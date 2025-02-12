4 самых откровенных знака зодиака: они не будут лукавить

Если вам нужен совет, который не будет приукрашен или смягчен, смело обращайтесь к представителям этих знаков.

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4 самых прямолинейных знака зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Прямота Львов исходит не из желания обидеть, а из уверенности в собственной правоте

Козероги известны своей практичностью и серьезным отношением к жизни

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди говорят все, как есть, не скрывая правду, даже если она неудобна? Астрология утверждает, что некоторые знаки зодиака обладают врожденной прямолинейностью, которую не всегда легко принять.

Эти люди не станут лукавить, приукрашивать реальность или обманывать в угоду окружающим, узнал Главред.

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Овен – бесстрашный первопроходец

Рожденные под знаком Овна (21 марта – 19 апреля) славятся своей энергичностью и напористостью. Их правду можно сравнить с мощным ударом молнии – неожиданным, но неизбежным. Управляемые Марсом, они не боятся говорить прямо, даже если их слова могут кого-то шокировать. Овен скажет вам правду, независимо от того, готовы вы ее услышать или нет.

Лев – смелый лидер

Львы (23 июля – 22 августа) обладают врожденной уверенностью и лидерскими качествами. Их прямота исходит не из желания обидеть, а из уверенности в собственной правоте и стремления помочь. Они говорят без обиняков, потому что считают ложь пустой тратой времени. Если Лев дает вам совет, будьте уверены – он честен с вами до конца.

Стрелец – авантюрный искатель правды

Стрельцы (22 ноября – 21 декабря) известны своей страстью к познанию и приключениям. Их правдивость не знает границ – они выскажут все, что думают, не заботясь о тактичности. При этом Стрельцы обладают особым даром смягчать правду юмором, делая даже самые жесткие замечания легче для восприятия.

Козерог – реалист, который не терпит фальши

Козероги (22 декабря – 19 января) известны своей практичностью и серьезным отношением к жизни. Они не терпят иллюзий и предпочитают говорить прямо, даже если правда может ранить. Козерог не будет утешать ложью – он скажет, как есть, потому что уверен: только честность приводит к успеху.

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