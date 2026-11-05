Гороскоп Таро на завтра 6 ноября: Ракам - не соглашаться, Львам - вернуть контроль

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 6 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Император

Овен, вы не то чтобы одержимы контролем, но определенно любите планировать всё заранее. Сегодня вам будет непросто найти баланс: нужно и свой график соблюсти, и время выделить на то, что важно для кого-то другого.

Вы бережно охраняете свое время - следите за тем, чтобы не нарушать чужие границы, как и не позволяйте другим переступать ваши.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Двойка жезлов

Двойка жезлов призывает вас задуматься о том, как ваш выбор отразится на окружающих, прежде чем принять окончательное решение.

Вы долго колебались по поводу неких перемен, ожидая, пока кто-то другой выскажет свое мнение.

Вы понимаете, что определенные шаги могут повлиять на ваши отношения; вам не хочется действовать в одиночку, не дав близкому человеку возможности высказаться. Не позволяйте усталости или разочарованию подтолкнуть вас к решению, о котором вы впоследствии можете пожалеть или которое придется отменять.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Семерка кубков (перевернутая)

У вас масса планов, и порой - о, Близнецы! - обилие вариантов начинает вас тяготить. Кто-то из знакомых (возможно, друг) может предложить заняться тем, что нравится ему, но для вас это совсем не подходящий вариант.

Карта Таро на сегодня дает отличный совет: будьте честны.

Перевернутая Семерка кубков иногда указывает на своего рода предательство. Не допускайте этого: лучше сразу сказать правду - пусть даже это вызовет разочарование, - чем вводить человека в заблуждение, создавая иллюзию, что вы смотрите на вещи одинаково.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Сила

Возможно, вам придется четко обозначить свою позицию по какому-то вопросу. Карта "Сила" напоминает: Рак, вы вовсе не обязаны всегда соглашаться с тем, чего хотят другие.

Вполне нормально попросить окружающих уважать ваши границы. Даже если они не до конца понимают вашу точку зрения, это не значит, что вы неправы. Поступая так, как правильно для вас, вы подаете прекрасный пример того поведения, которое хотели бы видеть и в других людях.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Король Мечей

Король Мечей может указывать на то, что вы чувствуете, будто кто-то другой принимает все решения за вас. Пришло время вернуть себе контроль над ситуацией.

Вы вполне можете пойти на компромисс, не совершая при этом действий, которые вызывают у вас дискомфорт. Если что-то кажется вам неправильным или непонятным - обсудите это. Предложите собеседнику поделиться своими чувствами, и вместе вы сможете найти решение, которое устроит вас обоих.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Восьмерка мечей (перевернутая)

Вы находитесь в поворотной точке, которая сейчас кажется весьма многообещающей. После периода застоя перед вами наконец открывается возможность для важных перемен.

Перевернутая Восьмерка мечей указывает на свободу, которую вы, возможно, раньше не замечали. Доверьтесь своей интуиции, даже если нет полной уверенности в успехе - скорее всего, результат вас приятно удивит.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Справедливость

Иногда ради дружбы или любви вы позволяете окружающим вторгаться в ваше личное пространство больше, чем вам того хотелось бы.

Аркан "Справедливость" призывает к честности и беспристрастности. Если вы постоянно находите оправдания или делаете исключения, которые вам самим не по душе, - пора что-то менять. Учитесь говорить "нет", когда не хотите чего-то делать. Даже если это приведет к непростому разговору, лучше быть откровенным в своих желаниях.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Маг

Перед вами открыто множество путей, Скорпион. Возможно, вам казалось, что ваши возможности гораздо более ограничены, чем есть на самом деле.

Аркан "Маг" напоминает: у вас есть все необходимые навыки и ресурсы. Рядом с вами есть люди, готовые выслушать и поддержать. Не стоит думать, что вы одиноки или изолированы от мира. Сделайте шаг навстречу - и вы увидите, что реальность совсем не совпадает с вашими мрачными представлениями.

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Рыцарь жезлов

Вы готовы взглянуть на жизнь по-новому, однако ваше приключение требует практичного подхода.

Рыцарь - карта действия, но, учитывая положение Луны в знаке Весов и Солнца в Скорпионе, вы можете испытывать нерешительность. Если интуиция подсказывает подождать - спросите себя, почему. Возможно, для этого есть вполне логичная причина.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Четверка пентаклей (перевернутая)

Вы - человек, который предпочитает всё делать самостоятельно. По этой причине карта "Четверка пентаклей" в перевернутом положении может вступать в противоречие с вашим привычным стилем действий.

Возможно, вам придется поручить кому-то другому задачу, которую вы предпочли бы выполнить сами, но не можете. Сейчас самое время проверить, насколько вы готовы доверять окружающим. Предоставление кому-то возможности помочь вам может стать весьма полезным опытом.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: "Влюбленные"

Для вас, Водолей, отношения имеют огромное значение. Карта "Влюбленные" - прекрасный символ, олицетворяющий любовь и гармоничный союз.

Тем не менее, вы можете ощущать некоторую скованность, даже если в целом довольны своим партнером. Если всё свое время вы посвящаете только совместному времяпрепровождению, забывая о собственном личностном росте, - сегодня отличный день, чтобы это исправить.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: "Королева кубков"

Вы обладаете поразительной интуицией, благодаря которой часто понимаете чувства других людей, даже если они не выражают их открыто.

В эту пятницу "Королева кубков" призывает вас проявить еще больше сострадания, чем свойственно вам от природы. Возможно, кто-то из вашего окружения носит в себе сильное внутреннее напряжение - ваша доброта поможет этому человеку освободиться от него самым целительным образом.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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