Гороскоп Таро на завтра 5 ноября: Львам - разногласия, Стрельцам - решение

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-5-noyabrya-lvam-raznoglasiya-strelcam-reshenie-10809353.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 5 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Королева Мечей

Что ж, Овен, пришло время подкрепить свои слова делом. Кто-то хочет с вами поговорить, а вы всё прокручиваете в голове возможные сценарии, ожидая подходящего момента.

Проблема в том, что время на исходе - действовать нужно прямо сейчас. Королева олицетворяет вашу интуицию, а Мечи - мысли. Если внутренний голос подсказывает, что пора поговорить, - не игнорируйте его.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Шестерка Кубков

Телец, вы человек крайне сентиментальный, поэтому неудивительно, что Шестерка Кубков указывает на возможность возобновить общение с кем-то, кто вам дорог. Возможно, вы случайно встретите старого друга или побеседуете с членом семьи, о котором часто вспоминали в последнее время.

Как это бывает с близкими друзьями, с которыми редко видишься, может возникнуть ощущение, будто вы продолжаете общение с того самого места, на котором когда-то остановились. Это отличный повод проявить чуть больше инициативы в поддержании отношений.

Близнецы

Карта Таро на четверг для Близнецов: Паж Кубков

Близнецы, кто-то доверяет вам настолько, что готов поделиться сокровенной тайной, которую долго хранил в себе. Получить такой кредит доверия - дело ответственное, и это может даже слегка ошеломить.

Но даже если вы мастер слова, это вовсе не значит, что сейчас обязательно нужно что-то говорить. Сегодня молчание может оказаться самым красноречивым способом выразить ваши мысли.

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Верховная Жрица

Бывало ли так, что вы доверяли другу секрет, а он решал, что будет "справедливо" рассказать о нем всем остальным?

Рак, вы точно не хотели бы, чтобы кто-то другой оказался в подобной ситуации. Поэтому сегодня карта напоминает: если кто-то открывается вам, постарайтесь сделать всё возможное, чтобы сохранить это доверие и уберечь ваши отношения.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Пятерка Жезлов (перевернутая)

Даже у самых близких людей бывают моменты, когда они не могут найти общий язык.

Такое случается со всеми - даже с лучшими друзьями. 5 ноября у вас могут возникнуть разногласия с человеком, который вам по-настоящему дорог. Прежде чем ставить под сомнение сами отношения, сделайте шаг назад и подумайте, как можно найти взаимопонимание. Некоторые споры не настолько значимы, чтобы разрушить всё то, что вы выстраивали на протяжении долгого времени.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Рыцарь Пентаклей

Каждому важно знать, что он - особенный, Дева. Порой вам кажется, что окружающие и так догадываются о ваших чувствах, поэтому нет нужды озвучивать их вслух.

5 ноября Рыцарь Пентаклей напоминает вам о том, как важны слова. Иногда ваша надежность заключается вовсе не в конкретных действиях, а в простой поддержке - в том, что в трудные минуты вы становитесь для человека верным союзником и источником ободрения.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Справедливость

Вы давно знаете, что у каждого свое понимание справедливости. По своей натуре вы - защитник, Весы. И если вам выпадает карта "Справедливость" - это призыв к действию.

Возможно, вам придется обсудить с кем-то его отношение к вам. Человек может даже не осознавать, что ведет себя недобро или откровенно жестоко. Если вы чувствуете, что вас не ценят, не стоит закрывать на это глаза - поговорите откровенно, чтобы помочь другому человеку лучше понять ваши потребности.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Король Кубков

Замечательно быть тем, на кого все могут положиться. Но даже вам, Скорпион, иногда нужно плечо, в которое можно поплакаться. Вы хорошо чувствуете свой внутренний мир, однако сегодня на первый план может выйти ваша уязвимая сторона.

Подобные моменты бывают довольно неприятными, особенно если рядом люди, от которых вы опасаетесь осуждения. Сегодняшний день - повод проявить свою человеческую сторону и показать окружающим, что вы гораздо ближе и понятнее им, чем они могли себе представить.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Семерка Мечей (перевернутая)

Прокрастинация - это зачастую способ чего-то избежать. Возможно, Стрелец, вы по какой-то причине откладываете дела на потом. Может быть, вам не хочется разбираться с проблемами, возникшими в каком-то проекте? Или же вы предчувствуете, что разговор с определенным человеком будет непростым, и поэтому предпочитаете вовсе его не начинать. Всё это - вполне веские причины, чтобы что-то отложить, но ваша карта Таро на сегодня говорит: пришло время взглянуть ситуации в лицо и оставить её в прошлом - раз и навсегда.

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Четвёрка пентаклей (перевёрнутая)

Козерог, окружающие видят в вас невероятно сильного человека - как внешне, так и внутренне. Возможно, это не всегда так, и только вы знаете, как обстоят дела на самом деле. Однако порой даже лидерам важно показать свою мягкую сторону. Сегодня вовсе не обязательно рассказывать всем о подробностях своей жизни, но…

Ваша карта Таро советует: позвольте другим увидеть, что вам тоже свойственны моменты уязвимости. Признавшись в том, что сейчас вам непросто, вы можете даже укрепить свои отношения.

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Тройка кубков (перевёрнутая)

Иногда дружеские отношения становятся настолько близкими, что возникает необходимость обсудить личные границы. Возможно, вам нравилось быть в центре внимания какого-то человека, но в последнее время вы чувствуете, что вам нужно больше личного пространства. Перевёрнутая Тройка кубков призывает вас открыто поговорить об этом.

Да, вы можете задеть чьи-то чувства, изменив привычный формат общения. Но лучше честно сказать о своих ощущениях сейчас, чем довести ситуацию до того момента, когда дружба станет вовсе не в радость.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Туз мечей

В последнее время вам пришлось через многое пройти, из-за чего стало трудно прислушиваться к тому, что говорят другие. Сегодня Туз мечей предлагает вам сделать шаг в сторону и обратить внимание на то, что ускользает от вас, когда кто-то пытается с вами поговорить. Возможно, в последнее время вы держались несколько отстранённо - сегодня идеальный день, чтобы наладить отношения, которые пошли не по тому пути.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред