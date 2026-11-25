Анжела Перл назвала главные события в жизни огненного знака в последний месяц года.

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Таро-прогноз на декабрь для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл / скриншот

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В декабре Стрельцы будут в центре внимания

Карта Суд поможет понять, чего знак хочет на самом деле

Шут сулит старт с нуля, перелет и даже переезд

Стрельцов в декабре ждут поездка, новые знакомства и финансовые поступления сразу из нескольких источников. Такой таро-прогноз на последний месяц года обнародовала известная таролог Анжела Перл на своем YouTube-канале.

Таро-прогноз для Стрельцов на декабрь 2026

Первой выпала Тройка кубков. По оценке Перл, эта карта отвечает за эмоции, радость и расширение круга общения.

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"Новые возможности, новые знакомства, подарки судьбы. Это просто новое окружение", - отмечает Перл.

По ее словам, не исключено начало романа, а также встреча с людьми, которые позже станут близкими друзьями. Рядом окажется Король жезлов - мужчина огненного знака: Стрелец, Овен или Лев. Познакомиться с ним можно в дороге, или он сам приедет в гости. Для мужчин-Стрельцов эта карта описывает их самих.

Ключевой картой месяца таролог считает карту Суд, которая означает внутренний перелом и освобождение от обстоятельств, долго державших в клетке.

"Это прямо космическая карта, это то, что вы должны сейчас будете сделать или осознать", - подчеркивает таролог.

Есть у Суда и вполне практичная сторона. Перл допускает визит к нотариусу, встречу с юристом, подписание официальных бумаг или завершение судебного разбирательства.

Таро на декабрь Стрельцам: деньги и путешествия

Финансы в декабре будут в движении, однако без провалов. Выпавшую двойку Перл трактует как карту финансового баланса.

"Могут быть деньги из двух источников, может быть, деньги будут приходить и уходить, но на все хватит", - уверена Перл.

Среди возможных трат таролог называет оплату круиза или другого путешествия, подарков, а также покупку велосипеда детям или себе к праздникам. Не исключены и денежные переводы.

Колесница подтверждает дорогу. Карта может означать и крупную покупку: автомобиль, мотоцикл или лодку. При этом у нее есть и более глубокий смысл - ощущение полной власти над происходящим.

"То есть, знаете, как будто вот я точно знаю, чего я хочу, куда я направляюсь, какая у меня цель, и я контролирую, я все контролирую. Я хозяин своей судьбы или хозяйка своей судьбы?" - говорит Перл.

Знаки зодиака - стихия огонь / Инфографика: Главред

В декабре найдется место и для паузы. Повешенный советует отдохнуть, выспаться и позволить себе какое-то время ничего не делать. Порой эта карта указывает и на период ожидания.

"Вот такой какой-то момент, когда не нужно никуда торопиться, время для себя", - советует таролог.

Сочетание Десятки мечей и Повешенного Перл связывает со здоровьем. Это может быть завершение болезненной ситуации, обращение в клинику или больницу.

"Но, скорее всего, это плановое что-то, как плановая какая-то процедура или операция", - успокаивает Перл.

Следом выпала карта учителя и священника - Иерофант. Она сулит общение со старшим поколением и людьми, которых Стрельцы уважают, поездку к бабушке, посещение церкви, святых мест или мест силы. Если речь идет о лечении, рядом будет опытный, знающий врач.

"Но вот определенно, знаете, какие-то такие мудрые мысли будут вас посещать", - добавляет таролог.

Таро-прогноз для Стрельцов: окружение, риск и успех

Вторая колода открылась Шутом, картой смелых шагов в неизвестность.

"Вот что-то с нуля вы можете начать", - говорит Перл.

Шут обещает поездку туда, где Стрелец еще не был, интересное знакомство и новые отношения. Часто эта карта означает перелет, а иногда даже эмиграцию, когда человек берет с собой лишь знания и опыт. Риск, по словам Перл, при такой карте обычно оправдывается.

Всего в раскладе появились четыре придворные карты, и за ними таролог видит людей, которые будут рядом со Стрельцами. Король мечей - это Близнецы, Весы или Водолей: друг, муж, брат или специалист, к которому придется обратиться, например юрист, нотариус, бухгалтер, врач или иммиграционный агент.

Король и Королева мечей могут оказаться знакомой парой, например риелторами. Королева жезлов описывает саму женщину-Стрельца или ее подругу - Овна либо Льва.

"Может быть, это компания ваших друзей? С кем вы будете Новый год встречать?" - предполагает Перл.

Сомнения насчет задуманного снимает карта Сила.

"Все, что вы планируете, все, что вы хотите сделать в декабре, у вас все получится", - обещает таролог.

Без препятствий все же не обойдется. Восьмерка мечей указывает на ограничения: задержку рейса, ожидание документов, необходимость срочно доделать работу или решить, с кем оставить ребенка. Справиться с этим, по мнению Перл, помогут Сила и Колесница.

Шестерка сулит подарки, деньги и финансовую поддержку, а также обмен ресурсами. Таролог назвала ее отличной новогодней картой.

Из третьей колоды вышла Луна. Это карта чувств и отдыха, но также период, когда что-то трудно спланировать, а ответа на важный вопрос пока нет. Перл уверяет, что туман скоро рассеется.

Подсказку на случай колебаний дает Верховная жрица.

"Верховная жрица говорит, что ответ вы уже знаете, а интуиция вас не обманывает, какие бы вопросы у вас не возникали, слушайте свою интуицию", - посоветовала Перл.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Шестерка жезлов обещает Стрельцам признание и победу. Возможно, им придется выступать на публике или читать лекцию, а аплодисменты станут наградой за достижение.

"Вы будете в центре внимания", - заверяет таролог.

Завершила расклад Тройка жезлов: компания друзей, путешествия и интерес ко всему новому.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Стрельцов на декабрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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