Этот день подарит китайским знакам зодиака ощущение глубокой эмоциональной защищённости.

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Кому из знаков зодиака улыбнется судьба / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому удастся разобраться с финансами и отношениями

Кто наконец обретет внутреннюю уверенность

Уже 22 ноября для четырёх китайских знаков зодиака закончатся тяжёлые времена. Воскресенье - это День устранения, которым управляет энергия Металлической Крысы.

Астрологи YourTango говорят, что этот день подарит знакам зодиака ощущение глубокой эмоциональной защищенности. В то же время энергия Крысы поможет осознать: любые проблемы можно решить, пишет Главред.

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Какие знаки зодиака забудут о проблемах

Крыса

На протяжении всего месяца финансовые вопросы были болезненной темой для вас, но 22 ноября напряжение наконец спадет. Энергия Металлической Крысы поможет вам подойти к решению трудностей с практической стороны.

В воскресенье вам вовсе не обязательно делать всё в одиночку или пытаться решить все проблемы собственными силами. Спросите друга, как он справился с подобной ситуацией - возможно, это подскажет вам новые способы оптимизации расходов.

Дракон

В воскресенье вы определите, что действительно стоит вашего времени. Некоторые отношения не заслуживают того, чтобы вы вкладывали в них столько усилий. Этот день активизирует вашу социальную сферу: стоит лишь позвонить друзьям или непринужденно пообщаться с коллегами - и вас непременно куда-нибудь пригласят.

Энергия Дня устранения научит вас устанавливать границы в общении с людьми, чью привязанность вы так стремитесь завоевать. Зато вы сможете сосредоточиться на других, более важных вещах.

Обезьяна

В воскресенье вы увидите себя такими, какие вы есть на самом деле. Вы наконец преодолеете эмоциональный кризис, из-за которого начали сомневаться в собственной личности и способностях.

Вам нужно было повзрослеть, чтобы добиться настоящего успеха в своём деле. Сложный период научил вас быть открытыми к новому опыту, и теперь вы готовы как никогда.

Бык

В воскресенье отношения в вашей семье немного наладятся. Этот день побуждает сосредоточиться на позитиве и на том, как вы создаете собственное чувство внутренней безопасности.

Энергия Дня устранения помогает сохранять практический подход. Вам вовсе не обязательно всегда быть правыми. Чем больше вы проявляете поддержку, оставаясь при этом несколько в стороне от эпицентра событий, тем счастливее себя чувствуете.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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