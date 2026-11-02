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Гороскоп Таро на завтра 3 ноября: Овнам - будет лучше, Козерогам - сбавить обороты

Алена Кюпели
2 ноября 2026, 12:16
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 13 февраля
Гороскоп Таро на 3 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на вторник для Овна: Четверка мечей (перевернутая)

Что ж, Овен. Я знаю, что ты всегда стремишься оставаться героем, но послание на сегодня вполне однозначно.

Перевернутая Четверка мечей советует тебе сбавить темп. Ты испытываешь сильную тревогу - возможно, из-за того, что слишком много работаешь. Как только ты позволишь себе отдохнуть, то поймешь, насколько тебе это было необходимо. Сделай паузу, Овен. Вскоре ты почувствуешь себя гораздо лучше.

Телец

Карта Таро на вторник для Тельца: Верховная жрица (перевернутая)

Знаешь, Телец? Одна из причин, по которой тебя считают упрямым человеком, - твоя любовь к постоянству.

Проблема в том, что иногда приходится избавляться от привычек или разрывать связи с ситуациями, которые раньше работали, а теперь - нет. Неудобно? Возможно. Но необходимо? Безусловно.

Близнецы

Карта Таро на вторник для Близнецов: Паж мечей

Кто же не любит просто валяться и ничего не делать? Да, даже ты обожаешь такие моменты, когда можно часами не вылезать из постели.

Но тебе не нравится чувствовать, что ты слишком долго остаешься непродуктивным. Установи для этого временные рамки. Можно с головой уйти в изучение какой-нибудь темы или бесконечно листать ленту соцсетей - в этом нет ничего плохого. Просто подходи к делу разумно: выдели себе определенное время на то, что хочется, а затем займись чем-то полезным.

Рак

Карта Таро на вторник для Рака: Девятка мечей (перевернутая)

Мечты - это так приятно, и в такие дни, как сегодня, ты можешь часто погружаться в них.

Перевернутая Девятка мечей напоминает: хотя мечтать о будущем - прекрасно, очень важно твердо стоять на земле. Ты прекрасно понимаешь, что реально, а что нет, но если проводить весь день в своих мыслях, легко упустить из виду то, чего ты действительно можешь достичь.

Лев

Карта Таро на вторник для Льва: Сила (перевернутая)

Ты прекрасно знаешь, на что способен, Лев, поэтому, когда что-то идет не так, ты начинаешь эмоционально корить себя. Вы часто говорите о себе в негативном ключе, а это совсем не способствует укреплению самооценки.

3 ноября карта "Сила" в перевернутом положении указывает на возникновение раздражения, но это вовсе не должно привести к краху. Постарайтесь лучше узнать себя в те моменты, когда что-то выводит вас из равновесия. Используйте эту ситуацию, чтобы понять, почему вы так строги к себе, и подумайте, как можно обратить это состояние себе на пользу.

Дева

Карта Таро на вторник для знака Дева: "Отшельник" (перевернутый)

Вам вовсе не обязательно прятаться от всего мира, пока всё не наладится. Вы вполне можете позволить себе провести время с друзьями, даже если в жизни сейчас не самый лучший период.

Ваша карта Таро - "Отшельник" в перевернутом положении. Девы, возможно, вам стоит поступить ровно наоборот тому, к чему вас тянет: если хочется закрыться от всех - выходите в люди и радуйтесь жизни. Это поможет вам настроиться на более позитивный лад.

Весы

Карта Таро на вторник для Весов: Двойка мечей

Что ж, для вас вполне типично долго раздумывать, прежде чем принять решение, но рано или поздно наступает момент, когда всё-таки нужно сделать выбор.

3 ноября Двойка мечей указывает на то, что проблема отчасти кроется в избытке вариантов при недостатке конкретной информации. Самое время отбросить всё лишнее и сосредоточиться на фактах.

Скорпион

Карта Таро на вторник для Скорпиона: Семерка пентаклей (перевернутая)

Если ситуация не улучшается, это вовсе не означает, что пора сдаваться или что проблема в вас самих. Возможно, стоит просто остановиться и проанализировать происходящее.

Перевернутая Семерка пентаклей напоминает: самое время проявить свою склонность к соперничеству. Вы ведь отлично умеете разбираться в сложных ситуациях - дайте волю своему внутреннему "сыщику"!

Стрелец

Карта Таро на вторник для Стрельца: Умеренность (перевернутая)

3 ноября у вас дел невпроворот - возможно, поначалу вам это даже нравится, но лишь до определенного момента. В глубине души вы задаетесь вопросом: а на том ли вы вообще сосредоточены?

Перевернутая карта "Умеренность" - это своего рода предостережение: притормозите. Возможно, вы взвалили на себя слишком много. Подумайте, что действительно необходимо сделать, вместо того чтобы набирать дополнительные задачи только ради того, чтобы казаться невероятно занятым.

Козерог

Карта Таро на вторник для Козерога: Император (перевернутый)

Козерог, сегодня может проявиться ваша склонность всё контролировать. В какой-то ситуации вы, возможно, ведете себя излишне властно.

Признать это непросто, но поскольку карта "Император" - символ лидерства - выпала в перевернутом положении, велика вероятность, что вы перегибаете палку. Если чувствуете, что это так, - постарайтесь сбавить обороты.

Водолей

Карта Таро на вторник для Водолея: Повешенный (перевернутый)

Мотивация приходит далеко не всегда, когда она вам нужна. Сегодняшнее послание для Водолеев звучит довольно сурово: пора собраться и просто сделать то, что нужно.

Ваша карта Таро на 3 ноября призывает к действиям - даже в те моменты, когда совсем не хочется ничего предпринимать. Не стоит уподобляться "Повешенному", который ждет, пока другие решат, как будет лучше. Вам пора действовать и жить своей жизнью.

Рыбы

Карта Таро на вторник для Рыб - "Луна"

Вы любите красивые истории, но если человек говорит, что хочет проводить с вами время, а на деле этого не делает - пришло время вывести его на чистую воду.

Ложь никогда не бывает красивой, как бы искусно ее ни преподносили. Сегодня иллюзии развеиваются, и именно вы способны разглядеть, что скрывается за фасадом. 3 ноября вы оцениваете поступки, а не просто приятные на слух слова, за которыми на самом деле ничего нет.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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