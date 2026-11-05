Долги останутся в прошлом: для трех знаков зодиака начнется денежная полоса

Астрологи утверждают, что именно анализ станет для знаков зодиака ключом к финансовому успеху.

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Какие знаки зодиака получат шанс на благосостояние / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие знаки зодиака смогут привлечь значительную прибыль

Кому удастся избавиться от всех долгов

Уже 5 ноября три знака зодиака привлекут к себе финансовый успех. В четверг они словно почувствуют необычайную остроту ума, и от их внимания ничего не ускользнет.

Астрологи YourTango отмечают, что Луна в знаке Девы наделяет знаки зодиака удивительной проницательностью. Кроме того, эта фаза Луны идеально подходит для того, чтобы проанализировать, что сработало, а что - нет, пишет Главред.

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Кому звёзды предсказывают финансовый прорыв

Телец

Для окружающих вы можете казаться беззаботным человеком, который любит веселье, смех и хороший отдых. Но есть и другая сторона: вы постоянно и внимательно следите за всем, что происходит вокруг.

Во время убывающей Луны в Деве вы будете проявлять особый интерес к финансовым делам. Ваша внешность может ввести людей в заблуждение: даже если вы одеты в свою лучшую праздничную одежду, вы все равно прекрасно понимаете, что происходит на самом деле.

Именно благодаря этому вы окажетесь в ситуации, когда можно получить значительную прибыль. Вы всё время наблюдали, и теперь, именно в этот день, поймёте: настал момент сорвать куш.

Козерог

Всё, что вы планировали в течение длительного времени, во время убывающей Луны в Деве достигнет переломного момента. Вы вдруг осознаете: пришло время получить то, что принадлежит вам по праву.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Энергия этого дня позволит вам отказаться от того, что утратило для вас значение. В финансовом плане это открывает путь к полному избавлению от долгов. Благодаря грамотному финансовому планированию вы обеспечите себе надежное будущее.

Дева

Вы редко считаете себя человеком, который всегда поступает правильно в финансовых вопросах, но на самом деле вы прекрасно справляетесь с финансами.

В период убывающей Луны ваша энергия станет менее хаотичной и тревожной - зато вы будете чувствовать большую собранность и внутреннее равновесие.

В этот день также может наступить момент для принятия важного решения, поэтому вам нужно действовать уверенно. К концу дня вы поймёте, что сделали всё, что было в ваших силах, и этого оказалось вполне достаточно.

Гороскоп - стихия Земли / Инфографика: Главред

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