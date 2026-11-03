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Наконец-то смогут выдохнуть: каким китайским знакам зодиака улыбнется судьба

Мария Николишин
3 ноября 2026, 04:50
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Китайские знаки зодиака станут достаточно стойкими, чтобы успешно преодолеть любые испытания.
Наконец-то смогут выдохнуть: каким китайским знакам зодиака улыбнется судьба
Кого ждет приятный поворот / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

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3 ноября - это день Металлической Змеи, который в китайской астрологии считается Днём опасности, однако именно он принесёт облегчение четырём китайским знакам зодиака.

Астрологи YourTango отмечают, что хорошая новость заключается в том, что энергия Змеи отличается особой наблюдательностью. Она побуждает к стратегическому мышлению, благодаря чему тревожные мысли не берут верх, даже если что-то идет не по плану, пишет Главред.

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Чья жизнь скоро изменится к лучшему

Обезьяна

В последнее время вы пытались сдвинуть с мертвой точки определенные дела, но вам было трудно сосредоточиться на чем-то одном. Вам просто не хватало времени, чтобы во всем разобраться. Однако во вторник вы найдёте способ действовать эффективнее, и вдруг всё станет гораздо проще. У вас появится прекрасная возможность вырваться вперёд, и вы будете искренне благодарны за этот шанс.

Бык

Ваша самодисциплина несколько ослабла. Вы любите красивые вещи и совершенно не испытываете из-за этого чувства вины. Однако 3 ноября включится здравый смысл, и вы удержите себя от покупки. Вы убедите себя отказаться от покупки - и почувствуете настоящую гордость за себя.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Лошадь

В последнее время ваша жизнь стала напоминать замкнутое пространство, где нечем дышать. Вы решите, что пришло время разорвать этот круг рутины. 3 ноября небольшое изменение, которое вы внедрите, пойдет на пользу всем. Удивительно, насколько удачно всё будет складываться после этого. Вы больше не будете пытаться контролировать ситуацию - просто позволите Вселенной взять управление на себя.

Свинья

Вы - общительный человек, и вам нравится проводить время с людьми. Однако 3 ноября ваш график станет просто сумасшедшим. Вам хочется просто прийти и развлечься - без каких-либо дополнительных забот или обязанностей. Однако оставаться дома тоже нет никаких причин, ведь впереди столько всего интересного.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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