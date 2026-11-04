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Четыре знака китайского гороскопа наконец получат то, чего так долго ждали

Марина Иваненко
4 ноября 2026, 11:52
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Четверг может стать переломным днём для четырёх знаков китайского зодиака. Кому удастся восстановить силы, получить поддержку и изменить ситуацию?
Китайский гороскоп на 4 августа
Китайский гороскоп / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Каким знакам китайского зодиака повезет 5 ноября
  • Кто наладит отношения и получит поддержку
  • Кому удастся избавиться от напряжения и восстановить силы

Четверг, 5 ноября 2026 года, может стать благоприятным днем для четырёх знаков китайского зодиака. Энергия Дня получения под знаком Водяной Овцы поможет восстановить душевное равновесие, наладить отношения и увидеть возможности там, где раньше возникали препятствия. Главред расскажет подробнее.

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Как отмечает издание YourTango, после непростого начала месяца Тигр, Лошадь, Собака и Свинья могут ощутить заметные положительные изменения. Понедельник и вторник могли принести эмоциональное напряжение, а среда, связанная с энергией Дня успеха, постепенно изменила ситуацию. В четверг эти знаки получат именно то, в чём нуждаются для дальнейшего движения вперёд.

Тигр

Для Тигров независимость всегда имела особое значение. Они привыкли полагаться на собственные силы, однако на этот раз для решения важного вопроса понадобится сотрудничество с кем-то из членов семьи.

Энергия Дня получения под знаком Водяной Овцы поможет представителям знака лучше почувствовать напряжение, накопившееся в отношениях с близкими. Вместо того чтобы и дальше откладывать разговор или пытаться всё сделать самостоятельно, Тигры наконец решатся на необходимые шаги.

Это поможет освободить время и силы для собственных дел. Когда семейный вопрос перестанет отнимать столько внимания, представители знака смогут сосредоточиться на личных планах и вернуть ощущение контроля над ситуацией.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Лошадь

В последнее время Лошади могли испытывать усталость из-за чрезмерного количества дел. Постоянная нагрузка постепенно лишала их мотивации, а привычные обязанности начинали казаться особенно изнурительными.

В четверг ситуация может измениться благодаря неожиданному приглашению провести время в приятной компании. Сначала предложение может показаться неуместным из-за занятости или неудачного момента, однако представителям этого знака стоит позволить себе небольшой перерыв.

Общение с друзьями и смена обстановки помогут переключиться, восстановить силы и посмотреть на привычные задачи по-новому. После такого отдыха Лошади смогут вернуться к работе с новой энергией и желанием действовать.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Собака

Представители знака Собаки могли испытывать одиночество, даже если рядом есть люди, с которыми они пытаются построить близкие отношения. Им могло казаться, что их усилия остаются незамеченными, а взаимность так и не появляется.

5 ноября ситуация в отношениях может наконец улучшиться. Человек, с которым Собаки давно пытаются наладить связь, продемонстрирует свою заботу не только словами, но и конкретными поступками.

Это поможет вернуть надежду и почувствовать, что приложенные усилия не были напрасными. Представителям этого знака не стоит искать скрытый смысл в каждом слове или чрезмерно анализировать поведение партнера. Иногда искреннее отношение лучше всего проявляется именно через поступки.

Свинья

Свиньи, возможно, долго ждали хороших новостей, наблюдая за тем, как другим удается достигать желаемого. Из-за этого могло усилиться ощущение, что собственные дела продвигаются слишком медленно, а количество обязанностей только растет.

В четверг представители этого знака могут осознать, что постоянное давление не помогает быстрее решать проблемы. Наоборот, чрезмерное волнение усложняет ситуацию и может влиять на окружающих.

Важную роль сыграет разговор с человеком, с которым необходимо согласовать определенные вопросы. Он поможет прояснить обстоятельства, облегчить планирование и понять, как действовать дальше. Даже небольшие успехи в этот день придадут уверенности и помогут справиться с накопившимися делами.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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