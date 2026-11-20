Вы узнаете:
- Каким знакам Зодиака повезет в любви с 23 по 29 ноября
- Кому грозят ссоры, ревность и разочарования
- Что ждет каждый знак Зодиака в личной жизни
Неделя со 23 по 29 ноября может стать началом нового этапа в личной жизни многих знаков Зодиака. Завершение ретроградного движения Венеры, согласно астрологическому прогнозу, открывает возможности для романтических знакомств, примирения и построения серьезных отношений. В то же время некоторым представителям зодиакального круга придется столкнуться с ревностью, недоразумениями и необходимостью пересмотреть свое отношение к партнерам. Главред расскажет подробнее.
Как рассказала астролог Ольга Назарук, период возвращения бывших партнеров постепенно заканчивается, а на первый план выходят новые перспективы в любви. По её словам, теперь можно смелее строить долгосрочные планы в личной жизни.
Наконец-то Венера вышла из своего ретроградного движения, возвращение бывших заканчивается, и мы можем начать строить долгосрочные планы на любовном фронте! - отмечает астролог.
По её прогнозу, больше всего романтических возможностей откроется перед Близнецами, Львами и Водолеями. Одинокие представители этих знаков могут встретить интересного человека, а те, кто находится в отношениях, получат шанс укрепить чувства.
В то же время Ракам и Девам стоит быть осторожнее с новыми знакомствами, ведь существует риск идеализировать потенциального партнера. Стрельцам и Рыбам астролог советует контролировать эмоции, чтобы избежать ненужных ссор.
Любовный гороскоп на неделю - Овен
Для Овнов начинается благоприятный период в романтических отношениях. Если в последнее время между партнерами возникали споры или недоразумения, сейчас появится возможность всё исправить.
Для вас в отношениях наступает период гармонии, мира и согласия! - прогнозирует астролог.
Эта неделя подходит для откровенных разговоров, поиска компромиссов и примирения. Особенно заметные положительные изменения возможны с четверга, когда Овны станут спокойнее и рассудительнее.
Одиноким представителям этого знака зодиака также обещают шанс на новое знакомство.
Женщинам-Овнам астролог советует не стесняться просить мужчин о помощи, а мужчинам - проявлять щедрость и заботу по отношению к своим избранницам.
Любовный гороскоп на неделю - Телец
Для Тельцов неделя будет насыщена общением и новыми знакомствами. Особое значение приобретет умение находить общий язык с любимым человеком.
Астролог рекомендует больше времени проводить вместе, искать общие интересы и занятия. Укрепить отношения помогут даже обычные домашние дела или забота о домашних питомцах.
Для одиноких Тельцов вторая половина недели может оказаться особенно интересной. Именно в этот период возрастают шансы на романтическое знакомство.
Спойлер: эта возможность у вас будет длиться ещё весь декабрь! - отмечает Ольга Назарук.
Поэтому представителям этого знака не стоит замыкаться в себе и отказываться от общения с новыми людьми.
Любовный гороскоп на неделю - Близнецы
Близнецы окажутся среди главных счастливчиков в любви. Личная жизнь станет центральной темой не только этой недели, но и всего периода до конца декабря.
Одиноким представителям этого знака стоит чаще выходить в свет, знакомиться и не отказываться от свиданий.
Тем, кто уже находится в отношениях, этот период даст возможность вернуть романтику, наладить общение и провести больше приятных моментов вместе.
Однако важно не возвращаться к старым обидам и не провоцировать конфликты.
Перестаньте копаться в обидах, проблемах, перестаньте ревновать или манипулировать второй половинкой, - советует астролог.
Вместо этого стоит сосредоточиться на честности, открытости и взаимном доверии.
Любовный гороскоп на неделю - Рак
Для Раков неделя может оказаться непростой в романтической сфере. По прогнозу астролога, возможен период соблазнов, ревности, иллюзий и манипуляций.
Особую осторожность следует проявлять одиноким представителям знака, которые находятся в поиске партнера.
Существует риск увлечься человеком, который впоследствии принесет разочарование. В то же время Раки могут не заметить рядом надежного партнера, заслуживающего внимания.
Сейчас у вас такой период, когда вы можете быть не в состоянии адекватно оценить объект своей любви, - предупреждает Ольга Назарук.
Астролог рекомендует не торопиться с романтическими решениями и прислушиваться к советам близких людей, которым доверяете. Взгляд со стороны может помочь увидеть то, что скрывают сильные эмоции.
Любовный гороскоп на неделю - Лев
Львам звёзды обещают один из самых романтичных периодов. Следующая неделя будет благоприятной для свиданий, знакомств, приятных сюрпризов и новых чувств.
Одинокие Львы могут активно знакомиться, а те, у кого уже есть пара, - уделить больше внимания совместному отдыху, подаркам и романтическим моментам.
В то же время, по словам астролога, в личной жизни Львов продолжается период глубоких перемен.
Если вы пережили расставание за последний год, то знайте, что это не конец. И впереди обязательно будет новая любовь! - подчеркивает она.
Поэтому представителям этого знака, недавно пережившим болезненный разрыв, не стоит терять надежду на счастливые отношения.
Любовный гороскоп на неделю - Дева
Для семейных Дев неделя станет благоприятным временем для укрепления отношений с родными и близкими людьми.
Астролог советует больше времени проводить с семьёй, создавать уют дома и налаживать общение.
Зато одиноким Девам стоит быть осторожнее с новыми романтическими знакомствами.
Существует риск увлечься человеком, который впоследствии может разочаровать или даже обмануть.
Сейчас вы склонны смотреть на них через розовые очки, - предупреждает астролог.
Это не значит, что нужно полностью отказываться от новых знакомств. Однако оценивать потенциального партнера стоит не только через призму эмоций, но и с позиции здравого смысла.
Любовный гороскоп на неделю - Весы
Для Весов неделя может быть насыщена новыми знакомствами, разговорами и встречами.
Однако далеко не все новые контакты будут носить романтический характер.
По прогнозу астролога, в личной жизни Весов сейчас будут преобладать спокойствие и стабильность.
Те, кто находится в отношениях, вряд ли столкнутся с кардинальными изменениями. Зато появится возможность насладиться гармонией и уделить больше времени другим важным сферам жизни.
Астролог подчеркивает, что периоды затишья также необходимы, ведь они позволяют восстановить силы и сосредоточиться на собственных потребностях.
Любовный гороскоп на неделю - Скорпион
У Скорпионов романтическая сфера на протяжении недели будет оставаться относительно спокойной.
Понедельник станет удачным днем для проявления заботы и нежности по отношению к любимому человеку. Можно провести вечер дома, посмотреть интересный фильм и насладиться совместным отдыхом.
Однако в течение недели могут возникать споры из-за финансовых вопросов. Особенно внимательными стоит быть во вторник.
Астролог рекомендует не переносить денежные проблемы на отношения и не ссориться с партнером из-за материальных трудностей.
Вместо этого Скорпионам лучше сосредоточиться на собственных источниках заработка и финансовой независимости.
Любовный гороскоп на неделю - Стрелец
Стрельцам на этой неделе стоит внимательнее относиться к чувствам своей второй половинки.
По прогнозу астролога, представители этого знака могут слишком сильно сосредоточиться на собственных интересах и желаниях, забывая о потребностях партнера.
Именно из-за чрезмерного эгоизма возможны конфликты, особенно во вторник и среду.
Чтобы избежать недоразумений, Стрельцам рекомендуется проявлять больше чуткости, заботы и любви.
Даже небольшие знаки внимания помогут сохранить гармонию в отношениях.
Любовный гороскоп на неделю - Козерог
Для Козерогов наступает период спокойствия, уюта и восстановления сил.
Астролог советует временно отказаться от стремления всё контролировать и позволить себе больше отдыхать.
Особенно благоприятным будет спокойный семейный отдых. Можно проводить вечера вместе, готовить любимые блюда, смотреть фильмы и заниматься домашними делами.
Сейчас лучшее, что вы можете сделать для себя, - это отдохнуть, восстановить душевное равновесие и перестать, хотя бы временно, все контролировать и просто расслабиться, - рекомендует Ольга Назарук.
Главная задача этой недели - не торопиться и наслаждаться временем, проведенным с близкими.
Любовный гороскоп на неделю - Водолей
Водолеям звезды обещают положительные изменения в личной жизни.
Если в последнее время отношения были напряжёнными, ситуация может постепенно улучшиться. Особенно благоприятной станет вторая половина недели.
Выходные подойдут для романтического отдыха и приятного общения с любимым человеком.
Одиноким Водолеям астролог прогнозирует много новых знакомств. Они не обязательно будут романтическими, но помогут расширить круг общения.
Рост социальной активности и популярности может открыть новые возможности для построения счастливых отношений.
Любовный гороскоп на неделю - Рыбы
Для Рыб первая половина недели будет спокойной в личной жизни. Однако уже с четверга романтическая сфера станет значительно активнее.
Одинокие представители знака могут получить шанс на интересное знакомство, а те, кто находится в отношениях, - больше времени проводить с партнером.
В то же время повышенная активность может сопровождаться спорами и обострением конфликтов.
Чтобы избежать ссор, астролог рекомендует направить энергию на совместные занятия.
Полезными будут спорт, активный отдых, развлечения и дружеские соревнования.
Такой подход поможет придать отношениям положительных эмоций и снизить вероятность недоразумений.
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