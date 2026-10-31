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Самый счастливый день ноября 2026 года: кому звёзды готовят особый шанс

Марина Иваненко
31 октября 2026, 19:05
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Гороскоп на ноябрь 2026 года определил самый счастливый день для каждого знака зодиака. Кому повезёт в карьере, финансах и отношениях, и когда ждать перемен?
Самый счастливый день ноября 2026 года: кому звёзды готовят особый шанс
/ Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

О чём вы узнаете:

  • Какие дни ноября станут самыми счастливыми для знаков зодиака
  • Кому повезет в любви, карьере и финансах
  • Когда ретроградные планеты изменят астрологическую ситуацию

Ноябрь 2026 года обещает стать месяцем глубокого переосмысления, важных решений и восстановления внутренней гармонии. Первые недели пройдут под влиянием ретроградного движения Меркурия и Венеры. Этот период побудит вас внимательнее присмотреться к людям, которые появляются в вашей жизни или уходят из нее, а также пересмотреть давние планы и отношения.

Переломным моментом станет пятница, 13 ноября, когда Меркурий и Венера вернутся к прямому движению. В астрологической традиции Венеру связывают с любовью, гармонией и ценностями, а Меркурий - с коммуникацией, мышлением и договоренностями. После этой даты постепенно станет легче разобраться в ситуациях, которые раньше казались запутанными. Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

Как сообщает YourTango, для каждого знака зодиака ноябрь приготовил особый день силы, который может открыть новые возможности и подсказать направление для дальнейших перемен.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Самый счастливый день: воскресенье, 22 ноября

Астрологический драйвер: начало сезона Стрельца.

В этом месяце Овнам стоит перестать недооценивать собственный потенциал. 22 ноября даст необходимый импульс, чтобы выйти из тени, поверить в свои силы и решиться на новые свершения. Это время приключений, ярких впечатлений и расширения привычных горизонтов. Если чувствуете внутренний зов к действию, не стоит медлить. Позвольте себе прожить этот день на полную, ведь он может стать началом нового важного этапа.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Самый счастливый день: вторник, 17 ноября

Астрологический драйвер: первая четверть Луны в Водолее.

Первая четверть Луны побудит Тельцов изменить подход к работе и профессиональным задачам. Ретроградный период, возможно, показал, что привычные методы уже не дают желаемого результата, поэтому пришло время попробовать что-то новое. Нестандартная и новаторская энергия Водолея потребует выхода из зоны комфорта. Однако смелость отказаться от устаревших подходов и выбрать другой путь может привести к долгожданному успеху.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Самый счастливый день: вторник, 17 ноября

Астрологический драйвер: первая четверть Луны в Водолее.

В этот день в вашем окружении может появиться важный человек, который напомнит: вовсе не обязательно преодолевать все трудности в одиночку. Близнецы привыкли постоянно искать новые способы улучшить жизнь, но 17 ноября лучшим решением может стать небольшая пауза. Вместо того чтобы торопиться с выводами и брать на себя дополнительные обязательства, спокойно наблюдайте за событиями и не отказывайтесь от поддержки близких.

Рак (21 июня – 22 июля)

Самый счастливый день: понедельник, 30 ноября

Астрологический драйвер: прямое движение Паллады в Овне.

30 ноября астероид Паллада, который в астрологии символизирует мудрость и стратегическое мышление, возобновит прямое движение в знаке Овна. Для Раков это может стать моментом прояснения карьерных перспектив. Вы, возможно, давно чувствовали, в каком направлении нужно двигаться, но сомневались в собственных силах. Теперь путаница постепенно отступит, а уверенность в себе будет расти. Пришло время признать собственные профессиональные достижения и решиться на изменения, которые давно откладывали.

Лев (23 июля – 22 августа)

Самый счастливый день: суббота, 28 ноября

Астрологический драйвер: прямое движение Весты в Овне.

Выход астероида Веста из ретроградного движения 28 ноября поможет Львам лучше понять собственные стремления и истинные приоритеты. Длительный период поиска себя и анализа прошлого подходит к концу. Влияние огненного Овна будет символически подталкивать к решительным шагам и построению жизни, которая будет соответствовать вашим ценностям. Важно не только стремиться к достижениям, но и находить радость в том, что вы делаете каждый день.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Самый счастливый день: вторник, 24 ноября

Астрологический драйвер: полнолуние в Близнецах.

Полнолуние 24 ноября может принести Девам заслуженное признание и результаты предыдущих усилий. Это будет связано с решениями и выбором, которые вы сделали ещё в середине июня во время новолуния. Не стоит преуменьшать собственные достижения или сразу искать новые задачи. Позвольте себе насладиться результатом, оцените пройденный путь и, при необходимости, внесите коррективы в долгосрочные планы.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы (23 сентября – 22 октября)

Самый счастливый день: воскресенье, 22 ноября

Астрологический драйвер: ретроградное движение Цереры в Раке.

Начало ретроградного движения астероида Церера заставит Весов задуматься о балансе между работой и личной жизнью. Постоянная погоня за профессиональными достижениями не всегда приносит удовольствие, если на отдых и близких людей не остаётся времени. Астрологические тенденции ноября напоминают: счастье и внутреннее спокойствие также являются важными составляющими успеха. Попытайтесь освободить часть времени от рабочих дел и уделить внимание тому, что действительно приносит радость.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Самый счастливый день: вторник, 17 ноября

Астрологический драйвер: первая четверть Луны в Водолее.

17 ноября может стать началом важных перемен в личной жизни и домашних делах Скорпионов. В конце месяца, когда астероиды Паллада и Веста возобновят прямое движение, вы можете почувствовать ещё более сильное желание пересмотреть повседневные привычки и перестроить привычный график. Не исключено, что захочется вернуться в место, которое имеет для вас особое значение, или снова заняться давним увлечением. Однако на этот раз вы посмотрите на знакомые вещи уже с другим опытом и пониманием.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Самый счастливый день: четверг, 26 ноября

Астрологический драйвер: переход Марса в знак Девы и сезон Стрельца.

Ноябрь может стать для Стрельцов временем масштабных планов и новых профессиональных возможностей. Начало вашего зодиакального сезона 22 ноября в сочетании с переходом Марса в Деву 26 ноября усилит стремление достигать большего и браться за сложные задачи. Особое внимание стоит уделить деловому партнерству. В конце месяца в вашей жизни может появиться человек, сотрудничество с которым поможет приблизиться к финансовым целям.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Самый счастливый день: пятница, 13 ноября

Астрологический драйвер: прямое движение Венеры в Весах.

С переходом Венеры в прямое движение 13 ноября Козероги могут обрести долгожданную определенность в рабочих вопросах и финансах. Ретроградный период, длившейся с октября, заставлял пересматривать деловые связи, договоренности и собственные ожидания. Теперь станет легче понять, какие партнерства имеют перспективу, а от каких стоит отказаться. Это благоприятное время, чтобы заявить о своих профессиональных достижениях и претендовать на признание и вознаграждение, которых вы заслуживаете.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Самый счастливый день: пятница, 13 ноября

Астрологический драйвер: прямое движение Меркурия в Скорпионе и Венеры в Весах.

Неожиданный поворот событий может ожидать Водолеев 13 ноября. Когда Меркурий и Венера одновременно прекратят ретроградное движение, постепенно вернутся уверенность и ясность мышления. Вы сможете лучше понять свои стремления и определить, в каком направлении хотите двигаться дальше. Выбирайте путь, который соответствует вашим убеждениям, даже если для этого придется отказаться от устаревших планов или привычных решений.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Самый счастливый день: воскресенье, 22 ноября

Астрологический драйвер: начало сезона Стрельца и прямое движение Меркурия в Скорпионе.

Ноябрь может принести Рыбам второй шанс и возвращение возможностей, которые раньше казались утраченными. 22 ноября станет важным днём для карьерного роста и профессиональных решений. Вы наконец-то сможете почувствовать уверенность в своих навыках и понять, как использовать их для дальнейшего роста. Помимо рабочих перспектив, звезды символически намекают на возможность путешествия. Не исключено, что в конце месяца представится возможность отправиться в путь или спланировать поездку за границу.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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