С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.
Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.
Овен
Карта Таро на четверг для Овна: Четверка Жезлов
Вы можете провести день так, как хочется именно вам - даже если кто-то другой решил, что не хочет получать удовольствие от своего дня.
Четверка Жезлов напоминает: управляйте своей эмоциональной энергией самостоятельно, в каких бы обстоятельствах вы ни оказались.
Телец
Карта Таро на четверг для Тельца: Императрица (перевернутая)
Телец, вы готовы снова уделить внимание себе. Вы потратили так много времени на других, что, возможно, уже забыли, каково это - заниматься собой.
Перевернутая Императрица призывает прислушаться к своему внутреннему голосу, чтобы разобраться в происходящем.
Близнецы
Карта Таро на четверг для Близнецов: Тройка Пентаклей
Вы можете многому научиться, наблюдая за окружающими; общение с людьми способно дать вам гораздо больше, чем кажется.
Сегодня постарайтесь отойти от того, что обычно мешает вам полноценно проживать жизнь вместе с друзьями. Пусть 26 ноября станет днем обучения и совместного роста - попробуйте заняться чем-то новым на практике, в кругу близких.
Рак
Карта Таро на четверг для Рака: Маг
Рак, вы всегда открыты для новых знаний. У вас так много увлечений и интересов!
Иногда мы даже не осознаем, насколько сильно нам что-то нравится - или как сильно мы по чему-то скучаем, - пока не дадим себе шанс вернуться к этому занятию. 26 ноября выделите время, чтобы поэкспериментировать и понять, чему именно стоит посвятить свой досуг. Пусть это будет что-то увлекательное и приятное.
Лев
Карта Таро на четверг для Льва: Звезда (перевернутая)
Вы повзрослели, а значит, вам есть чем поделиться с теми, кто в своем личностном развитии пока немного отстает от вас.
Перевернутая Звезда напоминает: когда-то и вы сами не знали, чего хотите. Если вы видите, что кто-то разочарован своими мечтами - это ваш шанс поддержать человека и направить его.
Дева
Карта Таро на четверг для Девы: Справедливость
Дева, у вас высокие стандарты, но не каждый в вашем окружении способен им соответствовать. Помните: то, как именно должны быть выполнены дела - это ваше личное решение, касающееся прежде всего вас самих. 26 ноября будьте готовы позволить другим быть такими, какие они есть, - даже если это не соответствует тому, как, по вашему мнению, им следовало бы жить.
Весы
Карта Таро на четверг для Весов: Умеренность
Сейчас вы можете отпустить свои страхи и довериться высшим силам. Весы, карта "Умеренность" 26 ноября напоминает вам: не обязательно делать всё в одиночку. Вы можете действовать вместе с другими людьми и при этом находить время для желанного уединения - нужно лишь попросить об этом.
Скорпион
Карта Таро на четверг для Скорпиона: Туз Пентаклей
26 ноября - время задуматься о будущем. Вы готовы выстроить свою жизнь заново, и начать можно с чего-то, что у вас уже есть, или с чего-то совершенно нового. Только вам решать, как поддерживать традиции, - вы можете создать свои собственные, прямо сейчас.
Стрелец
Карта Таро на четверг для Стрельца: Рыцарь Пентаклей (перевернутый)
Вы можете вносить изменения, даже если окружающие не согласны с вашим выбором. Перевернутый Рыцарь Пентаклей заставляет вас переосмыслить свои вложения - в частности, то, как вы тратите деньги на вещи, которые приносят вам радость. 26 ноября попробуйте что-то иное, пусть даже для этого придется внести коррективы в свой бюджет.
Козерог
Карта Таро на четверг для Козерога: Девятка Пентаклей
Вы цените свою независимость, но пусть страх перед неизвестным не мешает вам обрести желаемую финансовую стабильность.
Ваша карта, Девятка Пентаклей, указывает на то, что вы очень близки к достижению финансовой цели, которая поможет воплотить вашу мечту в реальность. 26 ноября, что бы ни случилось, не сдавайтесь и продолжайте верить в себя.
Водолей
Карта Таро на четверг для Водолея: Туз Кубков (перевернутый)
Ваше сердце знает, чего оно хочет и в чем нуждается; похоже, 26 ноября вам хочется быть рядом с особенным для вас человеком.
Перевернутый Туз Кубков может указывать на ощущение, что в данный момент ваша жизнь неполноценна. Найдите значимый способ выстроить ту связь, к которой вы стремитесь.
Рыбы
Карта Таро на четверг для Рыб: Двойка Жезлов
Приятно, когда есть чего ждать с нетерпением, не правда ли, Рыбы? В четверг ваша карта Таро - Двойка Жезлов - призывает вас начать строить планы на новый год. Внесите несколько дел в свой календарь и возьмите на себя обязательство их выполнить.
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Что стоит учитывать читателю
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