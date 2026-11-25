Карты обещают воздушному знаку знаку доходы, хорошие новости о детях и исполнение давних желаний.

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Таро прогноз на декабрь 2026 - что прогнозирует Весам Анжела Перл / скриншот

Вы узнаете:

Какие новости получат Весы в декабре

Почему решения нельзя откладывать на январь

Чего ждать Весам в любви и поездках

Декабрь 2026 станет для Весов месяцем финансового урожая, хороших новостей и исполнения желаний. Таро прогноз на последний месяц года для Весов обнародовала известная таролог Анжела Перл на своем YouTube-канале.

Расклад сделан на четырех колодах. Среди выпавших арканов – Солнце, Суд и Туз Чаш, а также сразу несколько девяток, которые в Таро считаются картами кульминации. По словам таролога, такое сочетание встречается редко.

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"Мне кажется, это самый лучший расклад в этом году", – отметила Перл.

Таролог советует сверять расклад сразу по трем позициям: знаку зодиака, асценденту и знаку Луны. Так три прогноза будут дополнять друг друга.

Знаки зодиака - стихия воздух / Инфографика: Главред

Таро-прогноз для Весов на декабрь 2026: деньги и хорошие новости

Первой в раскладе выпала семерка, и она касается результатов прошлых усилий. Если знак вкладывал силы во что-то долгосрочное, в декабре это окупится.

"Вы будете собирать финансовый урожай, доходы у вас будут в декабре, особенно если вы что-то уже делали раньше, то деньги за это тоже придут", – уверена таролог.

Солнце, по ее словам, обещает здоровье, радость, успех в бизнесе и на работе. Не исключена и поездка в теплые края. Отдельно Перл выделила семейную тему.

"У нас солнце – это дети. Хорошие новости, касающиеся детей. Может быть беременность, может быть рождение ребенка, может быть, ваши дети вас порадуют", – говорит Перл.

Паж жезлов добавит Весам интереса к жизни, общения с друзьями, экскурсий и шумных компаний. Таролог советует не отказываться от запланированных поездок. Девятка пентаклей указывает на финансовую свободу, а праздничные расходы, возможно, возьмет на себя кто-то другой.

"А может быть, вам кто-то сделает подарок, оплатит поездку или пригласит в ресторан, или вы будете устраивать в ресторане или в каком-то месте прием гостей?" – предполагает таролог.

Отдельного внимания заслуживает карта Суд, которая перевернулась сама во время расклада. На ней изображена птица, вылетающая из клетки. Перл связывает ее с внутренними переменами.

"Это освобождение своей души, освобождение своих желаний. Когда вы решите делать то, что вы хотите или всегда хотели, это как карта пробуждения", – подчеркнула Перл.

Кроме того, этот аркан может указывать на юридические бумаги и дела, которые предстоит уладить в декабре.

Что ждет Весов в декабре: решения до 9 января и отдых

С важными шагами затягивать не стоит – на это указывает Девятка мечей, связанная с анализом и планированием. Таролог назвала и крайний срок.

"Наверное, даже до 9 января. Потому что с 10 января Марс разворачивается в ретроградное движение, и там уже будет тормозить какие-то действия. Поэтому декабрь лучше, чем январь", – предупреждает Перл.

Девятка жезлов говорит о том, что знак уже прошел большой путь и близок к цели, пусть пока и не к финалу. Таролог считает, что в декабре Весы почувствуют уверенность в собственных силах.

"У вас уже столько навыков и опыта, вы столько всего знаете и прошли. И вы можете опираться на себя", – отмечает таролог.

При этом в раскладе трижды повторились четверки – дважды Четверка кубков и Четверка мечей. Это сигнал притормозить, выспаться и отказаться от лишних предложений и приглашений, которые не ведут к цели.

"Остановитесь! Не торопитесь, спешите медленно, как говорится, принимайте решение обдуманно. Но позвольте себе отдых", – советует Перл.

Иногда Четверка мечей указывает и на визит в клинику, поэтому таролог не исключает, что придется пройти обследование или сходить к врачу. Отшельник, в свою очередь, рекомендует побыть наедине с собой – например, сходить в кино в одиночку или выбраться в уединенное место.

Не обойдется и без накладок. Пятерка чаш предупреждает о разочаровании и необходимости решать вопросы на ходу.

"Не сожалеть, не смотреть назад, смотреть только вперед и строить новые планы. Потому что любые перемены – это время возможностей. Любой кризис – время возможностей", – убеждена Перл.

Справедливость указывает на переговоры, подписание контрактов и документов, возможно, у нотариуса. Королева жезлов говорит о появлении в жизни Весов активной и инициативной женщины – по знаку зодиака Овна, Льва или Стрельца. Это может быть подруга, мама или даже гид.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Таро для Весов на декабрь: любовь, подарки и исполнение желаний

Паж мечей – уже третий паж в раскладе – подталкивает к новым увлечениям, знакомствам и информации. Таролог призывает Весов позволить себе побыть ребенком.

"Вспомните о своих мечтах и желаниях. Хотите, может быть, какой-то курс? Хотите пройти вебинар? Потому что мечи – это у нас еще и обучение", – говорит Перл.

Рыцарь жезлов обещает путешествие, продвижение в делах и, возможно, покупку автомобиля. Не исключено, что в гости к Весам приедут близкие.

Главной картой месяца для личной жизни стал Туз чаш, который сулит свидания и новые знакомства.

"Если вы в браке, то это как второй медовый месяц. Это, знаете, я всегда говорю, что эта карта – это подарок небес. Потрясающая карта", – отметила таролог.

Шестерка пентаклей указывает на получение денег, подарков и помощи, а также на взаимный обмен энергией. Завершила расклад Девятка чаш – карта комфорта и счастья.

"Как мне хорошо, все как я люблю. Вот у вас будет все, как вы любите", – пообещала Перл.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Весов на декабрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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