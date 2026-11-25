Женщины четырех знаков зодиака особенно болезненно воспринимают измену и не торопятся прощать тех, кто однажды предал их доверие.

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Четыре знака зодиака, женщины которых не дают второго шанса после измены / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Гороскоп для Тельцов и Раков

Гороскоп для Козерогов и Рыб

Доверие играет важную роль в любых отношениях - от романтических до дружеских и семейных. Однако восстановить его после обмана или предательства бывает непросто. Некоторые люди готовы дать обидчику второй шанс, другим же гораздо легче навсегда прекратить общение. Согласно астрологии, женщины четырех знаков зодиака особенно болезненно воспринимают измену и не торопятся прощать тех, кто однажды предал их доверие. Об этом пишет Главред со ссылкой на издание La Opinion.

Телец

Для женщин-Тельцов верность и надежность - обязательные условия близких отношений. Они не сразу открываются людям, зато, впустив кого-то в свою жизнь, рассчитывают на такую же честность и преданность в ответ. Поэтому измена становится для них серьезным потрясением, которое подрывает не только доверие к конкретному человеку, но и ощущение стабильности в отношениях.

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Столкнувшись с предательством, представительницы этого знака могут отреагировать довольно бурно. Однако чаще всего они предпочитают не давать обидчику возможности повторить подобное. Вместо того чтобы пытаться вернуть прежнюю близость, Тельцы могут полностью прекратить общение и держаться на расстоянии. Для них это способ защитить себя от очередного разочарования.

Рак

Женщины-Раки отличаются глубокой эмоциональной привязанностью к близким, поэтому измена способна причинить им особенно сильную боль. Они тяжело переживают обман и надолго запоминают обстоятельства, при которых столкнулись с предательством. Даже спустя время Раки могут мысленно возвращаться к произошедшему, прокручивать разговоры и вспоминать детали.

Представительницам этого знака непросто избавиться от обиды, поскольку они остро воспринимают все, что связано с личными отношениями. Чтобы простить человека, им требуется время. Прежде чем решиться на восстановление контакта, Раки стараются разобраться в собственных чувствах и понять, есть ли основания снова доверять тому, кто их подвел.

Козерог

За внешним спокойствием женщин-Козерогов скрывается сильный характер. Они не склонны открыто демонстрировать свои переживания, поэтому после предательства могут сохранять невозмутимый вид. Но это вовсе не означает, что они забывают случившееся или готовы сделать вид, будто ничего не произошло.

Для Козерогов большое значение имеют ответственность, честность и верность своим обещаниям. Если близкий человек нарушает эти принципы, прежнее отношение к нему может измениться навсегда. Иногда обида вызывает желание восстановить справедливость или даже отплатить обидчику той же монетой. Впрочем, чаще более разумным выходом для них становится установление жестких личных границ и прекращение тесного общения с теми, кто однажды злоупотребил их доверием.

Рыбы

Женщины-Рыбы обладают развитой эмпатией и тонко чувствуют эмоциональное состояние окружающих. Они способны сильно привязываться к людям и искренне вкладываться в отношения, поэтому предательство переживают особенно тяжело. При этом представительницы знака хорошо помнят не только сам поступок, но и то, какие чувства он у них вызвал.

В отличие от некоторых других знаков, Рыбы могут пытаться понять причины чужого поведения и найти объяснение произошедшему. Они не всегда стремятся держать обиду, однако это не означает готовности безоговорочно простить измену. Для восстановления отношений им важно увидеть искреннее раскаяние и реальные попытки исправить ситуацию.

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