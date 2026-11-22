Кроме того, 24 ноября рядом с Луной на ночном небе можно будет наблюдать звездное скопление Плеяды.

https://horoscope.glavred.info/ukraincy-uvidyat-redkoe-yavlenie-v-nebe-24-noyabrya-poyavitsya-redkaya-bobrovaya-luna-10814435.html Ссылка скопирована

В небе 24 ноября появится редкая "Бобровая Луна" / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Читайте в материале:

Когда и во сколько можно увидеть суперлуние в Украине

Почему Луна 24 ноября будет казаться больше обычного

Где лучше всего наблюдать Бобровую Луну без телескопа

В конце ноября 2026 года жители Украины смогут наблюдать необычное астрономическое явление - суперлуние, которое станет первым в серии из трех последовательных суперлуний. Луна будет находиться ближе к Земле, чем обычно, благодаря чему покажется немного больше и ярче.

Как сообщает National Geographic, первое суперлуние произойдет 24 ноября, а следующие два ожидаются в декабре 2026 года и январе 2027 года.

видео дня

Когда будет суперлуние в ноябре 2026 года

Ноябрьское суперлуние получило название "Бобровая Луна". Оно связано с традиционным названием ноябрьского полнолуния в Северной Америке.

Максимальная фаза полнолуния наступит 24 ноября в 16:53 по киевскому времени. Однако в этот момент в Украине еще будет светло, поэтому лучше всего наблюдать Луну вечером, после захода Солнца.

Специалисты рекомендуют выбирать места с открытым видом на восточный горизонт. Именно во время восхода Луна может казаться особенно большой и приобретать оранжевый оттенок.

При этом астрономы отмечают, что суперлуние будет хорошо видно даже в городах. Для наблюдения не понадобятся телескоп или специальное оборудование - достаточно ясной погоды.

Почему Луна будет казаться больше обычного

Суперлуние происходит, когда полнолуние совпадает с периодом максимального сближения Луны с Землей.

Поскольку орбита естественного спутника нашей планеты имеет эллиптическую форму, расстояние между Землей и Луной постоянно меняется. В ближайшей точке орбиты, называемой перигеем, Луна находится примерно в 363 тысячах километров от Земли, а в наиболее удаленной - около 404 тысяч километров.

По данным National Geographic, суперлуние может выглядеть до 14% больше и на 30% ярче, чем полнолуние, происходящее при максимальном удалении Луны от Земли.

Однако руководитель астрономических наблюдений Stargazing Moab Девон Саласин объясняет, что невооруженным глазом эта разница практически незаметна.

Гораздо сильнее на восприятие размеров Луны влияет оптическая иллюзия. Когда спутник находится низко над горизонтом, рядом с деревьями или зданиями, человеческому мозгу он кажется значительно больше, чем высоко в небе.

Когда будет следующее суперлуние

Ноябрьское полнолуние откроет серию из трех последовательных суперлуний. Второе произойдет в декабре 2026 года, причем, по информации National Geographic, именно оно станет самым крупным суперлунием года.

Третье ожидается в январе 2027 года.

Кроме того, 24 ноября рядом с Луной на ночном небе можно будет наблюдать звездное скопление Плеяды, известное также как М45. Для более подробного изучения этого объекта пригодятся бинокль или небольшой телескоп.

Астрономы советуют не расстраиваться, если 24 ноября небо окажется облачным. Луна будет выглядеть практически полной также накануне и в следующую ночь.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред