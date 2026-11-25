Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 26 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Четверка Жезлов

Вы можете провести день так, как хочется именно вам - даже если кто-то другой решил, что не хочет получать удовольствие от своего дня.

Четверка Жезлов напоминает: управляйте своей эмоциональной энергией самостоятельно, в каких бы обстоятельствах вы ни оказались.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Императрица (перевернутая)

Телец, вы готовы снова уделить внимание себе. Вы потратили так много времени на других, что, возможно, уже забыли, каково это - заниматься собой.

Перевернутая Императрица призывает прислушаться к своему внутреннему голосу, чтобы разобраться в происходящем.

Близнецы

Карта Таро на четверг для Близнецов: Тройка Пентаклей

Вы можете многому научиться, наблюдая за окружающими; общение с людьми способно дать вам гораздо больше, чем кажется.

Сегодня постарайтесь отойти от того, что обычно мешает вам полноценно проживать жизнь вместе с друзьями. Пусть 26 ноября станет днем ​​обучения и совместного роста - попробуйте заняться чем-то новым на практике, в кругу близких.

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Маг

Рак, вы всегда открыты для новых знаний. У вас так много увлечений и интересов!

Иногда мы даже не осознаем, насколько сильно нам что-то нравится - или как сильно мы по чему-то скучаем, - пока не дадим себе шанс вернуться к этому занятию. 26 ноября выделите время, чтобы поэкспериментировать и понять, чему именно стоит посвятить свой досуг. Пусть это будет что-то увлекательное и приятное.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Звезда (перевернутая)

Вы повзрослели, а значит, вам есть чем поделиться с теми, кто в своем личностном развитии пока немного отстает от вас.

Перевернутая Звезда напоминает: когда-то и вы сами не знали, чего хотите. Если вы видите, что кто-то разочарован своими мечтами - это ваш шанс поддержать человека и направить его.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Справедливость

Дева, у вас высокие стандарты, но не каждый в вашем окружении способен им соответствовать. Помните: то, как именно должны быть выполнены дела - это ваше личное решение, касающееся прежде всего вас самих. 26 ноября будьте готовы позволить другим быть такими, какие они есть, - даже если это не соответствует тому, как, по вашему мнению, им следовало бы жить.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Умеренность

Сейчас вы можете отпустить свои страхи и довериться высшим силам. Весы, карта "Умеренность" 26 ноября напоминает вам: не обязательно делать всё в одиночку. Вы можете действовать вместе с другими людьми и при этом находить время для желанного уединения - нужно лишь попросить об этом.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Туз Пентаклей

26 ноября - время задуматься о будущем. Вы готовы выстроить свою жизнь заново, и начать можно с чего-то, что у вас уже есть, или с чего-то совершенно нового. Только вам решать, как поддерживать традиции, - вы можете создать свои собственные, прямо сейчас.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Рыцарь Пентаклей (перевернутый)

Вы можете вносить изменения, даже если окружающие не согласны с вашим выбором. Перевернутый Рыцарь Пентаклей заставляет вас переосмыслить свои вложения - в частности, то, как вы тратите деньги на вещи, которые приносят вам радость. 26 ноября попробуйте что-то иное, пусть даже для этого придется внести коррективы в свой бюджет.

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Девятка Пентаклей

Вы цените свою независимость, но пусть страх перед неизвестным не мешает вам обрести желаемую финансовую стабильность.

Ваша карта, Девятка Пентаклей, указывает на то, что вы очень близки к достижению финансовой цели, которая поможет воплотить вашу мечту в реальность. 26 ноября, что бы ни случилось, не сдавайтесь и продолжайте верить в себя.

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Туз Кубков (перевернутый)

Ваше сердце знает, чего оно хочет и в чем нуждается; похоже, 26 ноября вам хочется быть рядом с особенным для вас человеком.

Перевернутый Туз Кубков может указывать на ощущение, что в данный момент ваша жизнь неполноценна. Найдите значимый способ выстроить ту связь, к которой вы стремитесь.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Двойка Жезлов

Приятно, когда есть чего ждать с нетерпением, не правда ли, Рыбы? В четверг ваша карта Таро - Двойка Жезлов - призывает вас начать строить планы на новый год. Внесите несколько дел в свой календарь и возьмите на себя обязательство их выполнить.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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