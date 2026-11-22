Последняя неделя ноября принесет перемены трем знакам китайского зодиака. Они смогут избавиться от лишних переживаний, испытать радость и найти поводы для счастья.

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китайский гороскоп / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

О чём вы узнаете:

Каким знакам китайского зодиака повезет

Кто почувствует счастливые перемены в личной жизни

Кому новое увлечение принесет настоящую радость

Неделя с 23 по 29 ноября 2026 года станет особенно благоприятной для трех знаков китайского зодиака. Их ждут приятные события, новые открытия и душевная гармония. Главным источником счастья станут простые вещи, которые раньше могли оставаться незамеченными. Главред расскажет подробнее.

Как пишет YourTango, неделя начнётся под влиянием Металлического Быка. В китайском календаре этот день символизирует завершение важных дел. Воскресенье, 29 ноября, пройдёт под знаком Огненной Козы и будет связано с успехом.

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По прогнозу астрологов, больше всего положительных эмоций получат Собака, Обезьяна и Свинья. Они смогут восстановить силы, насладиться общением и найти новые поводы для счастья.

Собака - приятные встречи и счастье в личной жизни

Для Собак неделя станет периодом теплых встреч и приятного общения. В начале недели придется решать немало дел. Однако уже в среду, 25 ноября, ситуация изменится к лучшему.

Представители этого знака могут получить неожиданное приглашение на встречу или семейное торжество. Отказываться не стоит, ведь общение с близкими подарит много положительных эмоций.

Особенно приятным станет осознание того, что усилия, вложенные в отношения, наконец приносят результаты. Собаки почувствуют поддержку и заботу со стороны людей, которым доверяют.

Даже если раньше общение с некоторыми родственниками было непростым, на этой неделе удастся найти общий язык. Рядом будет человек, который поможет обрести спокойствие и уверенность.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Обезьяна - неожиданное открытие принесет настоящую радость

Обезьянам последняя неделя ноября подарит приятный сюрприз. Представители этого знака смогут открыть для себя новое увлечение или вернуться к занятию, которое когда-то доставляло удовольствие.

В последнее время повседневные дела могли казаться скучными и утомительными. Однако уже в понедельник, 23 ноября, появится возможность изменить привычный распорядок дня.

Это может быть чтение, приготовление необычных блюд или творческое хобби. Новое занятие настолько заинтересует Обезьян, что они захотят уделять ему больше времени.

Самое приятное в том, что для этого не понадобятся большие затраты. Представители этого знака поймут, что счастье можно найти даже в простых вещах.

Новое увлечение поможет избавиться от скуки и подарит вдохновение. Вполне возможно, что оно станет важной частью жизни Обезьян.

Свинья - долгожданное спокойствие и счастливые перемены

Для Свиней неделя с 23 по 29 ноября станет временем внутренней гармонии. Представители этого знака смогут оценить свои достижения и понять, как много они уже сделали.

В последнее время им пришлось преодолеть немало трудностей. Теперь настал момент, когда можно сбавить темп и насладиться результатами своего труда.

Уже в понедельник, 23 ноября, Свиньи почувствуют благодарность за то, что у них есть. Они начнут больше ценить близких людей, собственные возможности и привычные радости.

Особенно приятным станет вторник, 24 ноября. Этот день принесет глубокое удовлетворение от проделанной работы и поможет поверить в собственные силы.

В течение недели Свиньи поймут, что многие вещи, о которых они когда-то мечтали, уже стали реальностью. Это осознание подарит ощущение счастья, спокойствия и уверенности в будущем.

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