Не все знаки будут счастливы: кому улыбнется удача в год Козы

Год Огненной Козы начнётся 6 февраля 2027 года. Узнайте, какие цвета, числа и цветы считаются символами удачи и с кем Коза лучше всего совместима.

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Когда начнётся и закончится год Огненной Козы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Чем особенен 2027 год по китайскому календарю

Какие черты характера приписывают Огненной Козе

Какие знаки восточного гороскопа совместимы с Козой

2027 год по восточному календарю пройдет под знаком Огненной Козы (Овцы). Этот символ сочетает мягкость, творчество и стремление к гармонии со страстной и решительной энергией стихии Огня. Смена знака произойдет не 1 января, а в феврале. Главред расскажет, когда именно наступит восточный Новый год, какими чертами наделены родившиеся в этот период люди и какие цвета и числа считаются символами удачи.

Когда начинается и сколько продлится год Огненной Козы

Традиционно китайский Новый год не совпадает с 1 января, ведь его дата определяется по лунному календарю. Именно поэтому символ года меняется не в начале календарного года, а во время празднования китайского Нового года.

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Начало года: 6 февраля 2027 года.

Окончание: 25 января 2028 года.

До 5 февраля 2027 года включительно продлится период Огненной Лошади. Соответственно, дети, родившиеся с 1 января по 5 февраля 2027 года, по восточному гороскопу будут относиться к знаку Лошади, а те, кто появится на свет начиная с 6 февраля, - к знаку Козы.

Стоит учитывать и особенность китайской традиции: иероглиф "Ян" обозначает козу, овцу или барана. Поэтому названия "год Козы" и "год Овцы" в этом контексте равнозначны.

Символизм и основные черты Огненной Козы

В восточной культуре Коза занимает восьмое место в 12-летнем зодиакальном цикле. Этот знак ассоциируется с миром, чуткостью, благополучием, творчеством и художественным вкусом.

Главной особенностью 2027 года станет сочетание Козы со стихией Огня. Она придаёт традиционно спокойному символу активность, решительность и стремление к переменам. Поэтому в астрологических прогнозах этот период связывают не только с гармонией, но и с желанием воплощать новые замыслы.

Астрологи выделяют пять ключевых аспектов года Огненной Козы:

Творческий всплеск

Сочетание воображения Козы и энергии Огня символически связывают с воплощением смелых идей, художественными проектами и поиском нестандартных решений.

Доброта и сострадание

Этот знак ассоциируется с вниманием к близким, стремлением поддерживать других и помогать тем, кто в этом нуждается.

Высокая динамика

Стихия Огня символизирует решительность, активность и готовность действовать, а не откладывать важные дела.

Поиск гармонии

Коза связана с потребностью в уюте, комфорте, стабильности и крепких дружеских отношениях.

Эмоциональность

Стихия Огня усиливает символическую связь со страстью, искренним проявлением чувств и открытым общением.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Характер людей, рожденных в год Козы

Людей, рожденных под знаком Козы, в восточной астрологии описывают как дипломатичных, чутких и творческих личностей. Они ценят стабильность, хорошо чувствуют красоту и обычно стараются избегать открытых конфликтов.

Сильные стороны

Доброжелательность и преданность

Представители этого знака ценят доверие, могут быть отзывчивыми друзьями и заботливыми супругами.

Творческий потенциал

Им приписывают развитое воображение, художественный вкус и склонность к музыке, литературе и дизайну.

Терпение и взвешенность

Козы обычно не склонны к поспешным решениям, стараются обдумывать свои действия и избегать лишней суеты.

Слабые стороны

Среди возможных недостатков этого знака астрологи называют повышенную уязвимость к критике, склонность к тревожности из-за неопределенности и нерешительность во время резких жизненных перемен. Иногда стремление избежать конфликта может мешать Козам открыто отстаивать собственную позицию.

Символы удачи: счастливые цвета, числа и направления

В китайской традиции каждому знаку восточного гороскопа соответствуют символы, которые ассоциируются с благополучием и благоприятной энергией. Для Огненной Козы такими символами считаются определенные цвета, числа, цветы и стороны света.

Счастливые цвета: зеленый, красный и фиолетовый. Они символизируют гармонию, жизненную силу и энергию. Неблагоприятными цветами считаются золотой и черный.

Счастливые числа: 2 и 7. Согласно традиционным представлениям, они связаны с удачей и благоприятными возможностями. Менее удачными считаются 3 и 8.

Счастливые цветы: гвоздика , примула и астра. Их связывают с положительной энергией, красотой и благополучием.

Благоприятные направления: восток , юго-восток и юг. Неблагоприятным направлением считается юго-запад.

Эти символы можно учитывать при выборе праздничной одежды, оформлении дома или подарков для близких. В частности, зеленый, красный и фиолетовый цвета считаются благоприятными для встречи года Огненной Козы.

Совместимость Огненной Козы с другими знаками восточного гороскопа

В восточной астрологии совместимость знаков учитывают при оценке романтических отношений, дружбы и делового партнерства. Считается, что Коза лучше всего находит общий язык с теми, кто разделяет её стремление к гармонии, спокойствию и взаимной поддержке.

Лучшая совместимость:

Кролик - знаки объединяют общие ценности, стремление к гармонии и спокойствию.

Лошадь - его активность и решительность хорошо дополняют мягкость Козы.

Свинья - отношения могут строиться на взаимной заботе, щедрости и доверии.

Более сложная совместимость:

Бык - его практичность и упрямство могут противоречить эмоциональности Козы.

Собака - различия во взглядах и способах выражения чувств могут приводить к недоразумениям.

Тигр - его склонность к риску и независимость могут не совпадать с потребностью Козы в стабильности.

Эти характеристики относятся к традиционным астрологическим представлениям и не определяют реальную совместимость людей. Более важными для отношений остаются взаимопонимание, доверие и готовность слушать друг друга.

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