 29 ноября

Кому грозят ссоры, ревность и разочарования

Что ждет каждый знак Зодиака в личной жизни

Неделя со 23 по 29 ноября может стать началом нового этапа в личной жизни многих знаков Зодиака. Завершение ретроградного движения Венеры, согласно астрологическому прогнозу, открывает возможности для романтических знакомств, примирения и построения серьезных отношений. В то же время некоторым представителям зодиакального круга придется столкнуться с ревностью, недоразумениями и необходимостью пересмотреть свое отношение к партнерам. Главред расскажет подробнее.

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Как рассказала астролог Ольга Назарук, период возвращения бывших партнеров постепенно заканчивается, а на первый план выходят новые перспективы в любви. По её словам, теперь можно смелее строить долгосрочные планы в личной жизни.

Наконец-то Венера вышла из своего ретроградного движения, возвращение бывших заканчивается, и мы можем начать строить долгосрочные планы на любовном фронте! - отмечает астролог.

По её прогнозу, больше всего романтических возможностей откроется перед Близнецами, Львами и Водолеями. Одинокие представители этих знаков могут встретить интересного человека, а те, кто находится в отношениях, получат шанс укрепить чувства.

В то же время Ракам и Девам стоит быть осторожнее с новыми знакомствами, ведь существует риск идеализировать потенциального партнера. Стрельцам и Рыбам астролог советует контролировать эмоции, чтобы избежать ненужных ссор.

Любовный гороскоп на неделю - Овен

Для Овнов начинается благоприятный период в романтических отношениях. Если в последнее время между партнерами возникали споры или недоразумения, сейчас появится возможность всё исправить.

Для вас в отношениях наступает период гармонии, мира и согласия! - прогнозирует астролог.

Эта неделя подходит для откровенных разговоров, поиска компромиссов и примирения. Особенно заметные положительные изменения возможны с четверга, когда Овны станут спокойнее и рассудительнее.

Одиноким представителям этого знака зодиака также обещают шанс на новое знакомство.

Женщинам-Овнам астролог советует не стесняться просить мужчин о помощи, а мужчинам - проявлять щедрость и заботу по отношению к своим избранницам.

Любовный гороскоп на неделю - Телец

Для Тельцов неделя будет насыщена общением и новыми знакомствами. Особое значение приобретет умение находить общий язык с любимым человеком.

Астролог рекомендует больше времени проводить вместе, искать общие интересы и занятия. Укрепить отношения помогут даже обычные домашние дела или забота о домашних питомцах.

Для одиноких Тельцов вторая половина недели может оказаться особенно интересной. Именно в этот период возрастают шансы на романтическое знакомство.

Спойлер: эта возможность у вас будет длиться ещё весь декабрь! - отмечает Ольга Назарук.

Поэтому представителям этого знака не стоит замыкаться в себе и отказываться от общения с новыми людьми.

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Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Близнецы окажутся среди главных счастливчиков в любви. Личная жизнь станет центральной темой не только этой недели, но и всего периода до конца декабря.

Одиноким представителям этого знака стоит чаще выходить в свет, знакомиться и не отказываться от свиданий.

Тем, кто уже находится в отношениях, этот период даст возможность вернуть романтику, наладить общение и провести больше приятных моментов вместе.

Однако важно не возвращаться к старым обидам и не провоцировать конфликты.

Перестаньте копаться в обидах, проблемах, перестаньте ревновать или манипулировать второй половинкой, - советует астролог.

Вместо этого стоит сосредоточиться на честности, открытости и взаимном доверии.

Любовный гороскоп на неделю - Рак

Для Раков неделя может оказаться непростой в романтической сфере. По прогнозу астролога, возможен период соблазнов, ревности, иллюзий и манипуляций.

Особую осторожность следует проявлять одиноким представителям знака, которые находятся в поиске партнера.

Существует риск увлечься человеком, который впоследствии принесет разочарование. В то же время Раки могут не заметить рядом надежного партнера, заслуживающего внимания.

Сейчас у вас такой период, когда вы можете быть не в состоянии адекватно оценить объект своей любви, - предупреждает Ольга Назарук.

Астролог рекомендует не торопиться с романтическими решениями и прислушиваться к советам близких людей, которым доверяете. Взгляд со стороны может помочь увидеть то, что скрывают сильные эмоции.

Любовный гороскоп на неделю - Лев

Львам звёзды обещают один из самых романтичных периодов. Следующая неделя будет благоприятной для свиданий, знакомств, приятных сюрпризов и новых чувств.

Одинокие Львы могут активно знакомиться, а те, у кого уже есть пара, - уделить больше внимания совместному отдыху, подаркам и романтическим моментам.

В то же время, по словам астролога, в личной жизни Львов продолжается период глубоких перемен.

Если вы пережили расставание за последний год, то знайте, что это не конец. И впереди обязательно будет новая любовь! - подчеркивает она.

Поэтому представителям этого знака, недавно пережившим болезненный разрыв, не стоит терять надежду на счастливые отношения.

Любовный гороскоп на неделю - Дева

Для семейных Дев неделя станет благоприятным временем для укрепления отношений с родными и близкими людьми.

Астролог советует больше времени проводить с семьёй, создавать уют дома и налаживать общение.

Зато одиноким Девам стоит быть осторожнее с новыми романтическими знакомствами.

Существует риск увлечься человеком, который впоследствии может разочаровать или даже обмануть.

Сейчас вы склонны смотреть на них через розовые очки, - предупреждает астролог.

Это не значит, что нужно полностью отказываться от новых знакомств. Однако оценивать потенциального партнера стоит не только через призму эмоций, но и с позиции здравого смысла.

Любовный гороскоп на неделю - Весы

Для Весов неделя может быть насыщена новыми знакомствами, разговорами и встречами.

Однако далеко не все новые контакты будут носить романтический характер.

По прогнозу астролога, в личной жизни Весов сейчас будут преобладать спокойствие и стабильность.

Те, кто находится в отношениях, вряд ли столкнутся с кардинальными изменениями. Зато появится возможность насладиться гармонией и уделить больше времени другим важным сферам жизни.

Астролог подчеркивает, что периоды затишья также необходимы, ведь они позволяют восстановить силы и сосредоточиться на собственных потребностях.

Любовный гороскоп на неделю - Скорпион

У Скорпионов романтическая сфера на протяжении недели будет оставаться относительно спокойной.

Понедельник станет удачным днем для проявления заботы и нежности по отношению к любимому человеку. Можно провести вечер дома, посмотреть интересный фильм и насладиться совместным отдыхом.

Однако в течение недели могут возникать споры из-за финансовых вопросов. Особенно внимательными стоит быть во вторник.

Астролог рекомендует не переносить денежные проблемы на отношения и не ссориться с партнером из-за материальных трудностей.

Вместо этого Скорпионам лучше сосредоточиться на собственных источниках заработка и финансовой независимости.

Любовный гороскоп на неделю - Стрелец

Стрельцам на этой неделе стоит внимательнее относиться к чувствам своей второй половинки.

По прогнозу астролога, представители этого знака могут слишком сильно сосредоточиться на собственных интересах и желаниях, забывая о потребностях партнера.

Именно из-за чрезмерного эгоизма возможны конфликты, особенно во вторник и среду.

Чтобы избежать недоразумений, Стрельцам рекомендуется проявлять больше чуткости, заботы и любви.

Даже небольшие знаки внимания помогут сохранить гармонию в отношениях.

Любовный гороскоп на неделю - Козерог

Для Козерогов наступает период спокойствия, уюта и восстановления сил.

Астролог советует временно отказаться от стремления всё контролировать и позволить себе больше отдыхать.

Особенно благоприятным будет спокойный семейный отдых. Можно проводить вечера вместе, готовить любимые блюда, смотреть фильмы и заниматься домашними делами.

Сейчас лучшее, что вы можете сделать для себя, - это отдохнуть, восстановить душевное равновесие и перестать, хотя бы временно, все контролировать и просто расслабиться, - рекомендует Ольга Назарук.

Главная задача этой недели - не торопиться и наслаждаться временем, проведенным с близкими.

Любовный гороскоп на неделю - Водолей

Водолеям звезды обещают положительные изменения в личной жизни.

Если в последнее время отношения были напряжёнными, ситуация может постепенно улучшиться. Особенно благоприятной станет вторая половина недели.

Выходные подойдут для романтического отдыха и приятного общения с любимым человеком.

Одиноким Водолеям астролог прогнозирует много новых знакомств. Они не обязательно будут романтическими, но помогут расширить круг общения.

Рост социальной активности и популярности может открыть новые возможности для построения счастливых отношений.

Любовный гороскоп на неделю - Рыбы

Для Рыб первая половина недели будет спокойной в личной жизни. Однако уже с четверга романтическая сфера станет значительно активнее.

Одинокие представители знака могут получить шанс на интересное знакомство, а те, кто находится в отношениях, - больше времени проводить с партнером.

В то же время повышенная активность может сопровождаться спорами и обострением конфликтов.

Чтобы избежать ссор, астролог рекомендует направить энергию на совместные занятия.

Полезными будут спорт, активный отдых, развлечения и дружеские соревнования.

Такой подход поможет придать отношениям положительных эмоций и снизить вероятность недоразумений.

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