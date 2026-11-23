Ракам предстоит загруженный месяц с хорошими доходами, поездками и несколькими серьезными препятствиями.

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Таро прогноз на декабрь 2026 - что прогнозирует Ракам Анжела Перл / скриншот

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Ракам выпали карты достижений, денег и путешествий

В раскладе две карты препятствий и Тройка мечей

Год у Раков закончится на высоте, но есть риск выгорания

Декабрь 2026 станет для Раков одним из самых загруженных месяцев года. Карты обещают новые цели, стабильные доходы и поездки, но предупреждают и о препятствиях. Такой таро прогноз на декабрь для Раков обнародовала известная таролог Анжела Перл на своем YouTube-канале.

Таролог советует сверять расклад сразу по трем позициям: знаку зодиака, асценденту и знаку Луны. Так три прогноза будут дополнять друг друга.

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Таро-прогноз для Раков на декабрь 2026

Открывает расклад Король мечей. По словам Перл, карта может указывать на мужчину - Близнецов, Весы или Водолея, с которым Раку придется тесно общаться в декабре.

У этой карты есть и другая трактовка, связанная с амбициями. Фигура на изображении восседает на вершине горы, и таролог видит в этом знак уже взятой высоты.

"Это новое достижение, это цели. Это уже у вас будет какое-то достижение, потому что мужчина сидит здесь уже на пике. Но при этом, может быть, вы составите какой-то новый план или поставите себе новую цель", - отмечает Перл.

Дорога к результату потребует внутренней перестройки. На карте таролог заметила крылатый символ, который меняет ее прочтение.

"Бабочка это перемены, трансформация, перерождение. Вам нужно будет как будто переродиться или быть в другой роли", - подчеркивает таролог.

Следующая карта - Восьмерка кубков - говорит о готовности Раков резко сменить курс.

"Восьмерка кубков - движение вперед. Но для этого нужно будет что-то оставить позади, от чего-то отказаться, откуда-то уйти", - уверена Анжела Перл.

Речь может идти о путешествии, переезде или смене места работы. Тему дорог продолжает Двойка жезлов. Общения в декабре у Раков будет много.

"Двойка жезлов говорит о путешествиях, желании куда-то поехать, полететь. О коммуникации: много будет звонков, сообщений, переговоров. Так что, скорее всего, вы куда-то или в гости пойдете, или поедете, или с кем-то будете встречаться", - говорит таролог.

Финансовый гороскоп для Раков на декабрь

Материальная сторона станет одной из ключевых тем месяца. Раки могут сомневаться, стоит ли тратиться, однако Рыцарь пентаклей эти опасения развеивает.

"Может, вы думаете: нет, я финансово не могу, лучше копить, сохранить эти деньги. Рыцарь так и говорит, что финансы будут приходить, и работа будет. И это движение, продвижение и финансовая поддержка", - отмечает Перл.

Двойка пентаклей указывает на равновесие: поступления и расходы будут уравновешивать друг друга. Самой сильной картой этой части расклада таролог назвала Десятку пентаклей. Это символ благополучия, крепкого здоровья и теплой атмосферы в семье.

"Десятка - это когда действительно достижения. Вы вышли на тот уровень, на который вы хотите. У вас все получится, и будет так, как вы хотите, как вы планируете, или даже лучше. И это все стабильно и надолго", - уверена таролог.

Тем не менее Пятерка пентаклей говорит о том, что Раки продолжат держать бюджет под строгим контролем.

"Могу я это купить? Могу я позволить потратить на это деньги или нет? Потому что пятерка пентаклей показывает перемены какие-то, может быть, в вашем бизнесе, на вашей работе, перемены у родственников, которых вы помогаете содержать", - предупреждает Перл.

В раскладе появился и второй король - Король пентаклей, мужчина-Телец, Дева или Козерог. Это может быть бухгалтер, финансист, банковский консультант, а также муж, брат или отец. В любом случае речь идет о человеке, способном поддержать советом или средствами.

"Но также это энергия, энергетика финансовая. То есть у вас очень хороший финансовый поток в декабре будет", - подчеркивает таролог.

Отдыхать в последние недели года Ракам, вероятно, почти не придется.

"Восьмерка пентаклей - деньги, загруженность, клиенты, мастерство, работа будет. Скорее всего, вы будете работать чуть ли не до самого Нового года", - говорит Перл.

Тем, кто сейчас не работает, карта сулит другие обязанности и обязательства. Но у Раков появится и возможность себя побаловать.

"Девятка пентаклей - шикарная карта, карта, когда вы можете себе позволить что-то экстра, дополнительно. Может быть, пойти на концерт, в ресторан, может быть, вас пригласят куда-то, может, на какую-то выставку, в театр", - рассказывает таролог.

Шестерка пентаклей дополняет эту картину обменом подарками, материальной поддержкой и дополнительным доходом.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Таро прогноз для Раков на декабрь: препятствия и отдых

Без трудностей месяц не обойдется. Семерка жезлов указывает на барьеры, которые предстоит преодолеть.

"Семерка жезлов - препятствия, или много работы, которую нужно сделать для того, чтобы продвинуться вперед, или разобрать действительно какие-то завалы. Ну, то, до чего руки не доходили раньше", - отмечает Перл.

Вторая карта препятствий в раскладе - Восьмерка мечей. Она может означать задержку авиарейсов, повышенную нагрузку или обязательство находиться в определенном месте и с определенными людьми. Впрочем, по мнению Перл, многие ограничения Раки создадут себе сами.

"Эта карта говорит, что это больше в вашей голове. Думаете: нет, я должна или я должен? А на самом деле это не так. На самом деле постройте себе план и придерживайтесь его", - советует таролог.

Двойка мечей предупреждает о вынужденных остановках: закрытом аэропорте или дороге, плохой погоде, невозможности встретиться или созвониться с кем-то. Самое тревожное предупреждение месяца связано с Тройкой мечей.

"Тройка мечей обычно карта неприятностей каких-то. Может быть какая-то новость, или информация, или событие, которое вас может расстроить. Так что здесь будьте осторожны", - предупреждает Перл.

Уточняющей картой стала Справедливость. Она может указывать на юридические документы, переговоры, дела, связанные с законом, или письмо из банка либо страховой компании.

При таком плотном графике Ракам особенно понадобится уединение, и его обещает Отшельник.

"Отшельник - карта отдыха, спокойствия. Проведете время с самыми близкими, или с близким человеком, или вообще в одиночестве. Может, вы даже захотите куда-то поехать", - говорит таролог.

Таким местом может стать дача, клиника для оздоровления, монастырь или ашрам. Схожий сигнал дает и Повешенный.

"Такое ощущение, что вам будет хотеться просто вот выспаться, или где-то просто посидеть, ничего не делать, или медитировать. Повешенный - это как пауза: так, все, не трогайте меня", - объясняет Перл.

Неприятности, по словам таролога, будут кратковременными: следом в раскладе выпало Солнце.

"Солнце - замечательная погода, замечательное здоровье. Все получается по плану. А также это очень хорошая карта для детей", - отмечает таролог.

Карта может принести добрые вести от взрослых детей, новость о беременности или рождении ребенка. Завершила расклад Королева пентаклей. Это практичная и сдержанная женщина-Телец, Дева или Козерог: подруга, мама или начальница, с которой Раки, вероятно, встретятся за ужином.

По прогнозу Перл, год у Раков закончится на высоте, но такой темп рискует истощить силы.

"Столько всего будет, столько людей, столько встреч, столько поездок, походов. При этом вы будете решать еще какие-то свои вопросы. И очень много, и хорошие доходы, и достижения. Но смотрите, чтобы вы не выдохлись", - предупреждает таролог.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Раков на декабрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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