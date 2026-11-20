Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября для всех знаков Зодиака. Астролог рассказала, кому предстоят финансовые перемены, новые возможности и романтические знакомства.

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Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой будет неделя с 23 по 29 ноября

Какие дни будут благоприятными для финансов и новых начинаний

Что ждет каждый знак Зодиака

Неделя с 23 по 29 ноября станет периодом перемен, новых возможностей и важных решений. Переход Солнца в знак Стрельца, завершение ретроградного движения Меркурия и Венеры, а также напряженные астрологические аспекты могут повлиять на работу, финансы и отношения. В то же время некоторым знакам Зодиака придется проявить сдержанность и пересмотреть свои приоритеты. Главред расскажет подробнее.

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Как рассказала астролог Ольга Назарук, после длительного периода застоя наступает благоприятное время для активных действий и реализации задуманного. Особое внимание стоит уделить профессиональному развитию, личным целям и финансовым вопросам.

Этот период прекрасно подходит для того, чтобы ставить перед собой новые цели и достигать их! - отмечает астролог.

По её прогнозу, Марс на этой неделе переходит в знак Девы. Это может несколько замедлить рабочие процессы, однако в то же время позволит внимательнее относиться к деталям и качественнее выполнять поставленные задачи.

Однако неделя не обойдется без напряженных моментов. Астролог обращает внимание на тау-квадратуру Солнце - Марс - Уран, которая, по ее трактовке, может усиливать раздражительность, агрессию и склонность к конфликтам.

Период травмоопасен! Следует быть осторожными с техникой, электронными устройствами, автомобилями, огнем, металлическими и колюще-режущими предметами! - предупреждает она.

Эксперт советует быть внимательными за рулем, не торопиться и избегать споров. Особенно важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Излишнюю энергию лучше направить на работу, спорт, достижение своих целей! Конфликтов и споров лучше избегать, ведь реакция людей может быть непредсказуемой, - подчеркивает астролог.

В то же время этот период, по её словам, благоприятен для рекламы, продвижения в социальных сетях, творческих идей и активного развития собственных проектов.

Астрологический прогноз на каждый день с 23 по 29 ноября

23 ноября - финансовые вопросы и осторожность с расходами

День подходит для поиска дополнительных источников дохода, решения материальных вопросов и практических покупок. В то же время возможны споры из-за денег, в частности в семье. От оформления кредитов лучше воздержаться.

24 ноября - полнолуние и напряжённое общение

По прогнозу астролога, полнолуние в Близнецах может обострить недопонимание между людьми. Важно не переоценивать собственные знания, но и не недооценивать себя. День подходит для обучения и практического применения полученной информации.

25 ноября - время для покоя и обучения

Влияние полнолуния, по словам астролога, будет сохраняться. Лучше избегать агрессии, посвятить время чтению, общению и прогулкам. Полезной будет умеренная физическая активность.

26 ноября - семейные дела и ответственность

День благоприятен для домашних забот и общения с родственниками. Однако может возникнуть ощущение, что нужно одновременно выполнять слишком много обязанностей. Важно оставить время для себя.

27 ноября - примирение и контроль расходов

Появится возможность наладить отношения с близкими и завершить важные задачи. Вечером астролог советует избегать лишних покупок, особенно если финансовые возможности ограничены.

28 ноября - развлечения и приятные покупки

Первую половину дня лучше посвятить домашним делам. После 15:00, по прогнозу, наступит более благоприятное время для отдыха, встреч, походов в кино или ресторан. Астролог также предполагает возможность удачи в лотерее, хотя это не гарантирует выигрыша.

29 ноября - неожиданности и риск конфликтов

Планы могут меняться, а общение - сопровождаться недоразумениями. Стоит быть внимательными на дорогах, осторожно обращаться с техникой и не забывать о потребностях близких.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю - Овен

Овнам стоит обратить особое внимание на общие предостережения астролога. Неделя благоприятна для планирования дальних путешествий, поездок за границу и приобретения новых знаний.

В понедельник желательно привести в порядок финансы и произвести необходимые платежи. Вторник и среда подойдут для учебы, выбора курсов или повторения пройденного материала.

Полнолуние 24 ноября может спровоцировать споры, поэтому важно контролировать эмоции. С четверга основное внимание сместится на работу и здоровье. Выходные лучше провести с детьми или друзьями, посвятив время приятным развлечениям.

Гороскоп на неделю - Телец

Для Тельцов главной темой станут деньги, долги и совместный бюджет. Астролог рекомендует осторожно относиться к кредитам и своевременно погашать финансовые обязательства.

Понедельник стоит посвятить собственному здоровью и внешнему виду. Полнолуние 24 ноября может подтолкнуть к поиску новых источников заработка и пересмотру семейных расходов.

С четверга активизируется романтическая сфера. Также больше внимания могут потребовать дети. Выходные желательно провести в кругу семьи, организовав совместный отдых.

Гороскоп на неделю - Близнецы

Близнецам придется сосредоточиться на личных отношениях. Особенно важным станет 24 ноября, когда полнолуние, по прогнозу астролога, усилит эмоции и привлечет внимание к романтической сфере.

Избегайте конфликтов с близкими, не проявляйте чрезмерного эгоизма. Им сейчас нужны ваша любовь и внимание, - советует астролог.

Начало недели можно посвятить размышлениям и отдыху. С четверга будет благоприятно навести порядок в доме, провести генеральную уборку или начать ремонт. Выходные подойдут для встреч с друзьями и небольших поездок.

Гороскоп на неделю - Рак

Для Раков на первый план выйдут работа и здоровье. Астролог советует пересмотреть повседневные привычки и уделить внимание здоровому образу жизни.

Полнолуние 24 ноября может сопровождаться эмоциональными переживаниями. Этот день лучше провести спокойно, по возможности ограничив лишнее общение.

С четверга откроются благоприятные возможности для обучения, приобретения техники или автомобиля. Владельцам машин рекомендуется проверить их техническое состояние. На выходных стоит заняться бюджетом и практическими покупками.

Гороскоп на неделю - Лев

Львам звёзды обещают активизацию романтической сферы, творчества и увлечений. Одиноким представителям знака, по прогнозу, откроются возможности для новых знакомств, а тем, у кого есть дети, стоит уделить им больше внимания.

Полнолуние 24 ноября может обострить вопрос баланса между личными желаниями и интересами других людей.

С четверга на первый план выйдут финансы. Астролог рекомендует активнее искать возможности увеличения доходов.

Выходные благоприятны для ухода за собой, обновления гардероба, смены имиджа и приятных покупок.

Гороскоп на неделю - Дева

Девам придётся уделить больше внимания дому и семье. Родственники могут нуждаться в поддержке, а бытовые вопросы - в дополнительном времени. Неделя подходит для уборки, ремонта или обустройства жилья.

Полнолуние 24 ноября может обострить противоречия между карьерой и семейными обязанностями.

Не стоит стремиться к идеалу во всём. Распределяйте энергию равномерно между личной жизнью и рабочими задачами, - рекомендует астролог.

С четверга активность возрастёт, однако вместе с ней могут усилиться раздражительность и склонность к конфликтам. Стоит быть осторожными с транспортом, техникой и острыми предметами. Выходные лучше провести в тишине и отдохнуть от информационного шума.

Гороскоп на неделю - Весы

Для Весов неделя станет благоприятным периодом для обучения, общения и коротких путешествий. Также, согласно прогнозу, можно планировать покупку техники, автомобиля или учебных материалов.

Полнолуние 24 ноября заставит задуматься о собственных знаниях и возможностях их практического применения. Астролог советует рассмотреть способы монетизации своих навыков или записаться на новые курсы.

С четверга стоит уделить больше внимания психологическому комфорту, сну и внутреннему состоянию. Выходные лучше всего провести с друзьями.

Гороскоп на неделю - Скорпион

Скорпионам астролог прогнозирует активный финансовый период. Неделя подходит для поиска новых источников дохода, покупок и инвестиционных планов.

Полнолуние 24 ноября может поднять вопросы долгов, кредитов и совместных средств. Стоит пересмотреть финансовые обязательства и напомнить о непогашенных долгах.

С четверга активизируется социальная жизнь. Благоприятным станет продвижение собственного блога, развитие социальных сетей и работа над будущими проектами.

Даже на выходных астролог рекомендует уделить время работе или составлению планов на ближайшее будущее.

Гороскоп на неделю - Стрелец

Для Стрельцов начинается особенно активный период, ведь Солнце переходит в их знак. Это, по прогнозу астролога, открывает новые возможности для самореализации и личного развития.

Прекрасное время для начинаний в любой сфере, - отмечает она.

Стрельцы могут запускать новые проекты, работать над собственным имиджем, обновлять гардероб и смелее заявлять о себе.

Полнолуние 24 ноября привлечёт внимание к личным отношениям. Важно избегать конфликтов и проявлять заботу о партнёре.

С четверга на первый план выйдет карьера. Удачное время для профессиональных перемен и активных действий ради желаемого результата. Выходные подойдут для путешествий и планирования долгосрочных целей.

Гороскоп на неделю - Козерог

Козерогам стоит сосредоточиться на психологическом комфорте и восстановлении сил. Может появиться желание побыть в одиночестве и отдохнуть от постоянного общения.

Астролог советует уделить внимание сну, режиму дня, питанию и прогулкам. При необходимости можно обратиться за психологической поддержкой.

Полнолуние 24 ноября усилит внимание к физическому и эмоциональному состоянию. С четверга активизируются вопросы образования, документов, юридических дел и зарубежных путешествий. Это благоприятный период для планирования будущих поездок и личного развития.

Гороскоп на неделю - Водолей

Водолеям неделя принесет возможности для социальной активности, новых проектов и общения с друзьями. Особенно благоприятными, по прогнозу, будут продвижение в социальных сетях и рекламная деятельность.

Полнолуние 24 ноября заставит искать баланс между личными желаниями и интересами окружающих.

С четверга особое внимание стоит уделить финансам. Астролог не советует брать кредиты, если нет уверенности в возможности их погашения. В то же время она предполагает поступление средств, не связанных с непосредственной работой.

Водолеям также рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах и при использовании техники. Выходные лучше провести с любимым человеком или друзьями.

Гороскоп на неделю - Рыбы

Для Рыб главными темами станут карьера и профессиональное развитие. Астролог прогнозирует благоприятный период для поиска новой работы, продвижения по карьерной лестнице и активности на нынешнем месте работы.

Полнолуние 24 ноября может обострить противоречия между семейными и профессиональными обязанностями. Важно правильно распределять время и не требовать от себя чрезмерного.

С четверга активизируется личная жизнь. Одинокие Рыбы могут познакомиться с интересным человеком, а те, кто находится в отношениях, будут иметь больше возможностей проводить время с партнером.

На выходных стоит уделить внимание здоровью, повседневным делам и соблюдению привычного режима дня.

Главный совет астролога на неделю

Несмотря на напряженные астрологические аспекты, неделя с 23 по 29 ноября, по прогнозу Ольги, открывает возможности для новых начинаний, профессионального развития и личных перемен.

Важно направлять энергию на конструктивные дела, избегать конфликтов и не принимать необдуманных решений. Особое внимание стоит уделять безопасности, финансовой дисциплине и отношениям с близкими.

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