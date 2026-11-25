Таролог Анжела Перл предсказала водному знаку большие перемены, деньги и новые сделки.

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Таро прогноз на декабрь 2026 - что прогнозирует Скорпионам Анжела Перл / скриншот

Вы узнаете:

Какие карты Таро выпали Скорпионам на декабрь 2026 года

Чего ждать Скорпионам в любви и финансах

Откуда знаку могут грозить неприятности

Скорпионов в декабре 2026 года ждут решительные перемены, романтические встречи и финансовая поддержка. Вместе с тем расклад указывает на давление со стороны госструктур и зависть окружения. Такой Таро-прогноз на декабрь для Скорпионов обнародовала известный таролог Анжела Перл на своем YouTube-канале.

Таро-прогноз для Скорпионов на декабрь 2026

Первой в раскладе выпала старшая карта Суд. По мнению таролога, она призывает Скорпионов решительно покончить с тем, что давно мешает жить.

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"Карта освобождения, а может быть, даже ментального освобождения, внутреннего. Как будто вы скажете себе: так, все, я знаю, что я хочу, и я буду это делать, или с меня хватит. Я меняю обстоятельства, я меняю свою жизнь", - отмечает Анжела Перл.

По ее словам, у некоторых представителей знака появятся юридические дела. Возможно, придется подписывать документы, идти к нотариусу или вести переговоры с юристами.

Хорошие прогнозы таролог дает и относительно финансов. Следующая карта расклада касается денежных поступлений.

"Получение денег, финансовая поддержка, обмен энергией, шикарная карта. Могут быть деньги на детей", - подчеркивает таролог.

На работе Скорпионам придется быстро перестраиваться. Однако именно этот знак, по мнению Перл, выйдет из такой ситуации победителем.

"Это, знаете, такой вид кризиса, неожиданных перемен, когда вы понимаете: так, я прорвусь, все меняем, план делаем. Но вы здесь впереди всех. Если у вас правда какие-то соревнования или конкуренция в чем-то на работе или в бизнесе, вы будете впереди", - уверена эксперт.

Знаки зодиака - стихия вода / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп Таро на декабрь для Скорпионов

Личная жизнь знака в декабре будет насыщенной. Об этом свидетельствуют сразу несколько карт, среди которых Рыцарь кубков.

"Может быть любовь, может, свидание, знакомство, поездка совместная. Замечательная карта на поездки, путешествия, отпуск, отдых, комплименты, подарки, знакомство. Роман, может быть, приглашение на свидание", - говорит Анжела Перл.

Карта Влюбленные в раскладе выпала дважды. Таролог убеждена, что это подтверждает романтический настрой месяца.

"Энергия любви витает у вас в декабре. Встреча, свидание, совместная поездка, много общения. Может быть, второй медовый месяц, если вы в браке", - отмечает таролог.

По ее словам, кто-то может признаться Скорпионам в симпатии. При этом в деловом контексте эти карты имеют другое значение. Двойка кубков вместе с Влюбленными указывает на выгодные договоренности, контракты и сделки купли-продажи.

"С вами кто-то хочет иметь дело, кто-то хочет сотрудничать, или коллаборация какая-то, или партнерство, бизнес-партнерство или сделка", - добавляет эксперт.

Девятку кубков таролог называет одной из самых благоприятных карт расклада. Она связана с эмоциями, а ее высокое число усиливает позитивное значение.

"Карта исполнения желаний. Когда все так, как вы хотите. Когда вы будете на седьмом небе от счастья. А может, правда вы куда-то поедете отдыхать или Новый год будете встречать в замечательной компании", - делится Перл.

Что ждет Скорпионов в декабре 2026: статус, поездки и риски

Еще одна старшая карта - Мир - связана с заграницей и дальними странами. Кроме того, она означает выход на новый уровень после завершения важного этапа.

"Может быть, повышение в карьере, может быть, расширение бизнеса, может быть, вы эмигрируете, может быть, вы выходите замуж, и ребенок у вас рождается, но меняется ваш статус", - рассказала Анжела Перл.

Рыцарь мечей и Восьмерка жезлов обещают Скорпионам стремительное развитие событий. Возможны спонтанные решения, поездки, перелеты, приезд гостей и даже покупка автомобиля.

Самой тревожной картой расклада стал Дьявол. Перл призывает знак быть осмотрительным в отношениях с официальными инстанциями и руководством.

"Это могут быть госструктуры, это может быть полиция, налоговая. Знаете, все, кто довлеют, банки с кредитами. Потому что дьявол всегда хочет на нас давить, контролировать. А может быть, это ваш босс на работе. Главное - не бояться, потому что дьявол еще карта страха", - предупреждает таролог.

Вместе с тем эта карта может означать и веселую вечеринку с алкоголем. Девятка жезлов, по словам эксперта, добавит Скорпионам уверенности в себе и в том, что они способны справиться с любыми трудностями.

Заметную роль в декабре могут сыграть люди воздушных знаков. Королева мечей символизирует женщину по гороскопу Близнецы, Весы или Водолей либо специалиста, который дает советы: преподавателя, врача, юриста, нотариуса или риелтора. Король мечей указывает на очень общительного мужчину, с которым Скорпионы, вероятно, будут переписываться или часто созваниваться.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Принцесса жезлов, по словам Перл, напоминает, что стоит больше прислушиваться к собственным желаниям.

"Спросите себя: чего я хочу в данный момент, что я могу себе позволить в данный момент? Побудьте принцессой", - советует Анжела Перл.

Не обойдется месяц и без мелких огорчений. Тройка мечей может принести разочарования, однако таролог не считает их серьезными.

"Бывает три мелкие неприятности: что-то потеряли, что-то забыли, что-то испортили. Самое главное - не расстраиваться, не позволять себе опускаться на низкие вибрации", - акцентирует эксперт.

Тройка пентаклей, которая касается совместных дел, указывает на сорванные договоренности. Кто-то из друзей, коллег или мастеров может в последний момент передумать, поэтому планы придется переносить или искать других исполнителей.

Отдельно таролог предостерегает от недоброжелателей в окружении, на которых указывает Семерка мечей.

"Кто-то и позавидует. Это карта зависти. Так что будьте осторожны. Знаете, когда в глаза радуются, а за вашей спиной будут вас обсуждать", - предостерегает Перл.

Тройка кубков сулит застолье, встречи с подругами, шопинг и яркое празднование Нового года или Рождества. Таролог также не исключает радостных известий в конце года.

"Может быть, еще какая-то очень хорошая новость, и вы будете праздновать, обмывать, делиться хорошей новостью, и вас будут поздравлять", - говорит Анжела Перл.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Скорпионов на декабрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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