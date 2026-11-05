Удача выберет своих фаворитов: самый счастливый день для каждого знака зодиака

Самые удачные дни недели для всех знаков зодиака уже определены. Узнайте, когда в ноябре стоит ожидать приятных перемен, новых возможностей и важных решений.

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/ Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

О чём вы узнаете:

Самые счастливые дни для всех 12 знаков зодиака

Кому повезет в любви, а кому - в работе

Какие возможности откроет неделя в ноябре

Предстоящая неделя может принести новые возможности, приятные перемены и неожиданные поводы для радости. Для каждого знака зодиака астрологи определили день, когда обстоятельства могут сложиться особенно удачно. Кому-то повезет в любви, кому-то - в карьере, а кто-то наконец решится осуществить давнюю мечту. Главред расскажет подробнее.

Как пишет YourTango, неделя с 9 по 15 ноября 2026 года пройдет под влиянием важных астрологических событий. 12 ноября Северный узел в Водолее образует оппозицию с Юпитером в Льве, а 13 ноября Меркурий и Венера перейдут в прямое движение. Эти изменения символизируют завершение периода переосмысления и возможность использовать полученный опыт для дальнейшего развития.

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Овен

Самый счастливый день недели для Овна: вторник, 10 ноября

Сейчас логика не поможет Овнам найти правильный путь. Несмотря на то, что факты, четкие планы и предсказуемость обычно дают ощущение комфорта и безопасности, на этот раз стоит прислушаться к внутреннему голосу.

Особенно важно сделать это 10 ноября, когда Луна в Стрельце образует гармоничный аспект с Нептуном в Овне. Такая астрологическая комбинация принесет вдохновение и поможет увидеть возможности для осуществления важной мечты.

Однако для этого придётся рискнуть и не позволить излишним размышлениям остановить движение вперёд. Иногда именно доверие к собственной интуиции помогает приблизиться к желаемому результату.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Телец

Самый счастливый день недели для Тельца: среда, 11 ноября

Тельцам стоит позволить себе действовать смелее. 11 ноября Лилит в Козероге образует гармоничный аспект с ретроградным Меркурием в Скорпионе. Это поможет лучше понять собственные желания и начать строить жизнь в соответствии с личными ценностями.

Однако Лилит, которую также называют Черной Луной, символизирует бунтарскую энергию. Поэтому Тельцам придется отказаться от некоторых привычных правил и ограничений. Иногда это могут быть даже собственные убеждения, мешающие двигаться вперед.

Ретроградный Меркурий в этот период будет способствовать самоанализу. Благодаря переосмыслению прошлого Тельцы смогут понять, чего на самом деле хотят от жизни. Главное - не отказываться от своих мечтаний и продолжать работать над их осуществлением.

Близнецы

Самый счастливый день недели для Близнецов: воскресенье, 15 ноября

Для Близнецов перемены могут стать началом нового и важного этапа. Уран в их знаке зодиака открывает возможности для личной трансформации и помогает определиться с тем, что действительно имеет значение.

Чтобы получить желаемое, придется быть готовыми меняться. Планета трансформации помогает отпустить то, что больше не соответствует внутренним стремлениям, и освободить место для новых возможностей.

Поэтому Близнецам не стоит сопротивляться изменениям, происходящим вокруг. Наоборот, нужно использовать этот период, чтобы пересмотреть свои приоритеты и смелее двигаться к желаемому будущему. Именно открытость к новому может стать источником удачи.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак

Самый счастливый день недели для Рака: пятница, 13 ноября

Ракам стоит позволить себе принять новые чувства и возможности. 13 ноября Меркурий завершит ретроградное движение в Скорпионе, что, согласно астрологическому прогнозу, поможет прояснить ситуацию в романтических отношениях и лучше понять собственный жизненный путь.

Меркурий в этом водном знаке символизирует возможность увидеть ситуацию с другой стороны и прислушаться к собственным убеждениям. Раки также начнут лучше понимать, как предыдущие решения влияли на их жизнь и ограничивали возможности для развития.

Когда Меркурий продолжит движение по Скорпиону в начале декабря, перед представителями этого знака откроется новый период. Он может принести больше радости, благополучия и уверенности в собственном выборе. Наконец-то Раки почувствуют, что находятся именно там, где должны быть.

Лев

Самый счастливый день недели для Льва: вторник, 10 ноября

Львам не стоит отказываться от своих мечтаний, даже если путь к ним окажется сложнее, чем ожидалось. 10 ноября Луна в Стрельце образует гармоничный аспект с Нептуном в Овне, напоминая об истинных желаниях и великих жизненных целях.

Луна в Стрельце символизирует стремление к яркой жизни, новым возможностям и общению с людьми, которые действительно дороги. В то же время Нептун в Овне требует смелости и уверенности, чтобы не просто мечтать, но и действовать ради желаемого.

Мечты Львов могут быть ближе к осуществлению, чем кажется. Впереди ещё могут возникнуть ситуации, которые заставят посмотреть на обстоятельства реалистично. Однако не стоит воспринимать такие испытания как повод останавливаться. Вера в собственные силы поможет преодолеть трудности и воспользоваться появившимися шансами.

Дева

Самый счастливый день недели для Девы: пятница, 13 ноября

Девам стоит быть открытыми к новым обстоятельствам и не пытаться контролировать каждую деталь. Не все жизненные события происходят в соответствии с заранее составленными планами, но это не означает, что изменения обязательно будут негативными.

Особенно важно помнить об этом 13 ноября, когда Меркурий и Венера перейдут в прямое движение. Этот период может помочь Девам наконец сдвинуть с мертвой точки дела, которые в последнее время казались бесперспективными.

Впереди могут появиться новые карьерные направления и возможности изменить привычный образ жизни. Не стоит отвергать предложения только потому, что они не вписываются в прежние планы. Иногда лучшие перемены начинаются именно тогда, когда человек позволяет себе попробовать что-то новое.

Весы

Самый счастливый день недели для Весов: пятница, 13 ноября

Весам предстоит насыщенная событиями неделя, поэтому особенно важно сосредоточиться перед принятием серьезных решений. 13 ноября Венера перейдет в прямое движение в знаке Весов, открывая новые возможности в вопросах любви и финансов.

Представителей этого знака могут ждать интересные предложения, перспективные знакомства и шансы улучшить материальное положение. Однако прежде чем соглашаться на новые возможности, стоит проанализировать предыдущий опыт и сделать правильные выводы.

Весам не следует повторять старые ошибки или позволять другим людям контролировать их решения. Этот период может стать особенно удачным, если сосредоточиться на собственных целях и не отказываться от того, что действительно важно.

Скорпион

Самый счастливый день недели для Скорпиона: четверг, 12 ноября

Скорпионы могут понять, что им вовсе не обязательно выбирать что-то одно, отказываясь от другого. 12 ноября Северный узел в Водолее образует оппозицию с Юпитером в Льве. Этот аспект символизирует потребность в развитии, даже если изменения поначалу покажутся неудобными.

Астрологическое событие привлечёт внимание к важным сферам жизни - карьере, личной свободе, дому и семье. Раньше Скорпионы могли чувствовать, что приходится жертвовать одной частью жизни ради другой. Однако теперь появится возможность пересмотреть такие убеждения.

Главное - не бояться действовать в соответствии со своими желаниями. Скорпионы могут найти способ совместить профессиональные амбиции с личной жизнью и уделить внимание всему, что приносит удовольствие.

Стрелец

Самый счастливый день недели для Стрельца: четверг, 12 ноября

Стрельцам не стоит бояться открыто говорить о своих желаниях и отстаивать собственные интересы. 12 ноября Северный узел в Водолее образует оппозицию с Юпитером в Льве, побуждая представителей этого знака смелее заявлять о себе.

В этот день особое значение приобретет общение. Именно способность объяснять собственную позицию и договариваться с другими людьми может стать ключом к новым возможностям.

Не стоит стесняться просить о том, чего вы действительно хотите. Это может касаться как личных отношений, так и работы, финансов или важных договоренностей. Иногда для достижения цели достаточно взять на себя ответственность, начать переговоры или найти компромисс. Главное - не оставаться в стороне от собственного будущего.

Козерог

Самый счастливый день недели для Козерога: пятница, 13 ноября

Козероги заслуживают признания своих усилий. 13 ноября Венера перейдёт в прямое движение в Весах, что может принести положительные изменения в профессиональной сфере и способствовать улучшению материального положения.

В последние недели представителям этого знака могло казаться, что любой прогресс даётся слишком сложно. Ретроградные планеты создавали ощущение задержек и препятствий, из-за которых реализация планов откладывалась. Однако в ближайшие дни ситуация начнёт меняться.

Переход Венеры в прямое движение символизирует появление новых возможностей, перспективных предложений и шансов для профессионального роста. Это влияние продлится до 4 декабря, поэтому Козерогам не нужно торопиться с решениями. Стоит внимательно присматриваться к новым обстоятельствам, не отказываться от сотрудничества и продолжать работать над своими целями.

Водолей

Самый счастливый день недели для Водолея: пятница, 13 ноября

Водолеям не стоит бояться пробовать что-то новое. 13 ноября Меркурий перейдет в прямое движение в Скорпионе, где останется до 6 декабря. Этот период поможет сосредоточиться на карьере и может открыть путь к важным профессиональным изменениям.

Лучшие возможности иногда появляются за пределами привычной зоны комфорта. Поэтому Водолеям не стоит отказываться от новых предложений или бояться менять направление, если прежний путь больше не соответствует их стремлениям.

Последние недели могли помочь представителям этого знака лучше понять, чего они на самом деле хотят от жизни. Теперь важно учесть эти выводы, пересмотреть приоритеты и позволить себе двигаться в новом направлении. Возможно, именно оно приведет к результатам, о которых Водолеи давно мечтали.

Рыбы

Самый счастливый день недели для Рыб: вторник, 10 ноября

Рыбам стоит внимательнее относиться к собственным снам и идеям, которые будут возникать в ближайшие дни. 10 ноября Луна в Стрельце образует гармоничный аспект с Нептуном в Овне. Согласно астрологическому прогнозу, это может усилить интуицию и помочь найти неожиданные идеи для заработка.

Возможно, некоторые представители этого знака уже сталкивались с ситуациями, когда после пробуждения внезапно появлялось четкое понимание того, чем стоит заняться. Подобное вдохновение может возникнуть и на этой неделе.

Рыбам советуют обращать внимание на такие мысли и записывать их, чтобы не упустить перспективные замыслы. В то же время одной идеи недостаточно для достижения успеха. В конце недели, когда Меркурий перейдет в прямое движение в Скорпионе, стоит начать воплощать задуманное в жизнь. Именно последовательные действия помогут превратить вдохновение в реальные результаты.

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