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Трудные времена для трех знаков зодиака закончатся после 1 ноября

Сергей Кущ
1 ноября 2026, 14:17
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начало ноября станет временем, когда необходимо перестать откладывать неизбежные перемены.
Трудные времена для трех знаков зодиака закончатся после 1 ноября
Трудные времена для трех знаков зодиака закончатся после 1 ноября / Колаж: Главред, фото: magnific.com

Кратко:

  • После 1 ноября трем знакам прогнозируют позитивные перемены
  • Близнецам придется решиться на давно задуманные изменения
  • Скорпионы и Водолеи смогут выйти из периода застоя

После 1 ноября 2026 года для представителей трех знаков зодиака может начаться более благоприятный жизненный период. Согласно астрологическому прогнозу, Близнецы, Скорпионы и Водолеи получат возможность оставить позади обстоятельства, которые долго мешали двигаться вперед, и наконец решатся на необходимые перемены.

Однако 1 ноября станет не столько очередным испытанием, сколько своеобразной точкой перехода. Чтобы трудные времена действительно остались позади, трем знакам придется выйти из зоны комфорта, выполнить данные себе обещания и перестать довольствоваться меньшим, пишет YourTango.

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Близнецы

Для Близнецов последняя четверть Луны во Льве может ощущаться как последний сигнал о необходимости серьезных изменений.

Представители знака уже достаточно давно понимают, что определенная часть их жизни требует пересмотра. Проблема заключается в том, что до сих пор было сложно понять, с чего именно необходимо начинать.

Дополнительную путаницу способен создавать ретроградный Меркурий. Близнецы могут слишком много размышлять, постоянно возвращаться к одним и тем же вопросам и сомневаться даже в тех решениях, которые раньше казались очевидными.

Однако 1 ноября ситуация начнет проясняться.

Этот день можно сравнить с указателем перед перекрестком. Представителям знака придется признать: оставаться на прежнем месте больше нельзя. Необходимо выбрать новое направление и начать двигаться вперед.

У многих Близнецов уже давно существует определенный план. Возможно, речь идет о смене работы, новом проекте, изменениях в личной жизни или совершенно другой цели. Представители знака настолько долго обдумывали этот замысел, что сами устали постоянно возвращаться к нему.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Теперь приходит время действовать.

Особенно важным станет желание добиться результата самостоятельно. Близнецам придется покинуть привычную зону комфорта и отказаться от мысли, что сначала должны сложиться идеальные обстоятельства.

После 1 ноября представители знака могут наконец почувствовать, что период внутреннего застоя заканчивается. Самым важным шагом станет решение перестать ждать и воспользоваться собственным планом.

Скорпион

Скорпионам 1 ноября предстоит вспомнить об обещании, которое они когда-то дали самим себе.

Последняя четверть Луны во Льве создаст ощущение, что времени на дальнейшее откладывание практически не осталось. И это способно стать именно той мотивацией, которой представителям знака не хватало в последнее время.

Ретроградный Меркурий в Скорпионе мог несколько замедлить события. Некоторые планы двигались значительно медленнее ожидаемого, а сами представители знака позволяли себе откладывать определенные действия.

Поскольку серьезных последствий долгое время не возникало, ситуация могла казаться вполне приемлемой. Однако приближение новолуния в Скорпионе изменит настроение.

Скорпионы почувствуют, что настало время выполнить данное себе обещание.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Речь может идти о профессиональной цели, изменении образа жизни, завершении сложного проекта или решении личного вопроса, который слишком долго оставался без внимания.

Главное преимущество Скорпиона заключается в его решительности. Как только представитель знака действительно определяет цель, заставить его отказаться от задуманного становится чрезвычайно сложно.

Поэтому 1 ноября может стать моментом, когда Скорпион перестанет искать причины для очередной отсрочки и наконец доведет начатое до конца.

Именно это решение позволит вырваться из сложного периода. Вместо ощущения, что обстоятельства управляют жизнью, Скорпионы вновь почувствуют контроль над происходящим.

Водолей

Для Водолеев проблема заключается не в том, что их жизнь обязательно складывается плохо. Напротив, представители знака могут быть вполне довольны многими ее сторонами.

Однако последняя четверть Луны во Льве способна заставить их признать неприятную истину: чего-то важного все-таки не хватает.

В глубине души Водолеи уже понимают, о чем идет речь. Возможно, определенная работа больше не приносит удовлетворения, отношения перестали развиваться или цель, к которой они долго стремились, оказалась совсем не такой значимой, как представлялось раньше.

Особенно важным станет понимание того, в каких ситуациях Водолей лишь делает вид, что его все устраивает.

Это может оказаться неприятным открытием, но одновременно именно оно станет началом позитивных перемен.

Представители знака слишком долго могли соглашаться на меньшее просто потому, что существующее положение вещей было достаточно комфортным. Не происходило ничего катастрофического, поэтому необходимость что-либо менять казалась не такой уж срочной.

Но 1 ноября подобное отношение начнет меняться.

Водолеи почувствуют вдохновение выйти из привычного сценария и поставить перед собой более амбициозные цели. Вместо того чтобы убеждать себя, что имеющегося достаточно, они захотят добиться того, чего действительно желают.

Именно поэтому после 1 ноября трудный период начнет завершаться. Водолей перестанет быть пассивным наблюдателем собственной жизни и снова почувствует желание двигаться вперед.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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