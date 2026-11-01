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Любовный гороскоп на ноябрь: Львам - страсть, Девам - важные решения

Марина Иваненко
1 ноября 2026, 11:05
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Любовный гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака расскажет, кому улыбнется любовь, кто познакомится с новым человеком и какие пары смогут укрепить свои отношения.
Любовный гороскоп на ноябрь
Любовный гороскоп на ноябрь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Что изменится в любви в ноябре
  • Какие знаки зодиака встретят новую любовь
  • Кому удастся восстановить гармонию в отношениях

Последний месяц осени принесет ясность в личную жизнь и поможет разобраться в отношениях, которые в последнее время сопровождались сомнениями и недоразумениями. Ретроградное движение Венеры и Меркурия подходит к концу, открывая возможности для романтических знакомств, откровенных разговоров и восстановления эмоциональной близости. Главред расскажет подробнее.

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Как отмечает YourTango, ноябрь станет важным периодом для любовной сферы. Переход Венеры и Меркурия в прямое движение 13 ноября поможет прояснить чувства, преодолеть эмоциональные блоки и наладить общение. В то же время переход Марса в Деву в конце месяца сместит акцент на практичность, совместные планы и стабильность в отношениях.

Основные астрологические тенденции ноября

13 ноября - Венера и Меркурий переходят к прямому движению. Венера, связанная с любовью и чувствами, и Меркурий, отвечающий за общение, помогут прояснить ситуации, преодолеть недоразумения и восстановить эмоциональную близость.

До 25 ноября - Марс находится в знаке Льва. Первая половина месяца пройдет под влиянием страсти, смелости и решительности. Взаимодействие Марса с Юпитером усилит желание проявлять инициативу в личной жизни.

25 ноября - Марс входит в Деву. На первый план выйдут практичность, продуманные решения и стремление построить стабильные и надёжные отношения.

24 ноября - полнолуние в Близнецах. Этот период может стать моментом важных осознаний, откровенных разговоров и завершения старых эмоциональных историй.

Любовный гороскоп на ноябрь - Овен

13 ноября Овны смогут лучше понять собственные чувства и осознать, чего на самом деле ожидают от отношений. Если вы находитесь в поиске любви, вторая половина месяца станет благоприятным временем для новых знакомств. Полнолуние 24 ноября поможет переосмыслить прошлый опыт и определиться с тем, какими должны быть будущие отношения.

Любовный гороскоп на ноябрь – Телец

Первая половина ноября потребует от Тельцов терпения и размышлений. После перехода Венеры в прямое движение 13 ноября личная жизнь постепенно наполнится теплом и гармонией. Переход Марса в Деву 25 ноября создаст благоприятные условия для романтических начинаний, укрепления отношений и обсуждения общего будущего.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Любовный гороскоп на ноябрь – Близнецы

Новолуние в Скорпионе 9 ноября поможет Близнецам проявить инициативу в личной жизни и пересмотреть свои романтические приоритеты. После перехода Венеры в прямое движение 13 ноября станет легче говорить о чувствах и открываться партнеру. Особенно важным событием станет полнолуние в вашем знаке 24 ноября. Оно поможет завершить старые эмоциональные истории и попрощаться с прошлым.

Любовный гороскоп на ноябрь – Рак

Задержки и недоразумения в личной жизни постепенно останутся позади. Начиная с 13 ноября Ракам будет проще находить общий язык с партнером, обсуждать сложные вопросы и открыто говорить о собственных желаниях. Переход Марса в Деву в конце месяца придаст решимости и поможет сделать важные шаги для укрепления отношений.

Любовный гороскоп на ноябрь – Лев

Благодаря влиянию Юпитера и Марса в вашем знаке Львы будут излучать уверенность и привлекательность. Это поможет привлекать внимание и смелее проявлять инициативу в романтической сфере. После 13 ноября отношения с партнером могут выйти на новый уровень благодаря откровенным разговорам. Полнолуние 24 ноября также принесет неожиданные осознания относительно личной жизни.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп на ноябрь – Дева

Ноябрь станет для Дев периодом переосмысления отношений. Откровенные разговоры в начале месяца помогут раскрыть важные истины и разобраться в чувствах. Вхождение Марса в ваш знак 25 ноября придаст сил и решимости, чтобы изменить личную жизнь к лучшему. Одинокие Девы могут задуматься о новых романтических возможностях, а те, у кого есть пара, - об укреплении взаимного доверия.

Любовный гороскоп на ноябрь - Весы

После перехода вашей управляющей планеты Венеры в прямое движение 13 ноября естественная привлекательность Весов усилится. Это прекрасный период для новых знакомств, романтических встреч и восстановления гармонии в паре. Одинокие представители знака могут встретить человека, с которым возникнет особая эмоциональная связь. Тем, кто уже находится в отношениях, стоит уделить больше внимания взаимному уважению и поддержке.

Любовный гороскоп на ноябрь – Скорпион

Ноябрь станет для Скорпионов переломным моментом в личной жизни. После 13 ноября путаница в отношениях постепенно исчезнет, а чувства и намерения других людей станут понятнее. Вы сможете откровеннее говорить о том, что вас беспокоит. Переход Марса в Деву 25 ноября направит внимание на долгосрочные планы, общие цели и поиск стабильности.

Любовный гороскоп на ноябрь – Стрелец

Романтическая жизнь Стрельцов в ноябре может изменить направление. Если раньше вы колебались или не могли определиться со своими желаниями, после 13 ноября ситуация начнёт проясняться. Появится больше уверенности для решительных действий и откровенного общения. Полнолуние 24 ноября поможет переосмыслить отношения и понять, какие люди действительно заслуживают места в вашей жизни.

Любовный гороскоп на ноябрь – Козерог

Эмоциональные блоки и неопределенность в личной жизни Козерогов постепенно уйдут в прошлое. Влияние Марса и Юпитера подтолкнет вас честнее говорить о собственных желаниях и не скрывать чувств. В конце ноября возникнет необходимость более серьёзно задуматься о совместном будущем. Это подходящее время для обсуждения планов, укрепления доверия и определения общих целей.

Любовный гороскоп на ноябрь – Водолей

Ноябрь поможет Водолеям рассеять туман в отношениях и лучше понять потребности партнера. Откровенное общение станет ключом к преодолению давних недоразумений. После перехода планет в прямое движение появится больше возможностей для восстановления гармонии. В конце месяца отношения могут перейти на новый уровень, особенно если вы будете готовы к компромиссам.

Любовный гороскоп на ноябрь – Рыбы

Вопросы доверия и личных границ выйдут для Рыб на первый план. После 13 ноября станет легче разобраться в чувствах и понять, какие отношения приносят настоящую эмоциональную безопасность. Если прошлые романтические истории до сих пор не давали покоя, ноябрь поможет перевернуть эту страницу. В конце месяца появится возможность сосредоточиться на новом этапе личной жизни, основанном на доверии и взаимопонимании.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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