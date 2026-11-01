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Грядут большие перемены: три знака китайского зодиака оставят проблемы в прошлом

Руслана Заклинская
1 ноября 2026, 22:41
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Период со 2 по 8 ноября станет переломным для трёх знаков китайского зодиака.
Грядут большие перемены: три знака китайского зодиака оставят проблемы в прошлом
Три знака китайского зодиака оставят тяжелые времена позади / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие знаки китайского зодиака ждет облегчение в начале ноября
  • Когда Змее удастся разобраться со сложностями в отношениях
  • Как Кролик и Лошадь смогут улучшить свою жизнь

Неделя со 2 по 8 ноября принесет облегчение трем знакам китайского зодиака. Несмотря на непростое начало месяца, ситуация постепенно будет меняться к лучшему.

Главред выяснил, какие три знака китайского зодиака оставят тяжелые времена позади к 8 ноября.

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Первые положительные изменения ожидаются в среду, в День успеха Водяного Лошади. Он поможет вернуть ощущение стабильности и уверенности. А выходные, на которые приходятся два Дня открытых дверей, могут принести благоприятные возможности, пишет YourTango.

Змея

Для Змей наконец-то начнёт решаться серьёзная проблема в отношениях. Во вторник представители этого знака могут заметить в другом человеке нечто, что изменит их представление о ситуации. Окажется, что определенные поступки или реакции окружающих отражают и собственные переживания Змеи.

Самым сложным было решиться на откровенный разговор и выяснение отношений. Однако попытки найти объяснение ситуации не давали результата, поэтому появлялось желание просто двигаться дальше.

К пятнице Змеи смогут лучше принять себя и обстоятельства, в которых оказались. Это поможет выйти из замкнутого круга переживаний и перестать постоянно возвращаться к вопросу, как всё исправить.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

Кролик

Для Кроликов в последнее время финансовые вопросы могли стать источником беспокойства. Ситуация начнёт меняться в среду, когда появится возможность улучшить материальное положение. Это может быть премия, повышение зарплаты или перспективное предложение о работе.

Каким бы ни был путь к финансовой стабильности, представители этого знака постепенно почувствуют облегчение. К субботе они лучше поймут, на что могут тратить деньги, а где стоит сэкономить.

Возможно, доходы не увеличатся мгновенно, однако появится более четкое понимание собственных возможностей. А это уже станет важным шагом к преодолению трудностей.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Лошадь

Для Лошадей на этой неделе важным станет умение принимать помощь. Представители этого знака привыкли полагаться на себя и ценят независимость. Из-за этого они иногда забывают, что обратиться к кому-то за поддержкой - вполне нормально.

На этой неделе Лошади осмелятся откровеннее рассказать о том, что происходит в их жизни. Они могут не просить о помощи напрямую, но кто-то из близких сам предложит поддержку.

Это предложение поможет немного снизить нагрузку и понять, как действовать дальше. Обычно представители этого знака могли бы отказаться от такой поддержки, но сейчас осознают, что им не обязательно справляться со всем в одиночку.

К концу недели Кони усвоят важный урок: иногда командная работа и готовность принимать помощь значительно облегчают жизнь.

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