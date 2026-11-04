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Жизнь наладится после тяжелого этапа: какие знаки зодиака почувствуют облегчение

Руслана Заклинская
4 ноября 2026, 21:04
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Для четырёх знаков зодиака наступает время переосмысления, новых решений и постепенного восстановления внутреннего равновесия.
Жизнь наладится после тяжелого этапа: какие знаки зодиака почувствуют облегчение
Четыре знака зодиака выйдут из сложного периода / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие четыре знака зодиака наконец-то оставят позади эмоциональные трудности
  • Что поможет Тельцам, Скорпионам, Львам и Водолеям изменить жизнь
  • Какие советы астролог дал этим знакам после полнолуния в Тельце

Четыре знака зодиака наконец смогут оставить позади эмоциональные трудности и начать новый этап. После нескольких непростых месяцев ситуация постепенно будет улучшаться. Астрологи связывают эти изменения с полнолунием в Тельце, которое состоялось 26 октября.

Главред выяснил, каким знакам зодиака в ближайшее время станет легче и что им стоит изменить в своей жизни.

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Как пишет YourTango, астролог Эван Натаниэль Грим объяснил, что полнолуние усиливает интуицию и помогает увидеть то, что раньше оставалось непонятным. Благодаря этому люди могут переосмыслить прошлый опыт и найти ответы на важные вопросы.

Телец

Для Тельцов последнее полнолуние могло стать эмоционально изнурительным периодом. Однако ситуация постепенно будет меняться к лучшему. Венера будет способствовать позитивным изменениям, но представителям этого знака также придется приложить усилия.

Астролог Эван Натаниэль Грим советует Тельцам придерживаться четкого распорядка дня и уделять больше внимания здоровью. Особенно важно это делать тогда, когда не хватает энергии.

Небольшая организованность поможет не отвлекаться на второстепенные дела и легче справляться с повседневными задачами. Благодаря этому Тельцы постепенно почувствуют больше стабильности и уверенности.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Скорпион

Скорпионы будут переосмысливать недавние решения и собственные отношения. После полнолуния в Тельце представители этого знака могут осознать, как негативный опыт прошлого влияет на их нынешнюю жизнь.

По словам Грима, Скорпионам стоит перестать переносить старые обиды и разочарования на нынешние отношения. Прошлые ошибки могут стать важным уроком, но не должны определять будущее.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Астролог советует сосредоточиться на настоящем и не возвращаться постоянно к тому, что уже невозможно изменить. Это поможет наладить общение с близкими и построить более здоровые отношения.

Лев

Львы могли испытывать сильное давление, особенно из-за рабочих обязанностей. Когда задач становится слишком много, легко потерять силы и столкнуться с эмоциональным истощением.

Чтобы изменить ситуацию, представителям этого знака нужно пересмотреть свои приоритеты. Не стоит пытаться сделать всё сразу. Лучше определить, какие дела действительно требуют внимания, а какие можно отложить.

Эван Натаниэль Грим советует Львам пересмотреть свои обязательства и найти баланс между работой и личной жизнью. Это поможет избежать переутомления и вернуть ощущение контроля над собственной жизнью.

Водолей

Водолеи в последнее время много размышляли о своём будущем и пытались понять, чего на самом деле хотят. Теперь пришло время не только анализировать ситуацию, но и переходить к конкретным действиям.

По словам астролога, некоторые представители знака могут задумываться о переезде, но сталкиваться с трудностями при поиске работы на новом месте. Другие могут быть недовольны нынешней профессией и хотеть сменить сферу деятельности.

Грим советует Водолеям не позволять препятствиям остановить их. Если привычный путь не работает, стоит поискать альтернативные возможности. Решительность и готовность к изменениям помогут постепенно приблизиться к желаемой жизни.

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